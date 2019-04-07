«Оренбург» — «Ахмат». Прогноз: Левников не потеряет контроль над игрой

Больше одного гола в гостях грозненцы не пропускали с сентября прошлого года.

8 апреля в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится матч 22-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ахматом». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: ставки на победу бело-синих предлагаются с коэффициентом 2.53.

Прогноз матча «Оренбург» — «Ахмат» (07.04.2019)

Обе команды возобновили сезон довольно неплохо, но всё же, пожалуй, недобрали очков. «Оренбург» упустил уйму моментов и в меньшинстве проиграл на своём поле «Анжи» (0:1), а также мог рассчитывать на большее в матче с «Зенитом» (1:3), но после отличного первого тайма сник и не сумел сдержать напор питерцев.

«Ахмат» уступил «Рубину» (0:1) благодаря голу на 94-й минуте, а в предыдущем туре проиграл «Спартаку» (1:3) после сомнительного удаления Андрея Семёнова в середине второго тайма. Грозненцы и в меньшинстве создали несколько хороших моментов, но спастись так и не сумели.

Оба соперника обладают хорошей организованностью и отличными контратаками, за счёт чего и стабильно доставляют неудобства топ-клубам. Положение в таблице у «Оренбурга» и «Ахмата» устойчивое: до зоны еврокубков уже точно не добраться, но и отрыв от зоны стыковых матчей немалый. Скорее всего, команды комфортно доиграют сезон и финишируют в районе 8-11-го места.

На данный момент бело-синие опережают «Ахмат» в турнирной таблице на два очка. Поскольку встреча пройдёт в Оренбурге, букмекеры считают хозяев поля фаворитами. И это выглядит как минимум странно сразу по нескольким причинам.

Во-первых, подопечные Рашида Рахимова здорово играют на выезде. 13 очков в 11 матчах, седьмой показатель в российской Премьер-Лиге. Лучше только клубы из топ-5 да примкнувший к ним «Ростов». Больше одного гола в гостях грозненцы и вовсе не пропускали с сентября, когда проиграли «Локомотиву» (0:2).

Вторая причина ещё важнее. «Ахмат» готовился в традиционном недельном цикле, а вот «Оренбург» 3 апреля провёл перенесённую встречу 16-го тура с «Крыльями Советов» (3:1). Получается, что гости имели фору в четыре лишних дня на восстановление. Поскольку «скамейка» у Владимира Федотова коротковата и возможностей для ротации немного, преимущество в свежести наверняка будет на стороне грозненцев.

Соответственно выбирать приходится между двумя вариантами: П2 с нулевой форой за 2.25 или лобовая ничья за 2.91. Первый надёжнее, зато у второго коэффициент повкуснее. Пожалуй, всё же проверим ничью. Два похожих по стилю соперника сопоставимого уровня, каждого из которых вполне устроит мирный исход.

Встречу рассудит Кирилл Левников, который редко лезет в карман без необходимости и за 11 матчей сезона показал всего 45 «горчичников». ТМ 4,5 ЖК идёт за 2.34, ТМ 5,5 ЖК — за 1.65. Также можно рассмотреть предложение «жёлтая карточка в первые 24 минуты — нет» за 1.87.

Ставки на матч «Оренбург» — «Ахмат»

«Ахмат» готовился в традиционном недельном цикле, а «Оренбург» 3 апреля провёл перенесённую встречу 16-го тура с «Крыльями Советов» (3:1). Гости имели фору в четыре лишних дня на восстановление, так что считать их аутсайдерами опасно. П2 с нулевой форой за 2.25 или лобовая ничья за 2.91 выглядят неплохо.

Матч рассудит Кирилл Левников, за 11 матчей сезона он показал всего 45 «горчичников». Особых предпосылок для грубой игры нет, так что проверим ТМ 4,5 жёлтой карточки за 2.34.

Ставка №1: ничья за 2.91.

Ставка №2: ТМ 4,5 жёлтой карточки за 2.34.

Ставка №3: жёлтая карточка в первые 24 минуты — нет за 1.87.

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