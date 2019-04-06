СКА — ЦСКА. Прогноз: всё внимание на лидеров

7 апреля в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» состоится шестой матч финала Западной конференции Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА. Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу питерцев в основное время предлагаются с коэффициентом 2.31.

Прогноз матча СКА — ЦСКА (07.04.2019)

В пятом матче СКА напомнил себя образца старта серии. Агрессивный дебют с несколькими хорошими моментами, 10 минут полнейшей доминации, а затем выравнивание игры, потеря концентрации в концовке периода, пропущенная шайба и постепенный регресс.

Лишь в одной встрече из пяти питерцы обошлись без глупых ошибок и привозов. Неудивительно, что именно она и оказалась лучшей (3:1). При этом, строго говоря, шайба Григоренко из четвёртого матча тоже получилась подарком для ЦСКА, но судьи взятие ворот отменили, так что вынесем её за скобки.

В пятой игре питерцы не получили стабильной подпитки большинством, в результате чего работы у Сорокина в заключительные 45 минут по собственным меркам было немного. Вратарь москвичей выручил свою команду два-три раза, да и то при счёте 2:0. И ведь никаких претензий к арбитрам у подопечных Ильи Воробьёва возникать не должно. Скорее наоборот — пару раз те откровенно простили гостей, чтобы сохранить интригу.

Старые проблемы с потерей игроков на своём «пятаке» и отсутствием концентрации в концовке периода помножилось на всего две возможности реализовать лишнего. Всё остальное сделал Игорь Никитин: тренер перетасовал тройки нападения перед вторым периодом и включил прессинг, к чему соперник оказался не готов.

Пожалуй, вторая 20-минутка стала лучшим отрезком красно-синих за всю серию. ЦСКА сильно добавил, смял соперника и перед перерывом едва не реализовал большинство. В принципе, москвичи вполне могли окончательно убить интригу третьей шайбой ещё тогда.

Интуитивное (по словам самого тренера) решение Никитина — это то, чего сильно не хватает СКА. Питерцы ставят на агрессивный дебют и обилие бросков, пытаются плести кружева в чужой зоне, но в целом ничем удивить не могут. ЦСКА спокойно закрывается и не позволяет наносить больше 3-4 бросков с убойной дистанции за встречу, а всё остальное делают ошибки клуба из Санкт-Петербурга.

По сути первый и второй гол в пятницу гости забили себе сами. Разумеется, в «Ледовом дворце» энергии и напора у них станет больше, но с такими вещами ЦСКА в большинстве случаев разбирается даже не выходя из оборонительного панциря. А чего-то нового питерцы пока предложить не могут.

Глобально хоккей СКА не работает даже на фоне пассивного, но умеющего наказывать за ошибки соперника. А уж если ЦСКА, как во втором периоде прошлой игры, включает высокий прессинг, то подопечные Ильи Воробьёва тут же провисают. Варианта два: П2 за 2.83 для авантюристов и 2Х при тотале меньше 5,5 шайб за 1.82 для аккуратных игроков.

Букмекеры сильно понизили планку для ставок на броски, из-за чего образовалось несколько любопытных предложений. Прежде всего, речь про ИТБ 8,5 бросков СКА в первом периоде за 2.26. Статистика питерцев по серии на указанном отрезке: 15, 11, 4, 6, 10. Статистика в нашу пользу, а свои трибуны погонят хозяев вперёд.

Отсиживаться в обороне и соревноваться с ЦСКА в умении сушить игру — сомнительный путь. Москвичи ошибаются в своей зоне гораздо реже, так что счастье придётся искать у чужих ворот. Второй вариант — ТБ 5,5 бросков в створ Гусева и Григоренко за 2.18. У Никита в среднем 3 броска за матч, у Михаила — 2,6.

Без Гусева атака СКА выглядит гораздо хуже, а потому оказавшийся на краю пропасти Илья Воробьёв наверняка увеличит 97 номеру время: беречь силы незачем, каждый матч может оказаться последним. Григоренко много играет в большинстве и не стесняется бросать. В ключевые моменты серии нагрузка на лидеров, как правило, увеличивается. Проверим.

Любители рисковать могут подумать о ИТБ 0,5 очка Никиты Нестерова за 2.95. Очень похоже на валуй: у защитника 9 (2+7) очков в 14 матчах и огромный айс-тайм (25+ минут). Пожалуй, коэффициент должен быть в районе 2.50, зацепить передачу ему вполне по силам.

Ставка «гол в первые 12 минут — нет» за 2.08 ни разу не подвела нас за эту серию, а коэффициент упорно превышает «двойку». В четвёртой встрече ранний гол вполне мог случиться, но в целом вариант по-прежнему хорош. Проверим.

Ставки на матч СКА — ЦСКА

Букмекеры сильно понизили планку для ставок на броски, из-за чего образовалось несколько любопытных предложений. Проверим ИТБ 8,5 бросков СКА в первом периоде за 2.26. Статистика питерцев по серии на указанном отрезке: 15, 11, 4, 6, 10. Статистика в нашу пользу, а свои трибуны погонят хозяев вперёд.

Любители рисковать могут подумать о ИТБ 0,5 очка Никиты Нестерова за 2.95. Очень похоже на валуй: у защитника 9 (2+7) очков в 14 матчах и огромный айс-тайм (25+ минут). Пожалуй, коэффициент должен быть в районе 2.50, зацепить передачу и пальнуть от синей линии в большинстве ему по силам.

Ставка №1: победа ЦСКА за 2.83.

Ставка №2: ИТБ 8,5 бросков СКА в первом периоде за 2.26.

Ставка №3: ТБ 5,5 бросков в створ Гусева и Григоренко за 2.18.

Ставка №4: ИТБ 0,5 очка Никиты Нестерова за 2.95.

Ставка №5: гол в первые 12 минут — нет за 2.08.

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