«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз: больше одного де Хеа не пропустит

28 апреля в матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» сыграет с «Челси». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: ставки на победу манкунианцев предлагаются с коэффициентом 2.69.

«Манчестер Юнайтед» — «Челси» (28.04.2019)

Центральный матч 36-го тура АПЛ, в котором сойдутся два главных разочарования сезона из «большой шестёрки». Расклад изумительно прост: даже ничья заметно сократит шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, а потому обеим командам нужна в этой встрече только победа.



«Манчестер Юнайтед» без гениального Давида де Хеа быстро очутился там, где и должен быть по качеству игры — в районе пятой-шестой строчки. Испанец по-прежнему выручает, но гораздо чаще обычного стал пускать «бабочки» и не брать удары в ближний угол. Как только голкипер «МЮ» перестаёт тащить на топ-уровне, результаты команды провисают.

Сейчас манкунианцы идут шестыми, отставая от «Арсенала» на одно очко, а от «Челси» — на три. Поражение моментально выбьет их из борьбы за топ-4, а ничья сделает шансы крайне призрачными. Синие в случае потери очков рискуют пропустить вперёд «канониров», тогда им придется выиграть Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу Чемпионов.



Обе команды в последнее время ужасны. Достаточно сказать, что в двух минувших турах они набрали одно очко на двоих. «Ман Юнайтед» вдрызг проиграл «Эвертону» (0:4) и не справился с «Манчестер Сити» (0:2), а «Челси» без шансов уступил «Ливерпулю» (0:2) и не смог победить на своём поле скромнейший «Бёрнли» (2:2).



Пожалуй, шансы «МЮ» несколько выше. Во-первых, «Челси» проиграл последние шесть выездных матчей английской Премьер-лиги против клубов «большой шестерки». Вот что было в этом году: 0:2 от «Ливерпуля», 1:3 от «Тоттенхэма», 0:2 от «Арсенала» и 0:6 от «Манчестер Сити». 0 очков в четырёх встречах при разнице мячей 1-13. О боже.



Второй момент — история противостояния. Лондонцы не выигрывали на «Олд Траффорд» с мая 2013 года: с тех пор у них два поражения и три ничьи в пяти матчах. «Манчестер Юнайтед» в последние годы редко впечатлял качеством игры, но на своём поле исправно не позволял «Челси» победить.



В связи с этим нормально смотрятся П1 с нулевой форой за 1.93 и ИТМ 1,5 мяча «Челси» за 1.63. Синие не могут забить больше одного раза на «Олд Траффорд» вот уже шесть встреч подряд, да и в целом испытывают чудовищные проблемы с результативностью в выездных матчах против клубов из топ-6.



Вариант посмелее — ИТМ 4,5 углового «МЮ» за 2.15. Манкунианцы не любят владеть территорией в больших матчах и, как правило, стараются действовать как можно вертикальнее. Если гости не откроют счёт в дебюте, шансы на проход будут неплохими.

Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

«Челси» проиграл последние шесть выездных матчей английской Премьер-лиги против клубов «большой шестерки». Вот что было в этом году: 0:2 от «Ливерпуля», 1:3 от «Тоттенхэма», 0:2 от «Арсенала» и 0:6 от «Манчестер Сити». 0 очков в четырёх встречах при разнице мячей 1-13.



Кроме того, лондонцы не выигрывали на «Олд Траффорд» с мая 2013 года. «МЮ» сейчас тоже совсем плох, но доверимся статистике и возьмём П1 с нулевой форой за 1.93, а также ИТМ 1,5 мяча «Челси» за 1.63.



Ставка №1: ИТМ 1,5 мяча «Челси» за 1.63.



Ставка №2: победа «МЮ» с нулевой форой за 1.93.



Ставка №3: ИТМ 4,5 углового «МЮ» за 2.15.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.