Развод на ставках: складчина на прогнозы – все схемы и разоблачение

Складчина на прогнозы – популярная тема. Но, погнавшись за экономией, вы можете потерять всё. Рассказываем, как не лишиться сбережений.

Как заманчиво получить дорогостоящий спортивный прогноз от честного каппера по низкой цене! Сэкономить на покупке, да ещё и заработать, если ставка сыграет. Но в погоне за экономией легко лишиться своих сбережений. Объясняем, почему далеко не всем предложениям о складчине можно доверять.

Что такое складчина?

Платные прогнозы на спорт сами по себе — огромное поле для мошенничества. Мы уже писали, как аферисты обманывают людей, выдавая себя за суперпрогнозистов. Но в мире есть и честные прогнозисты. Услуги их иногда стоят дорого. К примеру, цена за один прогноз зарубежных гандикаперов может достигать $ 150-200, а подписка на недельную рассылку обойдётся вам уже как минимум в $ 500.

Подавляющее большинство игроков на ставках не может позволить себе покупать прогнозы за такую сумму. Для таких людей и придумали складчины.

Всё просто: собирается группа лиц, которая скидывается и покупает прогноз. То есть, если в пуле 10 человек, вместо $ 500 они заплатят по $ 50. Деньги переводят на счёт организатора складчины, тот покупает прогноз и рассылает его участникам.

Стоит отметить, что, участвуя в складчине, вы сами начинаете вести нечестную игру. Каппер получает деньги от одного клиента, но прогноз узнают 10 человек.

Как мошенники привлекают людей?

В первую очередь аферисты давят на больную мозоль многих игроков на ставках. Дорогие прогнозы купить может не каждый, но многие хотят узнать, что же продают за крупную сумму. Далеко не каждый понимает, что дороговизна не всегда синоним качества. Любопытство и жажда лёгких денег привлекает людей.

Если же говорить о технологиях, то мошенники создают группы в социальных сетях, накручивают подписчиков (цена вопроса совсем невелика: 20-30 рублей за 100 подписчиков). Далее делают поддельные отзывы о своей надёжности в роли организатора. 99% таких отзывов – фейковые, их делают со специально для этого дела созданных страниц.

В качестве гарантии мошенники предлагают фото документов. Но эти документы не имеют ничего общего с реальным организатором складчины. Фото украдены. Рассылка происходит обычно через мессенджеры. Если вас не добавят в группу с другими участниками, это повод насторожиться. Вы можете получить прогноз позже других или не получить вообще.

Схема #1. До прогноза дело не доходит

Самый простой и жестокий вариант мошенничества. Организатор-аферист собирает деньги с клиентов. Как только все участники пула внесли свои вклады, мошенник исчезает, заблокировав «коллег». Вернуть деньги в этой ситуации нереально, обманщики следов не оставляют.

Схема #2. Фейковые прогнозы

Чуть более продвинутый вид мошенничества. Организатор получает деньги и якобы получает прогноз. Вы его получаете, делаете ставку, но после матча выясняете, что каппер предлагал совсем другой вариант для ставки.

В этой ситуации аферист рассылает «коллегам» либо свой собственный прогноз, взятый с потолка, либо же вариант с бесплатного ресурса, который можно без проблем найти в общем доступе. В этом случае вы даже можете получить обоснование ставки. Это на какое-то время возвысит организатора в ваших глазах. Но в итоге наступит горькое разочарование.

Найти мошенника, кстати, не получится. Он точно так же заблокирует вас и других участников складчины. Возможно, он действительно купил платный прогноз каппера и не захотел ни с кем делиться, возможно, просто получил деньги. Так или иначе – он сделал своё чёрное дело.

Схема #3. Складчина на «свои» прогнозы

В этом варианте мошенники с помощью фейковых страниц собирают складчины на свои собственные прогнозы. Выставляют за них заоблачный ценник, предоставляют поддельную статистику, ненастоящие отзывы.

Дальше под видом клиента, который давно играет в плюс с помощью прогнозов «каппера», мошенник организует складчину. И получает двойную выгоду. Он ничем не рискует: никто не обвинит организатора, если ставка не зайдёт, ведь прогноз давал каппер. А это в данном случае одно и то же лицо.

Зачастую такие мошенники находят действительно честных и умелых, но не раскрученных прогнозистов, которые предоставляют свои услуги бесплатно или за небольшие деньги. Мошенник покупает его прогнозы и выдаёт за свои, увеличив ценник в десятки раз.

Важно: просадка коэффициентов

Даже если организатор не пропадёт с вашими деньгами, далеко не факт, что складчина будет для вас выгодна. Заслуживающие внимания капперы имеют сотни клиентов, многие из которых могут собирать складчины. То есть на один прогноз ставки могут сделать тысячи человек.

Как поступает 99% организаторов? Человек получает прогноз, открывает сайт букмекера или мобильное приложение, делает свою ставку. И только потом начинает рассылку. За прошедшее время коэффициенты могут сильно измениться.

По сути, никакого мошенничества здесь нет. Но может получиться так, что вы будете ставить себе в убыток. Ведь ставки будут не только выигрывать, но и обязательно проигрывать.

Как обезопасить себя?

В идеале – не участвовать в складчинах, а думать своей головой, анализировать матчи и относиться к ставкам на спорт как к развлечению.

Но если вы непременно хотите участвовать в складчине и уверены в каппере, советую подойти к выбору тщательно, на протяжении некоторого времени последить за организатором. Пообщаться с ним и с участниками складчин. Это позволит уменьшить риски. Но не исключить их на 100%. Помните об этом.

Читайте о всех 7 способах развода на ставках в нашем материале. Расскажите в комментариях, с каким разводом в ставках на спорт сталкивались вы сами — помогите читателям «Чемпионата» избежать мошенничества!