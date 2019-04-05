«Барселона» — «Атлетико». Прогноз: мадридцы нахватают жёлтых карточек

6 апреля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу сине-гранатовых предлагаются с коэффициентом 1.83.

Прогноз матча «Барселона» — «Атлетико» (06.04.2019)

Главный матч 31-го тура Примеры, очная встреча лидеров первенства и последний шанс мадридцев оживить интригу в чемпионской гонке. За восемь туров до конца дистанции каталонцы опережают ближайшего преследователя на восемь очков. Поскольку оставшийся календарь «Барселоны» далеко не самый сложный, гостей устроит только победа.

Выиграть на заказ на «Камп Ноу» — тяжелейшая задача. Достаточно сказать, что подопечные Эрнесто Вальверде в текущем сезоне проиграли на своём поле лишь однажды — «Бетису» в середине ноября (3:4). Тот матч смело можно считать одним из лучших в этом сезоне Примеры: «Барса» осталась в меньшинстве при счёте 2:3 и в итоге едва не вырвала ничью.



За 15 домашних встреч сине-гранатовые забили 44 гола. Ни один другой клуб чемпионата Испании до сих пор не добрался и до отметки в 30 мячей. Вдобавок «Барселона» не проигрывает «Атлетико» на протяжении семи матчей, а на «Камп Ноу» в эпоху Диего Симеоне «матрасники» не побеждали никогда.



Словом, ожидать победы гостей и возрождения чемпионской интриги крайне сложно. Не пропустить от каталонцев — задача повышенной трудности, у самого «Атлетико» в последних 16 встречах это получилось лишь однажды. То есть для победы придётся забивать никак не меньше двух раз, а с этим у мадридцев традиционно имеются проблемы.



Заметно добавивший в этом сезоне Жерар Пике получил отдых в огненном матче с «Вильярреалом» (4:4), Лионель Месси отыграл около 30 минут, Иван Ракитич — ещё меньше. Трое суток на восстановление перед первой битвой с «Манчестер Юнайтед» у сине-гранатовых будет, а тут можно разом облегчить себе жизнь в Примере как минимум на 3-4 ближайших тура. Игра стоит свеч.



В общем, исходим из того, что состав хозяев будет максимально близким к оптимальному, несмотря на приближение Лиги чемпионов. П1 за 1.83 выглядит вполне достойно, «Атлетико» выглядит слабее, а тут ещё и чужое поле. Вариант посмелее — П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.25. Предыдущий разгром в этом противостоянии датирован аж 2012 годом.



А вот почему букмекеры дают 1.85 на победу «Атлетико» по жёлтым карточкам — большой вопрос. «Матрасники» получают в среднем в полтора раза больше предупреждений, да и в подавляющем большинстве очных встреч преимущество по «горчичникам» было у команды Симеоне. К началу матча коэффициент наверняка прогрузят до 1.45.



Стоит рассмотреть ТБ 8,5 удара в створ за 1.73. Норма каталонцев по сезону — 7,6 попаданий, у «матрасников» — 4,9. При низком оборонительном блоке соперника хозяева будут часто бить с дальней дистанции, но главное — на этот раз гостевая ничья не устроит «Атлетико», а потому игра рискует получиться чуть более открытой.

Ставки на матч «Барселона» — «Атлетико»

Каталонцы в текущем сезоне проиграли на своём поле лишь однажды — «Бетису» в середине ноября (3:4). Вдобавок «Барселона» не проигрывает «Атлетико» на протяжении семи матчей, а на «Камп Ноу» в эпоху Диего Симеоне «матрасники» не побеждали никогда. Лобовая победа хозяев за 1.83 смотрится нормально.



1.85 на победу «Атлетико» по жёлтым карточкам — дырка. «Матрасники» получают в среднем в полтора раза больше предупреждений, да и в подавляющем большинстве очных встреч преимущество по «горчичникам» было у команды Симеоне. А тут ещё и фактор «Камп Ноу», который увеличит давление на арбитра в случае грубых фолов гостей.



Ставка №1: победа «Барселоны» за 1.83.



Ставка №2: победа «Атлетико» по жёлтым карточкам за 1.85.



Ставка №3: ТБ 8,5 удара в створ за 1.73.

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