«Милуоки» — «Торонто». Прогноз: Дрэйк раздраконил «Бакс»

«Рэпторс» за счёт запредельного настроя и самоотдачи переиграли «Бакс» и сравняли счёт в серии, что привело к убыткам по долгосрочной ставке на «Милуоки» с форой «-2,5» по итогам противостояния.



Газоль провёл прекрасный поединок, тотал меньше 1,5 трёшки от Марка привёл к потере фишек. Испанский центровой регулярно наказывал Брука Лопеса за излишнее стремление оборонять краску.



20 или более фолов от «Бакс», а также тотал меньше 31,5 очка Леонарда прошли уверенно. Баскетболисты «Милуоки» часто совершали глупые нарушения, а Кавай выступал на фоне повреждения и сосредоточился на защите.

«Торонто» — «Милуоки». Прогноз: «Бакс» не дадут разгуляться Каваю После 52 минут в прошлом матче Леонард не сможет тащить «Рэпторс» — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 29 470 фишек.



Заход дня: dacascos поставил на тотал первой половины больше 106,5 очка за 1.98.



24 мая на паркете «Файсерв-форум» состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Милуоки» и «Торонто». Пока команды побеждают исключительно дома, поэтому букмекеры считают фаворитом коллектив Майка Буденхольцера. Поставить на чистую викторию «Бакс» с учётом овертайма можно за коэффициент 1.35.

Прогноз матча «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (24.05.2019)

«Рэпторс» воспользовались внутренними резервами, что вместе с потрясающей поддержкой трибун и фантастической мотивацией помогло канадцам сравнять счёт в серии. Газоль и Ибака порой напоминали самих себя лучших времён, а Норман Пауэлл вспомнил, что за три следующих сезона он получит больше 30 миллионов и стал оправдывать ожидания.



При просмотре поединков создалось впечатление, будто баскетболисты «Торонто» выдали свой максимум. Проводить все матчи с таким уровнем концентрации практически нереально, к тому же сразу несколько исполнителей «Рэпторс» можно причислить к ветеранам. Лоури 33 года, Грину 31, Ибаке 29 (по паспорту, конечно), а Марку Газолю 34.

Если учесть повреждение Леонарда, мешающее Каваю показывать все свои умения, то шансов на повторение успеха у канадцев совсем немного. Не менее важна и посредственная игра «Бакс». В третьем матче серии полностью провалился Яннис, а в четвёртом поединке практически весь состав «Милуоки» выглядел далеко не лучшим образом.



Здесь следует похвалить тренерский штаб канадцев во главе с Ником Нёрсом. «Рэпторс» постарались действовать агрессивно в обороне и заставили противника совершать ошибки, но столь сокрушительное поражение пойдёт «Бакс» на пользу. Когда команда в гостевом матче плей-офф уступает совсем немного, то порой создаётся ложное впечатление. Подправить пару моментов и в следующем поединке всё наладится, на практике подобное работает редко.



Оглушительная оплеуха послужит для «Милуоки» дополнительной дозой адреналина, которая заставит уже «Бакс» выдать оппонентам всю свою мощь и силу. К тому же, некстати для «Рэпторс» очередные показушные представления начал устраивать их самый преданный фанат. Атмосфера в Висконсине ожидается невероятно враждебной по отношению к «Торонто».



На наш взгляд, «Бакс» выйдут не просто побеждать, а станут втаптывать соперника в паркет и уничтожать в каждом эпизоде. Постоянные нырки Лоури на паркет, разъярённые крики Ибаки и многое другое должны пробудить в «Милуоки» спортивную злость. С составом у Майка Буденхольцера полный порядок, да и снайперы дома выдадут более приличный процент.



В попытке поймать хороший коэффициент мы возьмём фору «-9,5» на «Бакс» за 2.32, а также 25 или более очков «Милуоки» в каждой четверти за 4.74. Оба выбора имеют мало шансов на проход с точки зрения статистики, однако предпосылок для разгрома «Рэпторс» у хозяев достаточно. Яннису и компании нужно обязательно побеждать в ближайшем матче.



Во втором поединке серии «Бакс» как раз выполнили то, что нам необходимо сейчас, поэтому риск вполне оправдан. Если же проверять более надёжный вариант, то за 1.81 доступна ставка на индивидуальный тотал «Рэпторс» меньше 105,5 очка. Майк Буденхольцер наладит связи в обороне и не позволит канадцам совершать лёгкие броски.



В нынешнем плей-офф «Торонто» только один раз преодолел установленную планку в гостевых поединках. Разумеется, «Рэпторс» сделали это в матче с «Орландо». Результативность канадцев в выездных битвах с «Сиксерс» и «Бакс» выглядит следующем образом: 95, 101 и 101 очко с «Филадельфией», 100 и 103 балла с «Милуоки».



Заключительный выбор сделаем на индивидуальный тотал трёшек Газоля меньше 1,5 за 2.1. Испанец поймал свой ритм, выглядит увереннее и солиднее, но должен же Брук Лопес (сам или с помощью тренерского штаба) начать подниматься на дугу. В прошлый раз данная ставка провалилась, поэтому попробуем сделать так называемый «догон».

Ставки на матч «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс»

«Рэпторс» выдали потрясающий четвёртый матч серии по настрою и жажды борьбы. Канадцы полностью переиграли противника за счёт агрессии, поэтому теперь мы ожидаем аналогичных действий от «Милуоки». За 1.81 нам приглянулся индивидуальный тотал «Торонто» меньше 105,5 очка. В нынешнем плей-офф подопечные Ника Нёрса лишь раз на выезде преодолели установленный рубеж.



За 2.32 возьмём фору «-9,5» на «Бакс», а за 4.75 проверим 25 или более очков от «Милуоки» в каждой четверти. Яннис и компания выйдут уничтожать «Рэпторс» со стартового спорного и до финальной сирены. Тотал трёхочковых Газоля меньше 1,5 берём, чтобы сделать «догон» ставки.



Выбор №1: индивидуальный тотал «Рэпторс» меньше 105,5 очка за 1.81

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)



Выбор №2: победа «Бакс» с форой «-9,5» за 2.32

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 430 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал трёхочковых Марка Газоля меньше 1,5 за 2.1

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 600 фишек)



Ставка №4: «Бакс» наберут 25 или более очков в каждой четверти 4.74

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 1750)



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 27 470 фишек.



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