Развод на ставках: «слив» договорных матчей — все схемы и разоблачение

Наверняка вы натыкались на предложения купить договорной матч. Иногда мошенники бесплатно предлагают игру с заранее известным результатом, якобы на пробу, подкрепляя это отзывами клиентов. Верить аферистам нельзя: их цель — ваши деньги.

Почему люди ведутся на «слив» договорных матчей

Договорняки существуют. Их организуют преступные сети, а правоохранительные органы и спортивные федерации борются с ними. Об этом время от времени пишут СМИ. И такой хайп порождают продавцов «договорных» спортивных событий.



Увидев объявление о продаже «подстроенной» встречи, легко поддаться соблазну. Одна ставка — и ты богач. Но знайте — вы просто лишитесь своих сбережений.

Почему «слив» договорных матчей — это всегда развод

О «грязной» игре знает ограниченный круг лиц, и вероятность слива информации мизерная. Почему? Потому что это невыгодно для организаторов договорняка.



Чаще всего договорные матчи организуют в турнирах средней руки, низших лигах, товарищеских встречах. Не все букмекеры принимают ставки на такие события. Что сделает контора, когда увидит аномальный поток ставок на один из исходов? Резко снизит коэффициент, потом снимет событие с линии, а ставки на него аннулирует.



Настоящие преступники хотят контролировать ситуацию. Поэтому они молчат.

Как действуют мошенники, предлагая купить договорной матч

Приобрести договорняк в интернете можно как за 50-100 рублей, так и за несколько десятков тысяч, если это договорной матч на точный счет. Информацией о первых делятся в основном школьники, и ведутся на такие предложения тоже преимущественно лица школьного возраста.



Но есть и более продвинутые аферисты. У них раскрученные группы в социальных сетях или даже собственные сайты. Они тратят деньги на рекламу, делают рассылки потенциальным клиентам, всячески пытаются заинтересовать своими услугами.

Вот что можно увидеть на ресурсе по продаже договорных матчей:

1. Подробная статистика. Жаль, поддельная. В ней вы найдете одни только победы, вы же покупаете на 100% проверенную информацию. Бывает, что для правдоподобия рисуют одну-две неудачи. Но вас убедят в том, что вероятность подобного исхода крайне мала, а если не повезёт, то следующий матч вам дадут бесплатно.

2. Скриншоты ставок на букмекерских сайтах. Крупные ставки, высокие коэффициенты, заоблачные выигрыши. Аферисты делают всё, чтобы у человека закружилась голова от возможности разбогатеть за пару часов. Практически всегда это фотошоп, особенно когда речь о договорняках на точный счет.

3. Возможность проверить купон ставки на сайте букмекера. На это идут мошенники побогаче: ставят крупную сумму на противоположные исходы, теряя таким образом 5-7% на марже при любом исходе. Зато теперь у преступника есть настоящее «доказательство».

4. Фотографии красивой жизни. Дорогие машины, пачки денег, лакшери-курорты и красивые полуголые дамы с большой силиконовой грудью. Обычно это картинки из свободного доступа, которые не имеют никакого отношения к жизни владельца сайта или паблика.

Если вас заинтересовала возможность купить договорной матч, информатор сделает всё, чтобы вы приобрели исход именно у него. С вами будут вежливо общаться. Будут рассказывать о том, как здорово поставлен бизнес. Наверняка сообщат, что ближайший подстроенный матч начнётся уже через пару часов, а для новичков действует какая-нибудь акция. Вам просто не дадут времени всё тщательно обдумать.

Схема развода на договорных матчах #1. Пирамида (МММ)

Эта схема работает по принципу, схожему с финансовой пирамидой. Аферист делит клиентов на две или три группы — по числу возможных исходов матча. Каждой из групп он отправляет разные исходы. Например, во встрече «Анжи» — «Урал» одна группа получит победу «Анжи», другая — «Урала», а третьей группе скажут ставить на ничью.

Таким образом часть клиентов получит верный прогноз и наверняка продолжит работу с аферистом. Эти клиенты оставят хвалебные отзывы и, возможно, приведут друзей. Тех, кому не повезло, мошенник просто забанит. Причем повезет больше всего как раз тем несчастным, которые проиграют сразу. Потому что после одной-двух побед жертва преступника может поверить в реальность договорных матчей — и поставить квартиру.

Схема развода на договорных матчах #2. Архив с паролем

Эта схема очень популярна среди аферистов, продающих договорные матчи на точный счет. Суть: для проверки честности информатор высылает клиенту запароленный архив. После окончания игры присылает пароль. Вуаля — все совпало!



После такой проверки многие купят следующую встречу. И, вероятно, потеряют деньги.

На самом деле под архив маскируют программу. Её смысл в том, чтобы после ввода «пароля» формировать файл с нужным текстом. Вы вводите «пароль», полученный от мошенника после матча, а программа формирует текстовый файл с уже известным результатом. Не всегда такие программы безопасны для компьютера.

Схема развода на договорных матчах #3. Проверка догеров

В социальных сетях набирают популярность группы по проверке организаторов договорных матчей. Аферист создаёт группу, критикует в ней продавцов «странных» матчей и обвиняет их в мошенничестве. Вскоре появляется очередной желающий продемонстрировать свои услуги. Он якобы предоставляет администратору несколько пробных событий. Все они благополучно заходят. Администратор делает рекламу продавцу. Все довольны — кроме тех, кто проиграет деньги.

На деле администратор и продавец «договорняков» — либо один и тот же человек, либо это напарники по мошенничеству, которые просто разводят доверчивых игроков.



В заключение. Верить объявлениям о продаже договорняков при всей их привлекательности — нельзя. Связавшись с аферистами, вы потеряете все свои деньги. О проведении настоящих «странных» игр знает узкий круг лиц, и эта информация максимально закрыта.



Читайте о всех 7 способах развода в ставках на спорт в нашем свежем материале. Кстати, расскажите в комментариях, какие схемы с «точными» договорными матчами от информаторов-мошенников вы сами встречали в интернете — помогите читателям «Чемпионата»!