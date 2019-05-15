Чехия — Латвия. Прогноз: Хартли потреплет нервы Ржиге

16 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с Латвией. Букмекеры отдают явное преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу чехов в основное время предлагаются с коэффициентом 1.31.
Чехия — Латвия (16.05.2019)
Сборная Чехии в прошлом матче потерпела первое поражение на турнире, из-за чего плотность в таблице группы В заметно усилилась. После трёх туров у России и Швейцарии по девять очков, но «крестоносцы» ещё не играли с фаворитами, так что не будем переоценивать их результаты.
А вот дальше начинается веселье. Чехия, Швеция и Латвия набрали по шесть баллов, а все остальные ожидаемо расположились на дне и теперь будут разбираться между собой. У Латвии наихудшее положение из команд топ-5, так как во втором туре она недотерпела до овертайма четыре минуты и уступила Швейцарии (1:3).
Следовательно теперь бордово-белым нужно любой ценой закусываться с фаворитами, иначе пятое место так и останется для них потолком. Скромный счёт в матче с Италией (3:0) не должен вводить в заблуждение: моментов было в избытке, но поймавший кураж вратарь и слабая реализация всё испортили. Минимум на 6-7 шайб латвийцы точно наиграли.
Любопытно, что похожая ситуация в предыдущем матче была и у чехов. Они тоже наиграли на 1-2 шайбы, но великолепные действия Андрея Василевского и звон штанг позволили россиянам победить всухую. Впрочем, у Чехии залетало всё подряд в играх со Швецией и Норвегией.
Атака сборной Латвии стабильно буксует на этом турнире, а чехи великолепно атакуют с ходу, но в позиционном нападении не так впечатляют. Пожалуй, следует подумать над вариантами ТМ 2,5 шайбы в каждом периоде за 2.40 и «гол в каждом периоде — нет» за 2.22.
Также проверим П2 с форой "+2" за 2.01. Вот результаты шести предыдущих очных встреч: 4:3Б, 4:2, 4:2, 3:1, 4:2, 3:1. Боб Хартли — хороший мотиватор, а текущее положение не оставляет команде выбора: выходить и выкладываться на сто процентов в каждой смене, чтобы зацепиться за очки и вернуть себе надежду на плей-офф.
Хартли наверняка сумеет настроить подопечных как на последний бой, так что легко сборной Чехии точно не будет. У Латвии солидная бригада вратарей: если на последнем рубеже будет надёжно, шансы появятся.
Ставки на матч Чехия — Латвия
Проверим П2 с форой "+2" за 2.01. Вот результаты шести предыдущих очных встреч: 4:3Б, 4:2, 4:2, 3:1, 4:2, 3:1. Боб Хартли — хороший мотиватор, а текущее положение не оставляет команде выбора: надо выкладываться на сто процентов в каждой смене, чтобы зацепиться за очки и вернуть себе надежду на плей-офф.
Ставка №1: ТМ 2,5 шайбы в каждом периоде за 2.40.
Ставка №2: победа Латвии с форой "+2" за 2.01.
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