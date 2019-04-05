«Миннесота» — «Майами». Прогноз: «Хит» останутся в гонке за плей-офф

«Кингз» легко и уверенно переиграли «Кавальерс» на своём паркете, использовав преимущество в уровне индивидуального мастерства и слаженные командные взаимодействия. Фора «-9,5» на «Сакраменто» зашла с запасом, хозяева лишь в одной четверти позволили «Кливленду» чуть сократить разницу.

Успешным оказался выбор на тотал меньше 15 очков Барнса. Харрисон был абсолютно худшим исполнителем в стане «Кингз» и реализовал лишь 3 из 10 попыток в поле, совершая неподготовленные броски. Единственным промахом рубрики стала фора «+5,5» на «Кавальерс» по передачам. «Кливленд» в дебюте поединка частил сольными выступлениями, хозяева ушли в солидный отрыв по ассистам и сохранили его до финальной сирены.

«Сакраменто» — «Кливленд». Прогноз: Барнс продолжит разочаровывать Барнс наберёт не более 15 очков, «Кавальерс» удержат фору «+5,5» по передачам — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 28 770 фишек.

Заход дня: ruslon33 поставил на победу «Сиксерс» в первой половине и викторию «Бакс» по итогам всего матча за 5.5.

6 апреля в «Таргет-центре» «Миннесота» примет «Майами» в очередном матче регулярного чемпионата НБА. В прошлой очной дуэли «Тимбервулвз» отпраздновали успех на выезде, но в предстоящем сражении букмекеры считают фаворитом именно «Хит». Победа парней Эрика Споэлстры с учётом овертайма доступна за 1.7.

Прогноз матча «Миннесота Тимбервулвз» — «Майами Хит» (06.04.2019)

«Хит» уступили «Селтикс» в двух предыдущих поединках и теперь находятся на грани катастрофы. Расклад на Востоке достаточно запутанный, но именно перспективы «Майами» на попадание в плей-офф сейчас выглядят чуть ли не худшими из всех претендентов.

У «Пистонс», «Мэджик» и «Нетс» по 39 побед, а у «Хит» 38. У «Детройта» из относительно лёгких матчей есть домашние встречи с «Шарлотт» и «Мемфисом», а также выезд к «Нью-Йорку». «Орландо» ждёт поединок на своём поле с «Хоукс» и выезд к тем же «Хорнетс». А вот у «Бруклина» формально настоящая катастрофа в виде «Бакс», «Пэйсерс» и очного сражения с «Майами» напоследок.

Но «Хит» обязательно нужна ещё одна виктория, так как «Бруклин» способен одолеть «Милуоки, которые уже заняли первую строчку в лиге и могут выставить резерв, или «Индиану», играющую с серьёзными перепадами. Всё идёт к тому, что в ближайшей битве с «Миннесотой» Эрик Споэлстра обязан выжимать максимум.

«Тимбервулвз» не помогут Роуз, Тиг, Ковингтон и Денг, а решение по Гибсону станет известно непосредственно перед стартом матча. Коллектив Райана Сондерса периодически выдаёт увлекательные поединки, вот только происходит это всё при попустительстве противников в обороне.

«Миннесота» явно не прочь поблагодарить болельщиков яркими выступлениями на финише сезона, однако огромное количество травмированных не позволяет молодому наставнику привить команде стабильность и узнаваемый почерк. У «Хит» также не все здоровы. Гости обойдутся без Ричарсдона и Андерсона, а Уэйтерс и Джонс находятся под вопросом, но в распоряжении Споэлстры куда более качественный резерв.

За 1.8 мы возьмём фору «-2» на «Майами». Фактор мотивации в современном спорте играет огромную роль. Да, каждый спортсмен обязан профессионально выполнять свои функции, но общий настрой и приближение отпуска из головы не выбросить. К тому же, у «Хит» в гостях положительный баланс и ставить на них в выездных поединках по сезону выгодно.

Эрик Споэлстра остаётся элитным тренером, умеющим качественно проводить работу над ошибками. В прошлой дуэли с «Миннесотой» всю краску «Майами» в одной лицо разорвал Таунс. Карл-Энтони тогда выдал линейку 34+18+7, а оба центровых «Хит» в сумме 12+17+0. Ключ к победе над «Тимбервулвз» лежит в снижении эффективности доминиканского гиганта, и гости прекрасно это понимают.

На позиции пятого номера у «Майами» действуют не кто попало, а добротные Уайтсайд и Адебайо. По пропущенным очкам из краски «Хит» — лучшая команда лиги, поэтому прошлое выступление Таунса было, скорее, исключением из правил. Всё же Карлу-Энтони ещё далеко до того же Янниса, чтобы на постоянной основе втаптывать атлетичных оппонентов в паркет.

Эрик Споэлстра забетонирует трёхсекундную зону и вынудит «Миннесоту» атаковать с периметра. По точности бросков из-за дуги «Тимбервулвз» идут на 20 строчке, поэтому мы ожидаем огромное количество промахов. В связи с этим, интересно выглядит тотал подборов больше 91 за 1.87.

В декабрьском противостоянии «Миннесота» и «Майами» на двоих взяли 101 отскок, то есть, перекрыли установленную планку с запасом. Сами «Хит» по эффективности нападения плетутся в третьем десятке. Подопечные Эрика Споэлстры чаще всего и сами много мажут, и другим не дают исполнять много свободных бросков.

В личной статистике доступен индивидуальный тотал Драгича меньше 6,5 ассиста за 1.91. Откуда на букмекеров свалился такой показатель не совсем понятно. По сезону у словенца 4,6 передачи в среднем за матч, а выбранный рубеж он преодолел только в 6 поединках, хотя провёл уже 31 встречу.

Ставки на матч «Миннесота Тимбервулвз» — «Майами Хит»

«Хит» в гостях играют лучше, чем дома. Для «Майами» наступает самый важный отрезок чемпионата, а «Миннесота» уже давно не напрягается. Виктория подопечных Эрика Споэлстры с форой «-2» за 1.8 нас вполне устраивает.

За 1.87 поверим в преодоление планки в виде 91 подбора. «Хит» демонстрируют ужасную эффективность в нападении, зато идут на первой строчке по обороне собственной краски. Гости закроют трёхсекундную зону и затянут «Миннесоту» в тягучий баскетбол. В прошлой дуэли между данными соперниками был взят 101 отскок.

Индивидуальный тотал меньше 6,5 ассиста Драгича выглядит настоящим подарком от букмекеров. По сезону у словенца 4,6 передачи в среднем за матч, а выбранный рубеж он преодолел только в 6 поединках, хотя провёл уже 31 встречу. С точки зрения статистики мы обязаны брать низ.

Выбор №1: победа «Хит» с форой «-2» за 1.8

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 400 фишек)

Выбор №2: тотал подборов больше 91 за 1.87

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 435 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал передач Горана Драгича меньше 6,5 за 1.91

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 455 фишек).

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 270 фишек.

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