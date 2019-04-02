«Манчестер Сити» — «Кардифф». Прогноз: Зинченко и компания раздавят аутсайдера

3 апреля на «Этихад – Сити оф Манчестер» коллектив Хосепа Гвардиолы постарается взять три очка с «Кардифф Сити». В первом круге Агуэро с партнёрами уничтожили противника со счётом 5-0 в гостях, поэтому котировки аналитиков вполне объяснимы. Чистая победа фаворита доступна в букмекерских конторах за крошечные 1.07.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Кардифф Сити» (03.04.2019)

У «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне уже завоёван Кубок Лиги, впереди полуфинал Кубка Англии с «Брайтоном», четвертьфинал Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», но до этого коллективу Хосепа Гвардиолы необходимо вернуться на первую позицию во внутреннем первенстве. Задача для гранда на бумаге кажется простенькой, ведь в соперниках команда из зоны вылета.

У «Кардиффа» четыре поражения в последних пяти поединках и, несмотря на вечные штампы комментаторов о силе аутсайдеров в АПЛ, в предстоящем сражении сенсация маловероятна. «Манчестер Сити» победил в 19 из 20 недавних матчей и набрал крейсерский ход. Кроме чуда, рассчитывать «лазурным птицам» больше не на что.

«Манчестер Сити» не помогут Делф и Брафо, скорее всего, встречу пропустит Агуэро, есть вопросы по Менди и Компани. За «Кардифф» не сыграют Бамба, Патерсон, Коннолли и Ричардс. Возможно отсутствие аргентинского бомбардира в теории осложнит задачу хозяевам по реализации моментов, но преимущество коллектива Пепа Гвардиолы не вызывает никаких сомнений.

Фора «-3» на действующего чемпиона Англии доступна за 1.86, и пока коэффициент не просел, к данному варианту стоит присмотреться. У «Кардиффа» в нынешнем сезоне бывали упорные матчи с грандами, но все они без исключения заканчивались поражениями. К тому же, «лазурные птицы» уступили 1-4 «Челси», 1-4 «Ливерпулю», 1-5 «Манчестер Юнайтед» 0-3 «Тоттенхэму» и 0-5 «Манчестер Сити» в первом круге.

Ещё 31 марта «Кардифф» на своём поле отдал все силы в матче с «Челси» и проиграл из-за вопиющего судейского беспредела. Времени на восстановление почти не было, негативная атмосфера, гостевой стадион и соперник, отдыхавший на сутки больше. Короткая скамейка не позволит Нилу Уорноку безболезненно проводить ротацию, разгром практически неизбежен.

В статистической линии есть одно на первый взгляд безумное предложение. Фора «-16» на «Манчестер Сити» по ударам в створ идёт за 1.87, и мы рискнём проверить данный вариант. Показатели коллектива Хосепа Гвардиолы в указанном компоненте в пяти последних встречах во внутренних турнирах выглядят следующим образом: 20-2 с «Вест Хэмом», 23-0 с «Борнмутом», 19-2 с «Уотфордом», 22-5 с «Суонси» и 24-5 с «Фулхэмом».

Во всех упомянутых поединках выбранный гандикап на действующего чемпиона Англии приносил дивиденды. Даже в первом круге «Манчестер Сити» перебил «Кардифф» со счётом 21-2. Гости за весь матч проведут не более 3-4 атак вблизи ворот Эдерсона, а всё остальное время будут активно вжиматься в собственную штрафную. Мотивация у хозяев запредельная, а конкуренция в группе атаке вынуждает любого футболиста Гвардиолы проявлять себя по максимуму.

Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Кардифф Сити»

«Кардиф» в нынешнем сезоне потерпел уже пять разгромных поражений от топ-6 клубов АПЛ. Фора «-3» на «Манчестер Сити» идёт за 1.86, и мы попробуем заиграть данный вариант. У гостей практически не было времени на восстановление, а обходиться в обороне весь матч без провалов со столь грозным соперником невозможно.

В пяти предыдущих поединках во внутренних турнирах коллектив Хосепа Гвардиолы выдавал сумасшедшую статистику с точки зрения попыток отправить мяч в цель. Фора «-16» на «Манчестер Сити» по ударам по воротам проходила во всех случаях на упомянутом отрезке, проверим её и на этот раз.

Ставка №1: победа «Манчестер Сити» с форой «3» за 1.86

Ставка №2: победа «Манчестер Сити» по ударам по воротам с форой «-16» за 1.87

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