«Ростов» — «Краснодар». Прогноз: «быки» не выиграют в южном дерби

В 2019 году «Краснодар» ещё не побеждал на выезде. «Ростов» зацепит как минимум ничью.

5 мая на прекрасном стадионе «Ростов Арена» коллектив Валерия Карпина сразится с «Краснодаром» в матче 27 тура РПЛ. В первом круге в южном дерби была зафиксирована боевая ничья 2-2, а по итогам противостояния в Кубке России дальше прошли Гацкан и компания. В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом гостей, выставляя коэффициент 2.25 на чистую викторию подопечных Мурада Мусаева.

Прогноз матча «Ростов» — «Краснодар» (05.05.2019)

«Краснодар» в прошлом туре воспользовался ошибками ЦСКА и смог одолеть «армейцев» в крайне важном поединке. Теперь именно коллектив Мурада Мусаева занимает третью строчку, дающую право принять участие в квалификации Лиги чемпионов, но данную позицию ещё нужно отстоять. С одной стороны, календарь у «быков» не самый сложный, однако три матча из четырёх придётся провести на выезде, что грозит серьёзными неприятностями для клуба Сергея Галицкого.

«Ростов» после победы над «Спартаком» имел все шансы ворваться в пятёрку лидеров РПЛ, но затем жёлто-синие набрали лишь одно очко за три матча и теперь отстают от тех же красно-белых на четыре балла. Однако у команды Валерия Карпина прекрасные шансы на выход в финал Кубка России после результативной ничьей в гостях с «Локомотивом». А одолеть в битве за трофей «Урал» или «Арсенал» несколько проще, чем выиграть все оставшиеся поединки во внутреннем первенстве.

Да, у «Ростова» сейчас не самая лучшая полоса, но на своём поле жёлто-синие демонстрируют вполне приемлемые результаты. За 15 матчей нынешнего сезона в родных стенах (13 в РПЛ и 2 в Кубке России) команда Валерия Карпина потерпела лишь три поражения. На наш взгляд, за скромные 1.66 уместна ставка 1Х на хозяев.

Последний раз на своём поле «Ростов» уступил «Краснодару» в уже далёком 2014 году. В первом круге жёлтые-синие добыли ничью на выезде 2-2, а в Кубке России прошли дальше по итогам противостояниях из двух матчей (ещё один мирный исход в гостях 2-2 и минимальная победа дома 1-0). Для контратакующего стиля Валерия Карпина футбол Мурада Мусаева подходит практически идеально.

Результаты «быков» на выезде в 2019 году выглядят следующим образом: 1-1 с «Байером», 0-1 с «Ростовом», 1-1 со «Спартаком», 1-2 с «Валенсией», 0-1 с «Локомотивом», 1-1 с «Динамо», 1-1 с «Ахматом». Да, большинство соперников стоит назвать очень мощными и солидными клубами по меркам РПЛ, но отсутствие побед у «Краснодара» также говорит о трудностях строящегося и растущего клуба.

Задорный и весёлый футбол Мусаева хорошо смотрится при поддержке своих зрителей, а на выезде у «быков» частенько возникают проблемы. По составу «Краснодар», разумеется, сильнее, но фактор хозяина поля играет колоссальную роль. Валерий Карпин, как прекрасный мотиватор, наверняка найдёт нужные слова для своего коллектива после череды не самых лучших поединков.

В битвах с «Краснодаром» в нынешнем сезоне Карпин по максимуму насыщал центральную зону и лишал «быков» возможности играть в их излюбленной манере. Есть все основания полагать, что «Ростов» снова выйдет с двумя исполнителями, отвечающими за прорывы по бровкам, а все остальные футболисты жёлто-синих сосредоточатся на создании плотности между флангами. На наш взгляд, при таком раскладе у гостей минимум шансов на победу.

Ставка на матч «Ростов» — «Краснодар»

«Ростов» в текущем сезоне проиграл лишь 3 раза за 15 матчей на своём поле. У «Краснодара» в 2019 году ни одной победы на выезде. В первом круге очная битва завершилась ничейным исходом, а в Кубке России дальше прошёл коллектив Валерия Карпина. 1х на жёлто-синих за 1.66 выглядит надёжно, пусть и с не самым высоким коэффициентом.

Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.66.

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