«Юта» — «Хьюстон». Прогноз: «Джаз» потянут «Рокетс» за Бороду

«Мэджик» отказались от идеи пулять при первой же возможности и закономерно проиграли «Рэпторс». Если Кавай с запасом преодолел планку в 25,5 очка и выдал потрясающий поединок, то Сиакаму даже не потребовалось включаться на полную. Паскаль не смог пробить тотал в 20 баллов за результативность, так как исход матча стал известен задолго до окончания встречи.



По итогам игрового дня мы фиксируем прибыль, так как в очередной раз Лоури не добрался до трёх точных попаданий с периметра. Кайл реализовал 2 из 5 попыток с дальней дистанции, чего нам хватило для прохода тотала меньше 2,5 бомб малыша «Торонто». К тому же, виктория «Рэпторс» помогла нам приблизиться к выигрышу по одной из долгосрочных ставок.

«Орландо» — «Торонто». Прогноз: Кавай и Сиакам зажгут во Флориде Кавай и Сиакам наберут от 26 и 20 очков, Лоури навалит кирпичей из-за дуги — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 22 515 фишек.



Заход дня: egoor поставил на победу «Трэйл Блэйзерс» в первой четверти за 2.5.



23 апреля на паркете «Вивинт Смарт Хоум Арены» «Юта» попробует не ударить в грязь лицом перед своими фанатами и зацепить хотя бы один матч серии с «Хьюстоном». Три предыдущих поединка в первом раунде плей-офф Западной конференции НБА остались за «Рокетс». Букмекеры и на этот раз верят в победу Хардена и компании, выставляя на викторию коллектива Майка Д’Антони с учётом овертайма коэффициент 1.72.

Прогноз матча «Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс» (23.04.2019)

«Юта» достойно билась с «Хьюстоном» в предыдущем матче серии, но уступила сразу в нескольких важных аспектах, что привело команду Куина Снайдера на край пропасти. «Джаз» смазали аж 13 штрафных бросков, реализовали лишь 12 из 41 с периметра, взяли на 4 подбора меньше, но проиграли только в три очка.



«Юте» вроде бы удалось добиться главного – Митчелл и компания сумели до катастрофического показателя снизить эффективность Джеймса Хардена, вот только «Рокетс» рубились в защите не менее цепко и добились своего.

Серьёзных изменений в рисунке игры мы не ожидаем. У «Хьюстона» в строю вся обойма, хозяев обойдутся лишь без Экзама, к чему уже все привыкли. Прошлое сражение хоть и привело к обидному для «Джаз» поражению, но каждый баскетболист «Юты» ощутил близость победы, и просто так никто серию не отдаст.



Разумеется, Куин Снайдер постарается снова нейтрализовать Хардена. Сделать это полностью практически невозможно, однако некоторые наработки по противодействию Бороде в тренерском штабе «Джаз» заметны невооружённым глазом. Рубио стал запускать Джеймса в проходы в надежде на высоченного Гобера.



Да, порой Харден разбивает подобную оборонительную модель простейшими навесами на Капелу, но проходит это далеко не всегда. Важнейшее преимущество, которое получает «Юта» — Бороде становится крайне некомфортно атаковать из-за дуги. На наш взгляд, ситуация с высокой вероятностью повторится, поэтому мы проверим тотал меньше 33,5 очка за 1.9 от главного снайпера лиги.



Харден последовательно набрал 29, 32 и 22 балла, поэтому планка, установленная букмекерами, выглядит чересчур оптимистичной. Разумеется, Джеймс вряд ли снова исполнит ужасные 3 из 20 в поле, но и 16 раз на линию штрафных арбитры его не поставят. Всё-таки, судьи постараются дать «Юте» шанс и позволят хозяевам жёстко опекать Бороду.



Приведёт ли «Джаз» к успеху низовой матч Джеймса Хардена? Прошлая встреча показала, что даже этого недостаточно. У «Юты» под кольцом громадный Гобер, но каковы шансы второй раз подряд увидеть 3 из 17 от Хардена, Гордона, Такера и Грина в попытках с ближней и средней дистанции?



«Рокетс» также способны прибавить в нескольких компонентах, а Майк Д’Антони со своими ассистентами обязательно внесёт необходимые коррективы. «Джаз» могут не выдержать психологически, поэтому мы проверим победу «Хьюстона» с форой «-2,5» за 1.93.



«Юте» уже некуда отступать. Иногда это способно окрылить, но тот же Митчелл очень болезненно реагирует на собственные промахи. «Джаз» переживают потому, что могут бороться почти на равных, однако соперник каждый раз берёт верх.



«Рокетс» уже выполнили главную задачу в виде победы в одном из гостевых поединков. «Хьюстон» сильно зависит от дальнобойной артиллерии, и дополнительная уверенность в собственных силах поможет гостям почувствовать себя раскрепощёнными.



Куин Снайдер также серьёзно рассчитывает на своих снайперов. У «Юты» пока катастрофически не летит из-за дуги, но «Джаз» совершают огромное количество попыток, поэтому за 1.85 мы отважимся проверить тотал больше 25,5 попаданий с периметра.



В трёх прошлых поединках «Юта» реализовала 26%, 21% и 29%. Согласитесь, «Джаз» не настолько плохи, чтобы каждый раз столь отвратительно попадать дальние броски. На определённом отрезке встречи хозяев обязательно поймают свой ритм, а «Хьюстон» ответит в своей излюбленной манере.

Ставки на матч «Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс»

В трёх предыдущих матчах серии Харден набрал 29, 32 и 22 очка. Тотал меньше 33,5 балла за 1.9 Джеймса за результативность обязателен для рассмотрения. Все оборонительные схемы «Джаз» будут сосредоточены на Бороде.



На наш взгляд, это не помешает «Хьюстону» взять вверх, поэтому за 1.93 мы возьмём победу «Рокетс» с форой «-2,5». Уверенность и запас прочности помогут гостям лучше попадать свои броски и сохранять холодную голову при принятии решений.



Сама «Юта» обязана исправиться за ужасную точность с периметра. Общий тотал больше 25,5 трёшек за 1.85 смотрится перспективно. Не должен коллектив Куина Снайдера в четвёртый раз подряд атаковать с точностью ниже 30% из-за дуги, а «Рокетс» на волне успеха обязательно ответят серией своих бомб.

Выбор №1: победа «Рокетс» с форой «-2,5» за 1.93

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Джеймса Хардена меньше 33,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: тотал больше 25,5 трёхочковых за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Долгосрочный выбор №1: тотал матчей в серии «Сиксерс» — «Нетс» больше 5,5 за 1.96

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 960 фишек)



Долгосрочный выбор №2: победа «Рэпторс» в серии с форой «-1,5» по матчам за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)



Долгосрочный выбор №3: победа «Спёрс» в серии за 2.32

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1320 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 21 015 фишек.



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