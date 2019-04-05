«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз: уфимцы устроят шоу в Балашихе

6 апреля на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится пятый матч финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу «ястребов» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.81.

Прогноз матча «Авангард» — «Салават Юлаев» (06.04.2019)

Уфимцы забрали первый матч на своём льду и имели шансы развить успех. Первый период четвёртой встречи они явно провели лучше, но из-за проблем с реализацией ушли на перерыв со счётом 0:0. Большинство не реализовали, в пустые ворота после ошибки Бобкова не попали, пару-тройку бросков с убойной дистанции не использовали.



Во втором периоде «Авангард» добавил в движении, быстро открыл счёт и втянул хозяев в перестрелку. В открытом хоккее шансы «ястребов» выше из-за преимущества в индивиальном мастерстве. Так и получилось — после 40 минут омичи вели со счётом 3:2. После этого хозяева сбавили обороты.

По ощущениям, у «Салавата» просто закончились силы. Удаления не давали нащупать ритм, травма Панина усилила нагрузку на оставшихся защитников, а соперник здорово прессинговал. В итоге подопечные Николая Цулыгина с большим скрипом выходили из своей зоны и начали создавать моменты только за 6-7 минут до сирены. Да и то затем случился малый штраф Алексея Семёнова.



«СЮ» готов выдать качественные 20-30 минут, но на полный матч его по понятным причинам не хватает: состав у «Авангарда» всё же посильнее, а тут ещё и травмы. Без Бурдасова ведущее звено не получает внятной помощи от партнёров (время от времени даёт огня тройка Кадейкина, но и только), а после травмы Панина оставшимся защитникам становится ещё тяжелее сохранять свежесть и справляться с давлением омичей. Потому во второй половине клуб из Башкортостана проседает.



В третьем матче сильный дебют принёс зелёным комфортное преимущество, а в четвёртом не принёс ровным счётом ничего. Вот и вся разница. В теории стабилизирующим фактором должно было стать большинство, но оно у «Салавата» по-прежнему работает.



За четыре встречи уфимцы забросили при численном преимуществе одну шайбу, а омичи — пять. Звучит дико, но за четыре игры «СЮ» забил в большинстве ровно столько же, сколько и в меньшинстве. По разу. Выиграть у сильного соперника серию плей-офф при плохой работе спецбригад практически нереально.



Если Цулыгин не разберётся с меньшинством Боба Хартли как можно быстрее, переломить эту серию его команде не удастся. Хотя сейчас меньше всего хочется, чтобы такое противостояние оборвалось на самом интересном месте и завершилось в пяти играх.



Самое очевидное — брать верх по удалениям. Предыдущий матч завершился несколькими драками, после такого достаточно одного жёсткого хита или спорного решения судьи, чтобы эмоции взяли верх над разумом. Тотал больше 16,5 минут штрафа за 1.85 выглядит интересно, можно проверить и вариант «пятиминутное удаление — да» за 3.60.



Ставка на любителя — ТБ 1,5 шайб в большинстве за 2.45. «Ястребы» реализовывали численное преимущество в каждом матче нынешнего плей-офф, а удалений, похоже, будет много. Спецбригады Уфы пока совсем не впечатляют, но за такой коэффициент можно и рискнуть.



Удивительно, но ТБ 0,5 очка Давида Деарне можно взять за 2.73. У канадца пять очков в четырёх матчах серии, а в Балашихе его статистика ещё круче — 0+4 за две игры. Деарне стабильно получает 20+ минут от Боба Хартли и много играет в большинстве. Отсутствие Тейлора Бека может сказаться, но за 2.73 всё равно смотрится дивно.



Наконец, стоит изучить вариант «гости откроют счёт» за 2.30. Отступать «Салавату» некуда, потери важных игроков и нехватка сил наверняка скажутся ближе к концовке. А вот провести агрессивный дебют и постараться создать гандикап уфимцам по силам. Две предыдущие встречи «СЮ» начал здорово, а отсиживаться в глухой обороне в Балашихе — идея сомнительная. Если Уфа и вылетит из Кубка Гагарина, то сделает это красиво.

Ставки на матч «Авангард» — «Салават Юлаев»

Предыдущий матч завершился несколькими драками, после такого стычки и потасовки могут возобновиться после одного жёсткого хита или спорного решения судьи. Тотал больше 16,5 минут штрафа за 1.85 выглядит интересно, можно проверить и вариант «пятиминутное удаление — да» за 3.60.



На ТБ 0,5 очка Давида Деарне дают 2.73, хотя у канадца пять очков в четырёх матчах серии, а в Балашихе его статистика ещё круче — 0+4 за две игры. Деарне стабильно получает 20+ минут от Боба Хартли и много играет в большинстве. Проверим.



Ставка № 1: тотал больше 16,5 минут штрафа за 1.85.



Ставка № 2: пятиминутное удаление — да за 3.60.



Ставка № 3: ТБ 1,5 шайб в большинстве за 2.45.



Ставка № 4: ТБ 0,5 очка Давида Деарне за 2.73.



Ставка № 5: «СЮ» откроет счёт за 2.30.

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