«Бавария» — «Боруссия Д». Прогноз: мюнхенцы вернутся на трон Бундеслиги

6 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч 28-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу действующего чемпиона предлагаются с коэффициентом 1.57.

Прогноз матча «Бавария» — «Боруссия Д» (06.04.2019)

Главный матч сезона чемпионата Германии — не больше и не меньше. За семь туров до окончания первенства «шмели» занимают первое место в турнирной таблице, опережая мюнхенцев на два очка. Оставшийся календарь у «Боруссии» не самый трудный, поэтому хозяев устроит только победа. Иначе осечки конкурента можно уже не дождаться.

Обе команды не лучшим образом провели прошлый тур, но у топ-клубов частенько возникают проблемы в первом матче после международной паузы, поэтому переоценивать масштаб проблем не будем. «Бавария» не смогла дожать скромнейший «Фрайбург» (1:1): моментов создала предостаточно, в каркас ворот угодила, но из-за ужасной реализации всё же потеряла очки.



Потом была огненная встреча с «Хайденхаймом» в Кубке Германии: полуосновной состав, удаление Зюле на 13-й минуте и голы, голы, голы. Будем считать, что мюнхенцы развеялись перед ключевым матчем, пощекотав себе нервы.



Дортмундцы вылетели из Кубка Германии ещё в феврале, а потому имели недельный цикл на подготовку к визиту в Мюнхен. Разумеется, три лишних дня отдыха повышают шансы «шмелей». Очки в последнее время они набирают исправно, но с большим скрипом: три предыдущие победы были одержаны благодаря голам, забитым не ранее 84-й минуты.



У «Баварии» с концентрацией и умением добавить в нужный момент всё гораздо лучше, так что надеяться провести блеклую игру, а затем вырвать нужный результат благодаря голу в концовке немного наивно. В промежуток между 76-й и 90-й минутой мюнхенцы забили 14 мячей, а пропустили только шесть.



Для хороших шансов на выполнение задачи подопечным Люсьена Фавра придётся провести цельные 90 минут, иначе «Бавария» при поддержке «Альянц-Арены» рано или поздно добьётся своего. Беда в том, что ровная игра без провалов у «Боруссии» в последнее время встречается нечасто, особенно в топовых матчах. Достаточно вспомнить Лигу чемпионов и вылет от «Тоттенхэма».

«Шмели» выиграли в Мюнхене в последних семи матчах лишь один раз (3:2 в Кубке Германии два года назад). В то же время «Бавария» на своём поле одержала уже семь побед подряд в рамках Бундеслиги. В связи с этим логичнее всего взять П1 с форой по вкусу. Победа «Баварии» с форой "-1" идёт за 1.86.

Кроме того, дортмундцы за последние семь встреч на «Альянц-Арене» лишь однажды забили больше одного гола. Статус встречи и высокая цена ошибки наверняка вынудят соперников играть прагматичнее. В связи с этим стоит изучить ещё пару вариантов: ИТМ 1 мяча «Боруссии» за 2.00 и победа «Баварии» при ТМ 4,5 мяча за 2.18.

Ставки на матч «Бавария» — «Боруссия Д»

«Шмели» выиграли в Мюнхене в последних семи матчах лишь один раз, а вот «Бавария» традиционно великолепна на своём поле: на сегодня у действующего чемпиона Германии уже семь домашних побед подряд в рамках Бундеслиги. П1 с аккуратной форой "-1" за 1.86 выглядит неплохо.



Дортмундцы за последние семь встреч на «Альянц-Арене» лишь однажды забили больше одного мяча. Поскольку этот матч станет ключевым для обеих команд, логично ожидать аккуратной игры с оглядкой на свои ворота. Проверим ИТМ 1 мяча «Боруссии» за 2.00.



Ставка №1: победа «Баварии» с форой "-1" за 1.86.



Ставка №2: ИТМ 1 мяча «Боруссии» за 2.00.



Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.