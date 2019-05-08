«Голден Стэйт» — «Хьюстон». Прогноз: «Уорриорз» справятся с атакой «Рокетс»

«Рэпторс» разгромили «Сиксерс» и захватили лидерство в серии. «Филадельфия» выглядела хуже во всех компонентах и заслуженно уступила. Тотал меньше 41,5 очка от Сиакама и Эмбиида зашёл из-за проблем Джоэля со здоровьем. Если Паскаль часто брал инициативу на себя и набрал 25 баллов, то его камерунский визави реализовал лишь 5 бросков в поле и 1 с линии штрафных.

Тотал больше 32,5 очка Кавая не сыграл из-за чудовищного перевеса хозяев. Леонарду не пришлось включаться по максимуму, лидер «Торонто» провёл матч в энергосберегающем режиме. Главным успехом для рубрики стал проход ставки на викторию «Рэпторс» во всех четвертях за коэффициент 12. Разумеется, не обошлось без удачи, однако канадцы действительно доминировали на паркете.

«Торонто» — «Филадельфия». Прогноз: Кавай продолжит уничтожать «Сиксерс» Леонард наберёт от 33 очков, Сиакам и Эмбиид разочаруют своих фанатов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 25 755 фишек.

Заход дня: 446202i446202 поставил на победу «Селтикс» в первой четверти за 1.95.

9 мая на паркете «Оракл-Арены» «Голден Стэйт» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА встретится с «Хьюстоном». Пока обе команды побеждают исключительно дома. В противостоянии равенство 2-2. В предстоящем поединке букмекеры снова отдают предпочтение хозяевам. Чистая виктория «Уорриорз» с учётом овертайма доступна за коэффициент 1.41.

Прогноз матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» (09.05.2019)

«Хьюстон» с честью преодолел испытание после 0-2 в серии и сумел вернуться в игру. «Рокетс» провели два классных матча, а «Уорриорз» не смогли зацепить столь важную для себя победу на выезде. Конечно, частично «Голден Стэйт» мешает пресса, обсуждающая каждый день уход Дюранта в «Никс» и Томпсона в «Клипперс», но для столь опытной и талантливой команды любые отговорки неприемлемы.

У «Уорриорз» возникли проблемы на щитах, хотя в регулярном чемпионате «Хьюстон» находился на 28-м месте по проценту подборов. Если в обеих домашних встречах «Голден Стэйт» доминировал в борьбе за отскоки и набрал больше очков второго шанса, то в техасских сражениях действующие чемпионы не смогли получить никакого преимущества в данном компоненте.

Очевидно, активнее обязан проявлять себя на щитах Дюрант. Баскетболист, обладающий ростом центрового, берёт в этой серии в среднем по 5 отскоков за матч, когда каждый из тройки Пол – Харден – Такер собирает куда больше мячей после промахов. На наш взгляд, «Уорриорз» проделают работу над ошибками, поэтому за коэффициент 1.88 мы возьмём индивидуальный тотал «Рокетс» меньше 107 очков.

Да, «Хьюстон» пробивал установленную планку в трёх матчах серии из четырёх, но пятый поединок станет определяющим. В плей-офф НБА при счёте 2-2 в противостоянии в подавляющем большинстве случаев дальше проходила команда, которая оказывалась сильнее в следующей встрече. Исключения попадаются крайне редко.

В Техасе особых споров по поводу судейства уже не возникало, но неоднозначные моменты с участием арбитров могут снова возникнуть в ближайшем поединке. Лиге выгодны высокие рейтинги, а «Уорриорз» со своими звёздами – самая популярная команда ассоциации в настоящий момент. Хардена хозяева постараются прикрыть, а снайперы «Рокетс» слишком нестабильны, чтобы попадать с сумасшедшим процентом при давлении чужих трибун.

Есть определённые опасения по здоровью Игуодалы. У ветерана некоторые проблемы с левым коленом, но по сообщению из зарубежных источников Андре примет участие в матче и займётся опекой Бороды. Расслабленности со стороны «Голден Стэйт» быть уже не должно, поэтому мы ожидаем от хозяев предельной концентрации.

Букмекеры всё ещё сомневаются в снайперском таланте Дюранта и предлагают на одного из лучших игроков лиги тотал 32,5 очка за 1.9. В семи из восьми последних поединков Кей Ди набирает не менее 33 баллов. Пи Джей Такер настоящий боец и неуступчивый защитник, но 35 номера «Голден Стэйт» сдержать попросту невозможно.

Два подряд успешных матча придадут «Хьюстону» уверенность в своих силах. Встреча наверняка получится упорной и напряжённой, поэтому «Голден Стэйт» придётся часто доводить мяч до Дюранта, чтобы тот самостоятельно разбирался в ситуациях. Шансы Кей Ди на преодоление выбранного рубежа уж точно выше заявленных 50%, поэтому ставку стоит рассмотреть.

Заключительный выбор отчасти сделан на удачу, но пройти мимо чудовищной ошибки букмекеров мы не имели права. Счёт по количеству дальних попаданий по матчам серии выглядит следующим образом: 14-7, 17-11, 18-14 и 17-8. Разумеется, во всех случаях больше забивали «Рокетс».

Коэффициент на первый трёхочковый в матче в исполнении «Хьюстона» составляет 2.04, что стоит назвать настоящим подарком. Куда смотрели аналитики при выставлении подобной линии не совсем понятно. Ставка не гарантирует нам прибыль, но котировки специалистов в данном случае не поддаются никакой логике.

Ставки на матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс»

После двух подряд поражений «Уорриорз» должны собраться и провести пятый матч серии с максимальной концентрацией. Без поддержки фанатов снайперам «Рокетс» придётся нелегко, а Стив Керр обязан сделать выводы из провальной игры на щитах. Тотал «Хьюстона» меньше 107 очков за 1.88 станет вполне реален в случае качественной обороны хозяев.

За 1.9 мы также рассмотрим 33 или более балла за результативность от Дюранта. Кей Ди пробивал установленный рубеж в семи из восьми последних поединков, а поводов сбавлять обороты у форварда «Голден Стэйт» пока не видно. За 2.04 обязательна для проверки ставка на первый трёхочковый в матче в исполнении «Рокетс». «Хьюстон» значительно чаще атакует из-за дуги, здесь очевидная ошибка букмекеров при составлении линии.

Выбор №1: индивидуальный тотал «Рокетс» меньне 107 очков за 1.88

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 440 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Кевина Дюранта больше 32,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: первый трёхочковый в матче реализуют «Рокетс» за 2.04

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 520 фишек)

Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 18 805 фишек.

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