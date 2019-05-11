«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: Семак не станет помогать «армейцам»

«Зенит» ещё не проигрывал после возобновления чемпионата РПЛ, а у ЦСКА лишь одна победа в пяти последних матчах.

12 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербург «Зенит» в ранге новоиспечённого обладателя титула сразится с ЦСКА в матче 28 тура РПЛ. В первом круге «армейцы» выиграли 2-0, но в предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение сине-бело-голубым. Поставить на чистую победу коллектива Сергея Семака можно за коэффициент 2.53.

Прогноз матча «Зенит» — ЦСКА (12.05.2019)

«Зенит» в прошлом туре вырвал ничью в концовке матча с «Ахматом» и в самолёте узнал о долгожданном чемпионстве. Сине-бело-голубые провели выдающуюся по меркам РПЛ трансферную кампанию и добыли трофей за счёт стабильных результатов. Впереди у подопечных Сергея Семака ещё три поединка, болельщики получат прекрасную возможность насладиться успехом вместе с командой.

У ЦСКА сейчас далеко не самые лучшие времена. Периодически всплески молодёжи красно-синих подняли планку ожиданий от строящегося коллектива, а возможное непопадание в Лигу чемпионов станет серьёзным ударом по бюджету клуба. В ближайшем матче «армейцам» необходима только победа.

В первом круге «Зенит» приехал в Москву с очевидными проблемами и выдал катастрофический первый тайм. «Армейцы» взяли три очка, но против повторения успеха красно-синих говорит история. В 21 веке ЦСКА лишь 2002 году выиграл у сине-бело-голубых обе встречи в рамках одного сезона внутреннего первенства.

Фора «0» на «Зенит» за 1.86 выглядит прекрасным вариантом со всех сторон. Единственным опасением может стать форма и настрой хозяев, но здесь есть два важнейших фактора, которые всё перевешивают. Во-первых, коллектив Сергея Семака выступает дома и явно не захочет омрачать празднование чемпионства поражением. Да и болельщиков необходимо отблагодарить. Кроме того, ЦСКА – это ещё и принципиальный соперник, следовательно, с эмоциями и желанием у сине-бело-голубых должен быть полный порядок.

За пять последних матчей «армейцы» продемонстрировали следующие результаты: 2-3 с «Оренбургом», 1-1 с «Локомотивом», 2-0 с «Анжи», 0-2 с «Краснодаром» и 2-2 с «Динамо». То есть, команда Виктора Гончаренко на указанном отрезке сумела выиграть и не пропустить только в поединке с махачкалинцами, а во всех остальных случаях испытывала массу трудностей даже с середняками.

После возобновления РПЛ «Зенит» не потерпел ни одного поражения. За весь сезон во внутреннем первенстве сине-бело-голубые уступили на своём поле только «Рубину», когда к декабрю у большинства футболистов кончились силы из-за сумасшедшей нагрузки. Фора «0» на хозяев с огромной вероятностью гарантирует нам возврат, а при удачном стечении обстоятельств есть шанс получить прибыль.

Виктор Гончаренко умеет проводить большие матчи и должным образом готовить свою команду к конкретному сопернику, но уж слишком нестабильно выглядит нынешний ЦСКА, чтобы всерьёз претендовать на три очка в Санкт-Петербурге. «Армейцы» способны сконцентрированно отбегать 90 минут и обойтись без привозов в обороне, однако с «Зенитом» это не является гарантией победы.

С момента прошлой встречи между данными соперниками «Зенит» укрепил все линии, за исключением вратарской, а ЦСКА остался без усиления, хотя молодёжь уже не так ярко проявляет себя, как на осеннем отрезке. Если руководство сине-бело-голубых и лично Семак действительно хотят подписать Фернандеса, то хозяева должны поставить подножку «армейцам» на их пути в Лигу чемпионов.

Ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

В первом круге ЦСКА одолел «Зенит» со счётом 2-0, но с тех пор многое поменялось. Фора «0» на коллектив Сергея Семака за 1.86 нас полностью устраивает. Сине-бело-голубые ещё не уступали после возобновления в РПЛ, Дзюба и компания лишь раз проиграли дома в матчах внутреннего первенства нынешнего сезона, а у «армейцев» только одна победа в пяти последних поединках.

Ставка: победа «Зенита» с форой «0» за 1.86

Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.