«Ювентус» — «Милан». Прогноз: туринцы не станут играть в поддавки

6 апреля в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» состоится матч 31-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу туринцев предлагаются с коэффициентом 1.78.

Прогноз матча «Ювентус» — «Милан» (06.04.2019)

«Россонери» заметно сбавили ход и набрали всего одно очко в трёх предыдущих турах Серии А. И ведь соперники были не особенно грозными — не самый стабильный «Интер» (2:3), находящаяся в середине таблицы «Сампдория» (0:1) и участвующий в битве за выживание «Удинезе» (1:1). Неплохо, но не более.

Разумеется, положение в таблице после такого отрезка ухудшилось, но ничего смертельного пока не произошло. «Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии и зависит только от себя: идущая пятой «Рома» отстаёт на четыре очка. Так что даже в случае поражения из зоны Лиги чемпионов красно-чёрные не выпадут.



У «Ювентуса» дела идут буднично: очередное скудетто уже выиграно (18 очков запаса перед «Наполи» за восемь туров до конца), впереди ещё одна попытка выиграть Лигу чемпионов. Уже 10 апреля подопечные Массимилиано Аллегри проведут первый матч четвертьфинала с «Аяксом».



Собственно, именно в этом и заключается основной шанс «Милана». Уже через трое суток туринцам предстоит играть в Нидерландах. Недооценивать «Аякс» и беречь силы никак нельзя — доказано мадридским «Реалом». С учётом огромной форы перед «Наполи» и плотного календаря тренерский штаб наверняка сделает пару-тройку изменений в составе.



Впрочем, несколько дней назад «Ювентус» без нескольких железных игроков основы спокойно раскатал не самый слабый «Кальяри» (2:0). И если бы матч с «Миланом» не был для действующего чемпиона Италии домашним, можно было и впрямь ожидать сенсации. Но на своём поле «Юве» валять дурака не привык, особенно с принципиальными соперниками.



Туринцы в родных стенах в текущем сезоне Серии А похожи на каток: 15 игр, 13 побед и две ничьих, разница мячей 33-9. Пленных команда Аллегри не берёт. А вот статистика за семь предыдущих очных встреч: семь побед «Ювентуса» с общим счётом 16-3. П1 за 1.78 на таком фоне выглядит замечательно.



«Милан» вполне неплох, даже несмотря на очевидный спад результатов. Если хотите поднять коэффициент, логичнее всего выбирать между П1 с форой "-1" за 2.44 и вариантом «П1 с разницей в 1-2 мяча» за 2.10. Особых предпосылок для разгрома не видно, так что лезть в большие форы опасно.

Альтернативный вариант — ИТБ 1,5 мячей «Ювентуса» за 1.98. Туринцы на своём поле забивают в среднем 2,2 гола, а если брать семь последних матчей против «Милана», результативность будет ещё выше (2,28).

Ставка на матч «Ювентус» — «Милан»

«Ювентус» может позволить себе потерю очков, но в домашних матчах с принципиальными соперниками туринцы, как правило, хороши. Тем более «Милан» набрал всего одно очко в трёх предыдущих турах Серии А. П1 за 1.78 или П1 с форой "-1" за 2.44 выглядят достойно.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой "-1" за 2.44.

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