Кокорин и Мамаев – узники эпохи. Поплачь о них, пока ты живой

3 апреля дело Александра Кокорина и Павла Мамаева наконец-то было рассмотрено в суде, который постановил продлить пребывание под стражей до 25 сентября. К тому моменту теперь, скорее всего, уже бывшие игроки сборной России проведут в СИЗО почти год. И есть подозрение, что это далеко не предел.



В течение последних шести месяцев времени арест уже продлевался трижды, залог не принимался, и ни одна из апелляций защиты не была удовлетворена. По результатам сегодняшнего заседания подсудимые оставлены под стражей до 25 сентября.

Замены происходили разве что в статьях обвинения: по результатам медицинской экспертизы вместо «побоев» в пару к «хулиганству» добавилось «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Только на потенциале наказания это фактически не сказывалось: подозреваемым в избиении директора департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Дениса Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Дениса Соловчука все также грозит до 7 лет лишения свободы.

Дело Кокорина и Мамаева. Арест продлён, суд начнётся 9 апреля. LIVE Все подробности.

Впрочем, у нас были основания предполагать, что суд будет милосердным. Во-первых, потерпевшие вроде бы избежали серьёзных травм и должны чувствовать себя отомщенными. Стул в итоге не сломал, а лишь укрепил их репутацию. Во-вторых, Кокорин с Мамаевым не просто отработали инфоповод, но и успели надоесть – так что новое нагнетание их темы сейчас приводит лишь к общественному раздражению. И, в-третьих, это самое важное, народ давно сменил ярость на сочувствие. Оступившихся звёзд жалеют – ведь по меркам нашей страны их порка после сегодняшнего заседания действительно смотрится дико.

Кокорин и Мамаев становятся узниками в эпоху всероссийского судебного гуманизма. Да, с недавних пор вас могут оштрафовать за неудачную фразу о чиновниках, но зато к 2019 году в тюрьмах содержится на 330 тыс. человек меньше, чем 10 лет назад. Происходит это в том числе благодаря декриминализации ряда статей: например, 115-й («причинение лёгкого вреда здоровью») или 116-й («побои», которая включает в себя домашнее насилие) – теперь по ним предусмотрено административное наказание. Вмазать жене или прохожему сегодня уже не так опасно.

Но, упиваясь свободой, можно представить, что условные Кокорин и Мамаев вдруг избили кого-то из нас. И вот везение – консультантом в деле согласится выступить успешный и яркий адвокат Сергей Жорин.

— К сожалению, в России можно залезть в карман и сесть в тюрьму, а за побои могут вообще никак не наказать, — прямо ответит он, а мы округлим глаза и попросим объяснений, кого и как можно бить в нашей стране.

Сергей Жорин и Дмитрий Егоров

Нападение – часть 1: «Вас несколько раз ударили ногой в лицо, разбили нос, поставили фингал под глазом, но ничего важного не сломали»

Это лёгкие повреждения: избивавший заплатит штраф 5 тыс. рублей, но, скорее всего, его вообще не накажут.

«Такое правонарушение сегодня квалифицируется как «лёгкий вред здоровью», – говорит Жорин. — Причём если избили вас из личной неприязни, то наказание будет мягким. Что такое «личная неприязнь»? Это когда я попросил сигарету, а вы её не дали и огорчили меня этим.

Или другой случай: вы гуляете с девушкой. Подходит человек, которому вы не приглянулись, и спрашивает: «Чё ты так на меня смотришь?». Вы ему отвечаете: «А что, нельзя?». Он воспринимает это как хамство и бьёт вам в глаз. В этот момент вы несёте не только физические страдания, но и нравственные – всё же происходит при девушке. Значит, нужно либо ввязываться в драку, где неизвестно, чем всё закончится (при неудачном для вас стечении обстоятельств — тюрьмой), либо проглатывать и, униженным, идти дальше. Такая ситуация куда более травматична с точки зрения психики, чем украденный кошелёк с пятью тысячами рублей.

Только с точки зрения российского законодательства за воровство преступник получит срок, а вот после удара ногой по голове вам нужно будет самостоятельно (!) возбудить дело частного обвинения и добиться наказания в виде штрафа в размере пяти тысяч (!!), который, внимание, ещё и пойдёт в доход государства (!!!).

С точки зрения закона и, как следствие, с точки зрения правоохранительных структур, всё, что не является тяжёлым преступлением вроде убийства, вроде как ерунда. Подумаешь, ребро сломали или подзатыльник дали. Ничего страшного.

Не опасно и если по федеральному каналу (мы даже не говорим про соцсети) скажут, что вы скотина, вор и убийца. Чаще всего судьи в таких ситуациях просто отмахиваются: «Да подумаешь – написал о вас кто-то. Мне вот в метро на спину плюнули, но я вообще не обращаю внимания». Но даже если суд состоится и вы выиграете, то получите максимальную компенсацию в размере 50 тысяч рублей.Так сегодня оцениваются здоровье и ваша репутация».

Нападение, часть 2: «Вас били компанией, сломали нос, рёбра или руки, оставив нетрудоспособным на срок более чем 21 день»

Наказание: нападавших задержат по подписку о невыезде, но и здесь, скорее всего, никакого не накажут.

Помечтаем. Вы идёте по улице, попадаетесь на глаза пьяной компании, неуверенной походкой привлекаете к себе личную неприязнь – и вот ваше лицо уже втаптывают в асфальт, но не успевают добить, потому что полиция вовремя приезжает и всех задерживает.

«Глядя на ситуацию с Кокориным и Мамаевым, вы можете решить, что по вашей просьбе тут же начнётся план «Перехват», — иронизирует Жорин. — Всех сразу задержат, посадят, опросят свидетелей, достанут записи с камер — тем более каждый сантиметр Москвы просматривается городскими установками, домофонами, регистраторами. Но какой же у человека наступает шок, когда следствие просто ничего не делает.

Бывает, люди сами проводят серьёзную работу, откапывают доказательства и торжественно подают заявление на Петровку, 38, в УВД, но оно как дождь по водосточным трубам просто падает вниз участковому, который напишет отказное постановление, ничего не изучив и никого не опросив. Адвокаты к этому уже привыкли, но когда с реальностью сталкивается обыватель, он просто впадает в прострацию. Поспрашивайте у своих друзей – похожие истории есть чуть ли не у каждой семьи».

Истории невыдуманных людей

За примерами интересно было обратиться к гражданам с положительной репутацией – я выбрал знакомых врачей. Оказывается, они часто лечат от побоев.

Никита Бильдяков – массажист и реабилитолог, сотрудничающий с известными российскими спортсменами – от Аделины Сотниковой до братьев Березуцких.

В конце февраля Никита вернулся домой из Турции, где находился во время зимних сборов российских клубов. Его поселок Глебовский Истринского района далеко не самое гиблое место на карте Московской области, во время чемпионата мира именно здесь тренировалась сборная Франции. В общем, футбол вроде закончился, но скучнее не стало.

«Мы с женой зашли домой, и тут раздался ор с улицы, — рассказывает Бильдяков. — Посмотрел в окно – на парковке три парня просто втаптывали в землю какое-то тело. Человек уже не двигался, а они кричали: «Убивай, убивай». Я понял, что если сейчас не помогу, то мужику конец. Тут же набрал в полицию, взял пистолет-пугач и понесся вниз. Выстрелил в воздух, что-то закричал, думал, может, разбегутся, но вместо этого двое полетели ко мне. Хорошо, что могу за себя постоять и с ними справился – в ином случае прибили бы и меня. Но главный ужас, что из-за угла я услышал крик жены. Оказывается, она выбежала вслед за мной, ее увидел третий подонок — поймал и куда-то потащил, нанося удары. Опять же, слава богу, я вовремя успел, а позже мне уже помогла полиция. Когда приехала скорая, то на избитого мужика было страшно смотреть. Он терял сознание, не мог говорить, все тело было в крови. Понимаете, человек просто вышел покурить на улицу и неправильно посмотрел на выпивающую молодежь – за это его лицо превратилось в месиво. Мы сняли побои, собрали все документы, написали заявление, но оказалось, уже утром всех троих сразу отпустили, а дело открывать никто не собирался».

Никита негодует и думает, что беспредел творится только с ним. Это не так. Пройдемся, как сказал бы Денис Глушаков, по «топовым фэйсам».

Эдуард Безуглов – главный врач сборной России по футболу.

«Несколько лет назад я двигался по Трифоновской улице, где водитель «Газели» с тротуара просто въехал мне в бок. Видимо, мужчину это огорчило, потому что он не нашел ничего лучше, чем взять монтировку и стукнуть меня по голове. В фильмах такие удары обычно блокируют, но в реальности сделать это не очень получилось, что привело к ушибу мозга, сотрясению и попаданию в больницу. Вокруг была куча свидетелей, на заднем сидении находился маленький сын, документы о получении травм средней степени тяжести уже были оформлены, но дознаватель честно сказал, что перспектив у дела никаких. Ну, наверное, нам нужно принять, что бить человека монтировкой по голове в присутствии его маленького ребенка в центре города – это нормально. Спасибо, что оставил в живых».

Есть у Безуглова и другие истории.

«Недавно произошел случай и с моим другом Вадимом — очень сильным и уважаемым врачом, фамилию которого не буду называть. Перед новым годом он возвращался вечером домой, в переулке стояла компания – и все… Дальше – удар в в лицо, перелом пазух носа, закрытая черепно-мозговая травма, нетрудоспособность более 21 дня и ограниченные физические нагрузки спустя 15 месяцев после избиения. Полиция и скорая приехала вовремя, людей задержали, они находились с том же отделении, где потерпевший писал заявление. Причем, ударивший друга человек прямо в участке прилюдно угрожал и самому Вадиму, и его семье, и близким людям.

Казалось бы, что еще нужно в плане доказательств?! Оказалось – все! Через несколько месяцев дело просто закрыли, потому что не смогли установить личность нападавшего. То есть, представляете, полицейские знал эту личность, я знал эту личность, все знали эту личность, но что-то пошло не так! И только через год, когда я не выдержал, написал в фейсбук и поднял знакомых, нападавший вновь стал подозреваемым. Да и то не факт, что его хоть как-то накажут.

Я не понимаю: если в России можно бить людей и за это ничего не будет — тогда ок, выживаем по таким правилам. Только вот по работе в «Скорой помощи» я помню, чем это все иногда заканчивается и приходится собирать мозги с асфальта».

Безуглов возмущен, но Жорину есть что ответить.

— Такое ведь случается не только с простыми смертными, — продолжает Жорин. — Могу привести пример Максима Фадеева. Надеюсь, он не обидится, но там ситуация показательная и вопиющая. Его сын – достаточно высокий и видный парень — шёл с девушкой из кино в районе метро «Аэропорт». Навстречу двигалась группа людей, члены которой сначала докопались до него, а затем кастетом проломили сыну Фадеева череп. Есть люди истеричные, которые сразу бегут на телевидение и все каналы подключают, но Максим не такой. Он, как адекватный человек, подумал: «Ну, средь бела дня же… — пусть без лишнего шума все раскроют и решат». Было оформлено заявление, подготовлены все медицинские справки, найдены свидетели, но какого было удивление, когда спустя значительное время выяснилось, что человек, проводивший проверку, не запросил ни записи с видеокамер, ни биллинг – а именно так раскрываются 80-90% таких преступлений. А почему так? Да просто потому, что это требует много времени и много задействованных лиц. И если расследование проводится без какого-то особенного внимания общественности или специального звонка генералу, то всё спускается на тормозах».

Добавим, что, изучая врачебные истории, пришлось столкнуться не только с многочисленными случаями безнаказанных избиений. Например, в данный момент уважаемый специалист по неврологической и мануальной диагностике Галина Задорина пишет письмо на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина. Отчаявшаяся женщина хочет, чтобы следствие хоть как-то отреагировало на ею самой собранные улики о гибели несовершеннолетнего сына Даниила. В этой страшной истории все очень по-русски: находившийся рядом ребенок крупного чиновника, странное поведение полиции и основная версия, не выдерживающая никакой критики.

Об этой страшной истории вы еще наверняка узнаете, но не на нашем сайте.

Мы же вернемся к Кокорину, Мамаеву и побоях.

«Он был бы рад торту». Как Кокорин отметит день рождения в СИЗО Вряд ли форвард «Зенита» мог когда-то предположить, что однажды встретит день рождения в СИЗО.

Нападение часть 3. «Удар – и все»

Наказание: Реальный срок возможен, но…

Так бывает, что размах на копейку, то есть на 5000 рублей в пользу государства за «легкую степень тяжести», но удар проводит к смерти или инвалидизации. И здесь важно вернуться к истории врача Бильдякова.

«Говорят, что один из хулиганов уже участвовал в избиении с летальным исходом, но его отмазали. В нашем случае дело тоже не завели. Так вот вчера они опять дрались».

«Неотвратимость наказания — это один из основных столпов закона, — отвечает врачу Жорин. — Иначе всегда будет рецидив. Приведу конкретный пример. Многие, наверное, помнят, как Юрия Антонова избил так называемый байкер. «Так называемый», потому что байкеров уважаю, а этот тип — мотоциклист на заправке. Мы, когда стали разбираться, выяснили, что человек ранее уже нападал на пожилых людей — побил на стоянке двух сторожей, один из которых через месяц умер. Причинно-следственные связи тогда сразу не установили, поэтому тип просто продолжал заниматься грязными делами и дальше, параллельно получая при этом хайп и поддержку от своего сообщества.

Есть и пример убийства бас-гитариста группы «Любэ». На выходе из кафе к нему подошёл человек и ударил его по лицу. Павел Усанов упал головой об асфальт, на следующий день ему стало плохо, а через две недели он умер в больнице. Оказывается, при падении треснул череп. И даже при том, что на стороне вдовы Усанова была большая команда адвокатов, и при том, что солист группы Николай Расторгуев взял всё под контроль, закон постановил, что это – «причинение смерти по неосторожности». Человека признали виновным, он получил максимальное наказание – два года и выплатил штраф в размере семисот тысяч рублей. Семьсот тысяч рублей – вот цена жизни человека. Получается, что здоровье, честь и достоинство не имеют у нас почти никакой ценности».

Павел Усанов Фото: ru.wikipedia.org

Но как же в России защитить себя?

Моя оборона: «На улице кого-то «убивают». Вы следуете примеру врача Бильдякова, ввязываетесь в драку, но хулиган получает тяжелые травмы».

Наказание: Могут и посадить

«В советские времена, водитель, проезжая мимо места происшествия, был обязан остановиться и вмешаться, — сравнивает Жорин. – Сейчас же люди в основном проходят мимо, думая: «А вдруг там депутат или сын депутата бьёт свою жену. Я за неё впишусь, а потом сам сяду за попытку государственного переворота».

В моей практике был случай, когда хрупкая девочка, ростом с полтора метра, сидела с подружкой в баре. Зашел туда мужик, которого она ни до, ни после не знала — схватил за волосы и потащил на улицу. У неё в сумке был травматический пистолет с двумя патронами– «Оса», по-моему. И вот девочка его достала, выстрелила наугад два раза и вырвалась. Оказывается, мужику раздробило челюсть. И что в итоге? Громила – потерпевший, малышка – подсудимая. И помимо компенсации морального вреда с нее берут еще и штраф за причинение вреда здоровью средней тяжести. Вообще-то здесь девочка села бы в тюрьму, но ее удалось спасти только благодаря привлечению общественного внимания. А мужик, представляете, так и говорил на суде: «Я же в тебя не стрелял. Могла со мной в рукопашную вступить»…

Лично знаю случай из деревни, когда бывшего военного, человека с достоинством, подначивала шпана. Он с ними поругался, и эти нелюди с ножами и молотками окружила его дом и попытались прорваться внутрь. Тогда военный достал официально зарегистрированное охотничье ружьё, и, когда шпона снесла входную дверь, начал по нападавшим стрелять. Суд говорит, что был превышен предел необходимой обороны: «Они были не с ружьём, а с ножами – значит, вы могли взять только холодное оружие». Это звучит абсурдно: человека пришли убивать, а закон говорит, что он не просто не может обороняться. К другому военному из моей практики приписали умышленное убийство, так нападавший зашёл убивать без ножа. Вот так люди отправляются на зону.

Беда с охраной жизни, здоровья и частной собственности вообще очень серьезная. И преступники все это понимают. Ведь если ты ударил и взял кошелек, то это уже грабёж и разбой – будет реальный срок. Но если избил и не нанёс очень серьезных повреждений, то в тюрьму не попадешь».

Если к вам подойдет человек и плюнет в лицо, то ему ничего за это не будет. Нет такой статьи. Можете, конечно, ответить ударом, но в таком случае есть небольшой шанс самому уехать в тюрьму.

Если вы получаете ногой в лицо, то бегаете по судам и, если повезет, вынуждаете нападавшего заплатить штраф 5000 рублей в пользу государства.

Если вас сильно изобьют вас, но оставят живым и более-менее трудоспособным, то…дело скорее всего вообще не заведут.

Впрочем, есть ситуации исключительные, когда правосудие работает так, как нам действительно хотелось бы – и даже жестче. Это и есть исключение Кокорина с Мамаевым.

Исключение: «Вы – известные личности, которые дерутся дважды за утро, причиняя «легкий вред здоровью» федеральным чиновникам и водителю ведущей первого канала.

Наказание: Заключение в СИЗО, перспектива семилетнего срока

— Закон прописан таким образом, что за одно и то же правонарушение тебе могут вменить как 116 статью «побои» (выпишут штраф и пойдешь гулять дальше), так и 213-ю «хулиганство» (это уже «уголовка»), — раскладывает Жорин. – Нет, конечно, при особом желании могут сделать и попытку государственного переворота, но не в нашем случае. В моей практике градация выглядит примерно так.

1. Если вы случайно избили обычного человека и индекс цитируемости события низкий – ничего не будет.

2. Если вы случайно избили публичного человека и индекс цитируемости события высокий, то вас накажут, но тюремный срок случится вряд ли.

3. Если вы случайно избили публичного человека и индекс цитируемости события высокий – сядете.

4. Если вы, не приведи господь, если вы случайно изобьете брата, сестру или самого депутата или силовика. Не буду называть имен, но случился в практике такой случай, когда охранники одного банкира избили на дороге важного руководителя — и теперь эти мужчины сидят пожизненно. Все, что было нужно для такого наказания, на них сразу нашли. Да и банки, надо признать, бывшему хозяину больше не принадлежат».

Случай Кокорина и Мамаева – третий. Вас берут под стражу и не выпускают под подписку, даже несмотря на то, что похожие случаи в бытовой практике вообще не подразумевают лишения свободы.

«На вас просто накидывают «хулиганство» и пугают семилетним сроком, — пишет сценарий Жорин. – Затем начинают публично издеваться: рассказывать, как моете полы в камере, как валяетесь на койке, толстеете и смотрите телевизор.Кстати, видел матч, в котором участвовал Мамаев — и прям зауважал его. Многие люди в таких ситуациях ломаются, замыкаются, но видно, что он справляется. Это требует большого мужества, учитывая, что Павлу сидится значительно сложнее, чем ряду других лиц – ведь на него оказывается серьезное давление со стороны СМИ. Надеюсь, что они с Кокориным действительно будут отвечать перед законом только за то, что совершили, а не потому, что где-то и кто-то вот так решил их судьбу».

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Выбор: Что такое свобода?

Как уже говорилось, стадия общественной ярости к Кокорину и Мамаеву давно прошла – и нам стало жаль этих дураков-футболистов. Ведь дело Пака и Гайсина действительно исключительное. Ведь похожие драки происходят чуть ли не каждый день. Ведь если сажать всех подряд за такое, то кто ж на свободе останется..?

Только вот мы прекрасно знаем, как часто жители России погибают из-за бытовых драк, побоев и домашнего насилия (теперь все, что женщина может сделать с унижающим и бьющим мужем – это выплатить штраф государству из бюджета собственной семьи).

Так что сегодня, заслуженно оплакивая засидевшихся, но все еще богатых и защищенных футболистов, нам куда важнее обратить внимание власти на то, что жизнь, честь и здоровье должны в России должны цениться выше, чем деньги.

А потом еще раз посмотреть видео о Паше с Сашей, подумать и себе и честно, что для вас свобода и справедливость: снисхождение к грязи и пустые тюрьмы, либо чистое и нетронутое лицо?