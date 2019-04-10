«Арсенал» — «Наполи». Прогноз: лондонцы исправятся за поражение от «Эвертона»

11 апреля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» состоится первый матч четвертьфинала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Наполи». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: ставки на победу «канониров» предлагаются с коэффициентом 2.42.

Прогноз матча «Арсенал» — «Наполи» (11.04.2019)

Самая громкая вывеска в четвертьфинале Лиги Европы. Обе команды сыграли предыдущие матчи в национальных чемпионатах 7 апреля и сделали это не лучшим образом, хотя составы были близки к оптимальным: 2-3 замены по сравнению с привычными вариантами.

Лондонцы выглядели просто ужасно и по всем статьям уступили «Эвертону» (0:1) на стадионе «Гудисон Парк». «Ириски» создали достаточно, чтобы победить с разницей в 2-3 мяча, но слабая реализация и Бернд Лено оставили гостей в игре. Впрочем, подопечных Унаи Эмери даже на внятный финальный штурм не хватило. За пределами «Эмирейтс» «Арсенал» по-прежнему не впечатляет.

«Наполи» на своём поле встречался со слабеньким «Дженоа», играл в большинстве аж с 28-й минуты, но победы так и не добился (1:1). Не помог даже выход Лоренцо Инсинье. Определённое преимущество у «партенопейцев», конечно, имелось, но в целом хозяева явно играли не в полную силу и темп игры был так себе. Остаться без победы с таким ленивым футболом нетрудно.

Клуб из Неаполя можно понять: в чемпионстве «Ювентуса» уже в феврале не сомневались даже самые отчаянные люди, но и упасть ниже второго места едва ли получится. Семь очков запаса за семь туров до финиша перед нестабильным «Интером» — это ощутимо. Естественно, у «Наполи» возникают проблемы с мотивацией на остаток сезона Серии А.

Есть подозрение, что Карло Анчелотти сделает ставку именно на Лигу Европы. Серебро чемпионата Италии уплывёт только при совсем откровенном раздолбайстве (очень уж часто конкуренты теряют очки), а вот выиграть трофей в первый же год работы на новом месте — это уже интереснее, чем обойти «Интер» не на пять, а на девять очков.

В случае с «Арсеналом» всё ещё прозаичнее: после поражения от «Эвертона» клуб выпал из топ-4 АПЛ, да и «Манчестер Юнайтед» опережает всего на два очка. До окончания чемпионата Англии «канониры» лишь дважды сыграют на «Эмирейтс», зато гостевых игр будет четыре. Если лондонцы продолжат катать вату на выезде, никакие топ-4 им не светят.

Соответственно основным рискует стать расклад, при котором попасть в Лигу чемпионов реальнее именно через Лигу Европы. Будем исходить из того, что матч имеет огромнейшее значение для обеих команд. Никаких экспериментов, полуторных составов и прочего: все здоровые и лучшие на поле, а остальные греют «скамейку» и ждут шанса.

«Арсенал» дома и на выезде — это два разных клуба. Достаточно сказать, что «канониры» одержали победы в семи последних домашних матчах во всех турнирах и в 10 последних матчах на своём поле в рамках АПЛ. А вот «Наполи» в этом сезоне еврокубков сыграл в гостях пять раз и победил лишь однажды — 3:1 над скромнейшим «Цюрихом».

Вот что было в Лиге чемпионов: 0:0 с «Црвеной Звездой», 2:2 с «ПСЖ» и 0:1 с «Ливерпулем». В Лиге Европы получше: 3:1 с «Цюрихом» и 1:3 с «Ред Булл Зальцбург». Впрочем, ответная игра с австрийцами была формальностью (дома «Наполи» разгромил соперника — 3:0), так что её можно вынести за скобки.

Пожалуй, с точки зрения исхода выбирать следует между лобовой ничьей за 3.52 и П1 с нулевой форой за 1.76. «Канонирам» будет очень тяжело в Неаполе, но на своём поле они хороши. Пять побед в шести матчах Лиги Европы и 30 очков из 30 возможных на «Эмирейтс» в рамках АПЛ начиная с декабря.

Также можно рассмотреть вариант «1Х + обе забьют» за 2.21. Защита «канониров» всё ещё не способна существовать без обрезов и привозов, а линия атаки «Наполи» достаточно сильна, чтобы выжать из 3-4 моментов как минимум один гол. Вдобавок участие Лорана Косельни и Гранита Джаки под вопросом, а использовать слабости соперника в опорной зоне итальянцы умеют.

Ставки на матч «Арсенал» — «Наполи»

«Арсенал» дома и на выезде — два разных клуба. «Канониры» одержали победы в семи последних домашних матчах во всех турнирах и в 10 последних матчах на своём поле в рамках АПЛ. А вот «Наполи» в этом сезоне еврокубков сыграл в гостях пять раз и победил лишь однажды (3:1 с «Цюрихом»).

С учётом восхитительных результатов на «Эмирейтс» и особых отношений Унаи Эмери с Лигой Европы проверим П1 с нулевой форой за 1.76. При этом шансы лондонцев сыграть на ноль невелики: защита выглядит не лучшим образом и слишком часто ошибается. Можно взять 1Х + обе забьют за 2.21.

Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 1.76.

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