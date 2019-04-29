«Торонто» — «Филадельфия». Прогноз: «Сиксерс» упрутся в стену

В первом матче серии между «Милуоки» и «Бостоном» Брэд Стивенс полностью переиграл Майка Буденхольцера. План «Селтикс» сработал практически идеально, гости до минимума снизили эффективность Янниса. К планке в 12,5 подбора грек не приблизился.



Ещё одной неудачей стал выбор в пользу 51 очка или более от Ирвинга и Миддлтона в совокупности. Первая половина подарила надежду на проход сочного коэффициента, но исход встречи стал известен слишком рано, что негативно сказалось на результативности Кайри и Криса.



Как мы и ожидали, активно в дальних бросках проявил себя Хорфорд. Эл реализовал 3 из 5 с периметра, позволив зайти ставке на 2 или более трёшки в его исполнении. К тому же, победа «Селтикс» существенно повысила шансы на успех долгосрочной ставки в виде форы «+1,5» на «Бостон» по матчам серии.

«Милуоки» — «Бостон». Прогноз: Хорфорд уберёт Лопеса трёшками Хорфорд забьёт от 2-х трёхочковых, Яннис возьмёт не менее 13 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 23 005 фишек.



Заход дня: chubaka48 выбрал тотал Брука Лопес меньше 11,5 очка и тотал меньше 225,5 балла в матче «Уорриорз» — «Рокетс» с общим коэффициентом 3.71



30 апреля на паркете «Скотиабанк-Арены» состоится второй матч серии полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА между «Торонто» и «Филадельфией». В прошлом поединке «Рэпторс» добились уверенной победы. Букмекеры и на этот раз отдают предпочтение канадцам, выставляя коэффициент 1.36 на чистую викторию Кавая и компании с учётом овертайма.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» (30.04.2019)

«Сиксерс» попали под настоящий каток в первом матче серии с «Рэпторс» и уступили во всех четвертях. «Филадельфия» уже была в роли догоняющего в противостоянии с «Бруклином», но здесь ситуация совсем иная. Коллектив Бретта Брауна способен прибавить, однако и у «Торонто» есть свои ресурсы для усиления.



Прежде всего, откровенным удивлением стала защита «Сиксерс». Почему Бретт Браун не поставил Джимми Батлера на постоянную опеку Леонарда не совсем понятно. Кавай отгрузил 16 из 23 в поле и поставил личный рекорд результативности в плей-офф. Не менее эффективно у канадцев выступил и Сиакам, отправивший в цель 12 из 15 попыток с игры.

«Филадельфия» обязана сделать выводы и более ответственно подойти к обороне против двух главных бомбардиров «Торонто». Вот только проблема для «Сиксерс» заключается в том, что персональная защита по Каваю и Сиакаму требует невероятное количество сил и энергии. Если Бретт Браун пожертвует, например, Батлером и Харрисом для решения данной задачи, то и без того не самое разнообразное нападение гостей станет совсем примитивным.



Газоль с Ибакой поочерёдно закрывают краску Эмбииду, а один Редик не может исполнять по 30 трёхочковых за матч. Если более слабых оппонентов «Сиксерс» спокойно переигрывали за счёт высочайшего уровня индивидуального мастерства, то теперь «Филадельфия» лишена такой возможности. В стартовой пятёрке «Торонто» каждый баскетболист умеет обороняться один в один.



Тотал «Сиксерс» меньше 107,5 очка за 1.83 похож на подарок. Кроме запредельного процента попадания шальных бросков у гостей нет никаких логичных аргументов для преодоления выбранной планки. Темп встречи должен быть низким, так как разница в классе между основой и резервистами колоссальная. Тренеры не станут взвинчивать скорости, чтобы звёзды сохраняли свежесть как можно дольше.



Определённое преимущество есть у Симмонса, но Бен опасен только из краски, что не позволяет совершать ему много бросков. Даже 7 из 8 от лучшего новичка прошлого сезона не стали проблемой для «Рэпторс». Эмбиид упирается в испанскую стену, а против Батлера и Харрис обороняются тоже не мальчики для битья.



Чтобы регулярно оставлять в дураках защиту «Торонто» Бретту Брауну необходимо движение мяча и хотя бы несколько качественных комбинаций. Кроме выводов на бросок Редика у «Сиксерс», похоже, нет ни одного толкового розыгрыша, позволяющего ставить в тупик оборону «Рэпторс». А когда всё сводится к индивидуальным действиям, то нападение «Филадельфии» попросту встаёт.



За 1.86 мы возьмём тотал меньше 13 очков Лоури. За шесть предыдущих матчей плей-офф малыш «Торонто» лишь дважды пробивал установленную планку. Бретт Браун в основной ротации совсем не использует Макконнела, поэтому в составе «Сиксерс» нет ни одного баскетболиста, через которого Кайл мог бы атаковать на постоянной основе.



Лоури уступает в габаритах любому из исполнителей стартовой пятёрки «Филадельфии». Основные задачи Кайла – качественная защита и своевременные передачи на партнёров. Разыгрывающий «Рэпторс» вряд ли получит много бросков, а его эффективность редко превосходит ожидания.



Интересно смотрится общий тотал трёхочковых меньше 22,5 за 1.9. «Рэпторс» в принципе не склонны к частым атакам из-за дуги, так как те же Кавай и Сиакам предпочитают разбираться с оппонентами ближе к кольцу, а у «Сиксерс» ограниченный набор снайперов и минимум комбинаций.



Как мы уже рассуждали, темп встречи не должен быть высоким. В прошлом поединке команды на двоих забили 20 бомб с вполне рабочим процентом. Разумеется, двух-трёх баскетболистов может прорвать, но предпосылок для верха совсем мало. Симмонс из-за дуги не бросает, Эмбииду нечего делать на периметре, за Редиком всегда устраивается охота, а Батлер с Харрисом пока скромничают.



У «Торонто» ситуация чем-то похожа. Ибака с Газолем больше сосредоточены на защите, Грину пасуют редко, Лоури выбрасывает кирпичи, а Кавай и Сиакам любят завершать из краски. Если Бретт Браун не прибегнет к серьёзным изменениям в тактике, то шансы на проход достаточно высоки.

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс»

Тотал «Сиксерс» меньше 107,5 очка за 1.83 обязателен для рассмотрения. «Рэпторс» в нынешнем плей-офф только раз пропустили больше сотни и не собираются расслабляться. Нападение «Филадельфии» строится на индивидуальном мастерстве игроков, но у «Торонто» фантастическая пятёрка по части защиты один в один.



Также нам нравятся тотал меньше 13 очков Лоури и не более 22 точных трёшек от обеих команд. Кайл пробивал установленную планку лишь в двух из шести предыдущих поединков, а сам матч должен пройти в низком темпе с явным акцентом на качественную оборону. Снайперы получат минимум пространства.

Выбор №1: индивидуальный тотал «Сиксерс» меньше 107,5 очка за 1.83

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Кайла Лоури меньше 13 очков за 1.86

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 430 фишек)



Выбор №3: тотал трёхочковых меньше 22,5 за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 21 505 фишек.



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