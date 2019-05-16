«Голден Стэйт» — «Портленд». Прогноз: «Уорриорз» прикроют Лилларда

«Бакс» не без труда, но всё же дожали «Рэпторс» в первом матче финала Восточной конференции. Фора «-6,5» на «Милуоки» зашла в самой концовке, а тотал «Торонто» меньше 106,5 очка оказался успешным из-за примитива канадцев во второй половине.

Выдающийся поединок провёл Лопес. Брук не просто с запасом преодолел планку в 8,5 балла, а установил личный рекорд результативности в матчах плей-офф, отгрузив 29 очков в корзину «Рэпторс». К тому же центровой «Бакс» отвесил 4 блок-шота. Долгосрочная ставка на «Милуоки» с форой «-2,5» стала ближе к проходу.

«Милуоки» — «Торонто». Прогноз: «Бакс» разнесут «Рэпторс» «Милуоки» уверенно победит в первом матче, Лопес наберёт от 9 очков — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 27 145 фишек.

Заход дня: dacascos взял победу «Бакс» с форой «-6,5» при тотале меньше 218,5 очка за 3.65.

17 мая в «Оракл Арене» состоится второй матч финальной серии Западной конференции плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Портлендом». В первом поединке «Уорриорз» уверенно разобрались с «Трэйл Блэйзерс», и букмекеры склоняются к очередному успеху коллектива Стива Керра. Победа Карри и компании с учётом овертайма идёт за коэффициент 1.31.

Прогноз матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (17.05.2019)

Дюрант и Казинс всё ещё не могут принимать участие в матчах, поэтому «Уорриорз» выступят в своём классическом составе. У «Трэйл Блейзерс» новостей из стана травмированных нет, Нуркич занят лечением, а с Худом всё в порядке, и Родни великолепно проявил себя в стартовом поединке финальной серии Запада.

Расклад перед второй встречей предельно простой. Если «Голден Стэйт» не будет валять дурака, то даже добавивший «Портленд» в лучшем случае сможет рассчитывать лишь на напряжённую концовку. Терри Стоттс, разумеется, проделает работу над ошибками, но в глобальном плане это ничего не изменит.

«Трэйл Блэйзерс» способны бережнее обращаться с мячом и лучше попадать с дистанции, однако защита «Уорриорз» без особых проблем задушила оппонентов при том, что «Голден Стэйт» действовал не столь интенсивно и агрессивно, как в противостоянии с «Хьюстоном». Внутренние резервы у подопечных Стива Керра куда солиднее.

По просмотру первого поединка создалось следующее впечатление: «Портленд» не показывает максимум, так как «Голден Стэйт» грамотно надавил в обороне на больные точки команды Терри Стоттса, а «Уорриорз» не включаются на полную катушку только потому, что в этом нет серьёзной необходимости.

Одной из жертв оборонительных схем действующих чемпионов вполне логично стал Лиллард, чей тотал меньше 27 очков за 1.99 смотрится перспективно. У Дэмьена частенько возникали проблемы в серии с «Наггетс», когда в разыгрывающего «Трэйл Блэйзерс» мёртвой хваткой цеплялся Тори Крэйг. Стив Керр со своим тренерским штабом подготовил несколько классических ловушек для лидера «Портленда».

Дэмьен стал часто попадать под двойную опеку, что привело к потерям «Трэйл Блэйзерс» и застою всей атакующей системы клуба из Орегона. В седьмом матче с «Наггетс» лидер «Портленда» набрал 13 очков, а в первом поединке с «Голден Стэйт» — 19. Если «Уорриорз» несколько дней назад достойно оборонялись по Хардену, то и на Лилларда найдут управу.

За 2.1 доступно щедрое предложение букмекеров на победу «Уорриорз» по блок-шотам. В регулярном чемпионате «Голден Стэйт» чаще всего накрывал оппонентов, а «Портленд» занял лишь 16 позицию в указанном компоненте. При этом парни Стива Керра реже всех попадали под «мухобойки» противников, а «Трэйл Блэйзерс» и тут оказались в районе второго десятка.

В плей-офф картина несколько изменилась, но перевес действующих чемпионов всё равно не вызывает вопросов. «Уорриорз» делают в среднем 5,9 блок-шота за матч, а получают лишь 3,5. У «Трэйл Блэйзерс» аналогичная статистика составляет 5,5 пункта против 5,8. Откуда аналитики нарисовали коэффициент выше двойки не совсем понятно.

Индивидуальный тотал Богута меньше 7,5 балла по сумме очков и подборов обязателен для проверки. В нынешнем плей-офф у Эндрю в среднем 3,3 пункта за результативность и 4,8 отскока, но австралийский центровой получал заметную роль только в серии с «Клипперс». Против «Рокетс» Стив Керр предпочитал использовать более подвижных исполнителей, да и с «Трэйл Блэйзерс» чаще выходил не только Луни, но даже Белл и Йеребко.

В шести последних матчах Богут выдаёт следующие показатели: 4+1, 2+3, 0+2, 0+1, 0+3 и 2+4. Кантер и Коллинс превосходят Эндрю в скорости, но главный минус для австралийца заключается в другом. Стиву Керру нужны большие, которые смогут активно защищаться на ногах против Лилларда и Макколлума, поэтому 12-й номер «Уорриорз» вряд ли получит хотя бы 10 минут.

Ставки на матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

«Голден Стэйт» смог относительно успешно справиться с опекой Хардена, поэтому оборона против лидера «Портленда» не должна вызвать у коллектива Стива Керра серьёзных затруднений. Тотал Лилларда меньше 27 очка за 1.99 нас полностью устраивает.

За 2.1 мы обязаны проверить победу «Уорриорз» по блок-шотам. «Голден Стэйт» и сам чаще «Портленда» накрывает оппонентов, да и под чужие «мухобойки» попадает гораздо реже, чем «Трэйл Блэйзерс».

Тотал Богута меньше 7,5 пункта по сумме очков и подборов за 1.95 смотрится перспективно. В шести последних матчах Эндрю выдаёт следующие показатели: 4+1, 2+3, 0+2, 0+1, 0+3 и 2+4. Стив Керр вряд ли предоставит австралийцу много времени, так как «Уорриорз» нужен подвижный большой.

Выбор №1: индивидуальный тотал Дэмьена Лилларда меньше 27 очков за 1.99

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 495 фишек)

Выбор №2: победа «Уорриорз» по блокам за 2.1

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал суммы очков и подборов Эндрю Богута меньше 7,5 за 1.95

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 475 фишек)

Долгосрочная ставка №6: победа «Бакс» в серии с форой «-2,5» за 2.75

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1750)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 25 645 фишек.



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