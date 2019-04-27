«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: у ворот Сафонова будет жарко

28 апреля в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» на стадионе «ФК Краснодар» сыграет с ЦСКА. Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: ставки на победу «быков» предлагаются с коэффициентом 2.51.

«Краснодар» — ЦСКА (28.04.2019)

Центральный матч 26-го тура РПЛ, в котором сойдутся прямые конкуренты за место в зоне Лиги чемпионов. ЦСКА отстаёт от идущего вторым «Локомотива» на два очка, а «Краснодар» — на три. «Железнодорожники» сыграют на своём поле с «Енисеем» и вряд ли допустят осечку, так что выбор у преследователей невелик.



Поскольку напрямую в Лигу чемпионов попадают только два лучших клуба РПЛ, даже ничья в Краснодаре позволит «Локо» оторваться на 4-5 очков. Календарь у подопечных Юрия Сёмина рабочий («Арсенал», «Рубин», «Урал» и «Уфа»), так что сорить очками во все стороны они вряд ли начнут. Соответственно, никак нельзя давать им увеличить запас и получить право на ошибку.

Но для этого нужно побеждать сильного и злого соперника. Злого — потому что обе команды в последнее время сбавили темп. ЦСКА упустил победу над «Уфой» (2:2), проиграл «Оренбургу» (2:3) и не смог одолеть «Локомотив» (1:1). Зато с «Анжи» в минувшем туре разобрались малой кровью (2:0).



«Краснодар» всерьёз мог побороться за титул, но не сумел победить в трёх матчах подряд. 1:1 с «Динамо», 2:3 от «Зенита» (спокойно могло быть и 2:6 — создали питерцы гораздо больше) и 1:1 с «Ахматом». При этом в Грозном хозяева смотрелись даже острее «быков» и вполне имели основания рассчитывать на победу.



Букмекеры отдают преимущество «Краснодару» из-за фактора своего поля, хотя в пользу гостей говорят сразу несколько признаков. Первый — очные встречи: в семи предыдущих матчах с «быками» ЦСКА одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и лишь раз оказался слабее. Внушительная статистика.



Кроме того, «армейцы» забивали в каждом из семи случаев. Оборона подопечных Мурада Мусаева в последнее время совсем не впечатляет (пять пропущенных мячей в трёх турах), так что ставка ИТБ 1 гола ЦСКА за 1.75 смотрится отлично. Возврат практически гарантирован, а там уж как пойдёт.



Пункт второй — кадровые потери хозяев. В матче с «Ахматом» был удалён Александр Мартынович, а Юрий Газинский получил четвёртый «горчичник» в сезоне. Центральный защитник и важнейший игрок середины поля — это крайне серьёзно. В том числе и потому, что «быкам» придётся сильно постараться, чтобы не нарушить лимит. Газинский — россиянин, а Мартынович не считается легионером.



Если у красно-синих вместо Дивеева может выйти Васин, то у «Краснодара» такой глубины нет. И если вместо Газинского готов появиться юный Уткин, то равноценную замену Мартыновичу найти точно не удастся. Йон Гудни Фьолусон пока заметно ему уступает, да и Урош Спаич стабильностью не отличается.



С такими потерями в центральной оси соперника ЦСКА наверняка сумеет стабильно создавать остроту и проникать в чужую штрафную. Если Матвей Сафонов не выдаст ещё одно шоу, то свои 2-3 мяча Чалов с компанией наверняка положит. Проверим П2 с нулевой форой за 2.12.

Ставки на матч «Краснодар» — ЦСКА

В семи предыдущих матчах с «быками» ЦСКА одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и лишь раз оказался слабее. Кроме того, «армейцы» забивали в каждом из семи случаев. Оборона подопечных Мурада Мусаева в последнее время не впечатляет, так что ставка ИТБ 1 гола ЦСКА за 1.75 смотрится отлично.



В матче с «Ахматом» был удалён Александр Мартынович, а Юрий Газинский получил четвёртый «горчичник» в сезоне. С такими потерями в центральной оси соперника ЦСКА наверняка сумеет стабильно создавать остроту. Проверим П2 с нулевой форой за 2.12.



Ставка №1: ИТБ 1 гола ЦСКА за 1.75.



Ставка №2: победа ЦСКА с нулевой форой за 2.12.

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