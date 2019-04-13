«Динамо» — «Краснодар», «Зенит» — «Анжи». Прогноз на матчи РПЛ

14 апреля состоятся два матча 23-го тура РПЛ: «Динамо» — «Краснодар» и «Зенит» — «Анжи». Букмекеры в обоих случаях отдают преимущество лидерам турнира: ставки на победу «быков» предлагаются с коэффициентом 2.35, а успех питерцев идёт за 1.05.

Прогноз матча «Динамо» — «Краснодар» (14.04.2019)

Бело-голубые продолжают погружение. В пяти весенних матчах набрано всего четыре очка, хотя календарь был вполне рабочий. «Динамо» проиграло «Оренбургу», потеряло очки в Каспийске — и опустилось в зону стыковых матчей. Идущий на 12-й строчке «Урал» набрал на два балла больше.

Самое обидное, что моменты у подопечных Дмитрия Хохлова возникают исправно. Проблемы с созиданием, конечно, имеются, но при вменяемой реализации «Динамо» после возобновления первенства набрало бы не четыре очка, а как минимум семь-восемь. Вот только в завершении ситуация даже не плохая, а катастрофическая.

«Краснодар», в свою очередь, наконец-то вернулся на победный путь: разнёс «Анжи» (5:0) и на флажке дожал в меньшинстве «Крылья Советов» (1:0). Отставание от лидирующего в Российской Премьер-Лиге «Зенита» — четыре очка, две-три победы подряд способны обострить чемпионскую гонку до предела.

На своём поле (звучит с издёвкой, но «в родных стенах» — ещё хуже) «Динамо» пропустило всего шесть мячей за 10 матчей, но ИТБ 1 гола «Краснодара» за 1.69 проверить следует. Подопечные Мурада Мусаева забивали в девяти выездных встречах РПЛ из десяти, устоял только игравший 25 минут в большинстве «Локомотив» (0:1).

Бело-голубым точно по силам дать бой «быкам», да и их нападающие не могут промахиваться вечно. И всё же котировки удивляют: давать 2.35 на победу готовившегося в недельном цикле «Краснодара» немного странно. Даже П2 с нулевой форой идёт за нестыдные 1.65. Возьмём. В шести предыдущих очных встречах московский клуб набрал лишь два очка.

Ставки на матч «Динамо» — «Краснодар»

Подопечные Мурада Мусаева забивали в девяти выездных встречах РПЛ из десяти, устоял только игравший 25 минут в большинстве «Локомотив» (0:1). Возьмём ИТБ 1 гола «Краснодара» за 1.69. Второй вариант — П2 с нулевой форой за 1.65: у «быков» четыре победы и две ничьих в шести предыдущих матчах с «Динамо».

Ставка №1: ИТБ 1 мяча «Краснодара» за 1.69.

Ставка №2: победа «Краснодара» с нулевой форой за 1.65.

Прогноз матча «Зенит» — «Анжи» (14.04.2019)

Матч с ужасной линией, который лучше обойти стороной. «Зенит», понятное дело, бетонный фаворит, но победа хозяев идёт за 1.05, а П1 с форой "-2,5" — за 1.64. Питерцы потихоньку добавляют, но говорить о стабильной атакующей игре не приходится, так что дело вполне может обойтись без разгрома.

За 22 тура питерцы одержали лишь одну разгромную победу, в середине августа хлопнув «Урал» (4:1). «Анжи» держится вполне достойно и в пяти весенних турах только раз пропустил больше двух голов (0:5 от «Краснодара»), но тогда в ворота Юрия Дюпина залетело чуть ли не всё, что можно.

В принципе, можно попробовать повалять дурака и поймать хороший коэффициент. Трудно поверить, но «орлы» забивали в пяти из шести последних матчей с сине-бело-голубыми. Сергей Семак вполне может провести ротацию и дать шанс резервистам, чтобы пара возрастных игроков подготовилась ко встрече с «Краснодаром» и не нахватала карточек.

В принципе, на таком фоне гол «Анжи» за 2.85 смотрится нормально. Если питерцы быстро поведут в счёте, то на фоне проблем с концентрацией гости вполне могут подкараулить свой шанс. П1 + обе забьют за 3.00 — тоже пойдёт.

Вариант попроще — «гол головой» за 2.20. Сине-бело-голубые много навешивают в штрафную, а статус встречи позволяет дать возможность порезвиться самому что ни на есть Антону Заболотному. Все форварды «Зенита» хороши «на втором этаже», да и угловых должно быть достаточно. Что-нибудь вполне может залететь.

Ставки на матч «Зенит» — «Анжи»

Букмекеры совсем не сомневаются в победе хозяев, найти нормальное предложение за вменяемый коэффициент нелегко. Потому пустимся во все тяжкие: проверим гол головой за 2.20 и гол «Анжи» за 2.85. «Орлы» забивали в пяти из шести последних матчей с сине-бело-голубыми.

Ставка №1: гол головой за 2.20.

Ставка №2: гол «Анжи» за 2.85.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.