«Рома» — «Ювентус». Прогноз: Роналду не захочет уйти в тень

12 мая в матче 36-го тура итальянской Серии А «Рома» на стадионе «Олимпико» сыграет с «Ювентусом». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: ставки на победу римлян предлагаются с коэффициентом 2.63.

«Рома» — «Ювентус» (12.05.2019)

Самая громкая вывеска 36-го тура чемпионата Италии рискует не оправдать ожиданий. «Ювентусу» уже совсем ничего не нужно, что сказывается на мотивации и качестве игры. Скудетто выиграно ещё пару недель назад, а выступления в Лиге чемпионов и даже Кубке Италии завершились раньше, чем хотелось бы туринцам.

Справедливости ради, ниже определённой планки они всё же не опускаются, хоть и играют по большей части довольно блекло. В трёх матчах после вылета из Лиги чемпионов набраны вполне себе солидные пять очков с крепкими соперниками: победа над «Фиорентиной» (2:1), а также ничьи с «Интером» и «Торино» (по 1:1).



А вот «Роме» победа нужна позарез. Сейчас римляне отстают от зоны Лиги чемпионов на четыре очка и просто не имеют права на ошибку. Даже ничья окончательно выбьет их из гонки за топ-4. А ведь выиграть на заказ у «Ювентуса» (пусть и немотивированного, пусть и на своём поле) — задача тяжелейшая.



С результатами у «волков» в последнее время дела обстоят недурно — 11 очков в пяти предыдущих турах Серии А. Проблема в том, что достигаются они скорее не благодаря, а вопреки. Качество футбола крайне средненькое, но приятный календарь частично маскирует эти проблемы.



Свежее подтверждение информации об уходе Клаудио Раньери с поста главного тренера «Ромы» по окончании сезона (о котором говорилось уже давно) очень похоже на попытку подстегнуть игроков и добавить им мотивации. Слишком уж удобно выбрано время — между обидной ничьей с хилым «Дженоа» (1:1) и важнейшим матчем против лучшего клуба страны.



Что из этого выйдет, сказать трудно. «Ювентус» не имеет турнирной мотивации, но подложить свинью давнему конкуренту всегда приятно. Потому мы склоняемся к тому, что гости не станут отбывать номер и заставят римлян потрудиться. Х2 за 1.56, П2 с нулевой форой за 2.02 или лобовая ничья за 3.52 — можно выбрать на свой вкус.



Но есть вариант и поинтереснее. Криштиану Роналду ещё сохраняет минимальные шансы догнать Фабио Квальяреллу (21 гол против 25) в гонке бомбардиров, а потому команда наверняка постарается помочь ему пополнить лицевой счёт. Португалец забил в двух предыдущих турах, он исполняет пенальти — в общем, шансы отличиться неплохи. На гол Роналду дают вполне симпатичные 2.05.

Ставки на матч «Рома» — «Ювентус»

С результатами у «волков» в последнее время дела обстоят недурно — 11 очков в пяти предыдущих турах Серии А. Качество футбола при этом крайне средненькое, но приятный календарь частично маскирует эти проблемы. «Ювентус» не имеет турнирной мотивации, но подложить свинью давнему конкуренту всегда приятно.



Криштиану Роналду ещё сохраняет минимальные шансы догнать Фабио Квальяреллу (21 гол против 25) в гонке бомбардиров, а потому команда наверняка постарается помочь ему пополнить лицевой счёт. Португалец забил в двух предыдущих турах, он исполняет пенальти. Возьмём гол Криша за 2.05.



Ставка №1: «Ювентус» не проиграет за 1.56.



Ставка №2: гол Роналду за 2.05.

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