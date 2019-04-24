«Хетафе» — «Реал Мадрид». Прогноз: команда-сенсация пробьёт Кейлора Наваса

25 апреля в матче 34-го тура испанской Примеры «Хетафе» примет «Реал» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Букмекеры отдают преимущество мадридскому клубу: ставки на победу «сливочных» предлагаются с коэффициентом 1.99.

Прогноз матча «Хетафе» — «Реал Мадрид» (25.04.2019)

Встреча третьей и четвёртой команды чемпионата Испании. «Хетафе» в минувшем туре одержал важнейшую победу над «Севильей» (3:0) и вернулся в топ-4. Судейство, VAR, удаление Серхио Эскудеро и два пенальти можно обсуждать долго, но по факту гости в первом тайме не создали толком ничего, так что успех синих справедлив.

Календарь у «Хетафе» весьма непростой: «Реал», выезд в Сан-Себастьян, «Барселона» и два участника борьбы за выживание («Жирона» и «Вильярреал»). «Севилья» с «Валенсией» совсем рядом, так что попадание в зону Лиги чемпионов всё ещё под большим вопросом, а вот шансы на место в еврокубках велики.

Но для этого нужно хотя бы не проиграть «Реалу», от которого сейчас можно ожидать чего угодно. Мадридцы разгромили в прошлом туре неуступчивый «Атлетик» из Бильбао (3:0), но счёт не должен вводить в заблуждение. Хозяева очень слабо провели первый тайм, а во втором использовали практически все имевшиеся моменты.

Непосредственно с качеством игры у «королевского клуба» по-прежнему имеются ощутимые проблемы. Кроме того, после возвращения Зинедина Зидана результаты в порядке лишь на своём поле: дома три победы в трёх матчах и восемь голов, на выезде ничья да поражение при двух забитых мячах.

Это важно ещё и потому, что «Хетафе» в родных стенах хорош: 10 побед в 16 встречах при разнице голов 24-11. В семи последних домашних матчах синие и вовсе одержали шесть побед. Если «Реал» выйдет катать вату и будет плохо переходить из атаки в оборону, у него возникнет много проблем.

«Сливочные» пропускали в четырёх поединках при Зидане из пяти, да и у «Атлетика» была парочка хороших возможностей. А сам «Хетафе» забивал мадридцам в пяти из шести предыдущих очных встреч. На фоне такой статистики варианты «обе забьют» за 1.72 и даже ИТБ 1 гола «Хетафе» за 1.95 заслуживают изучения.

Ставки на результат опасны из-за непонятного состояния гостей. «Реал» отстаёт от «Атлетико» на четыре ока и может включиться, если «матрасники» днём ранее не сумеют победить «Валенсию». В остальном «королевский клуб» испытывает явные проблемы с мотивацией и сильно зависит от настроения.

Проверим ИТБ 4,5 углового «Реала» за 1.73. Хозяева редко играют первым номером даже с середняками, так что владение должно остаться за Мадридом, который любит подачи с флангов и прострелы. Норма команды на выезде — 4,94 корнера.

Ставки на матч «Хетафе» — «Реал Мадрид»

«Хетафе» в родных стенах хорош: 10 побед в 16 встречах при разнице голов 24-11. В семи последних домашних матчах синие и вовсе одержали шесть побед. «Сливочные» пропускали в четырёх поединках при Зидане из пяти, да и у «Атлетика» была парочка хороших возможностей. А сам «Хетафе» забивал мадридцам в пяти из шести предыдущих очных встреч.

На фоне такой статистики варианты «обе забьют» за 1.72 и даже ИТБ 1 гола «Хетафе» за 1.95 заслуживают изучения. Также проверим ИТБ 4,5 углового «Реала» за 1.73. Норма команды на выезде — 4,94 корнера.

Ставка №1: ИТБ 1 гола «Хетафе» за 1.95.

Ставка №2: ИТБ 4,5 углового «Реала» за 1.73.

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