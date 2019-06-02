«Торонто» — «Голден Стэйт». Прогноз: чемпион сравняет счёт в серии

«Рэпторс» за счёт потрясающего выступления Сиакама взяли первой матч финальной серии. Ставка на викторию «Уорриорз» не сыграла, баскетболисты «Голден Стэйт» слишком часто теряли мяч и много промахивались с ближней и средней дистанции. Защита «Торонто» сработала превосходно.

Неудачным оказался выбор на блок-шот в исполнении Леонарда. Кавай не халтурил в обороне, но в отличии от Сиакама, Газоля, Ибаки и Дэнни Грина так ни разу и не накрыл противника. В очередной раз пробил тотал больше 8,5 очка Ванвлит. Фред не столь эффективно как недавно поливал из-за дуги, зато забросил шальной мяч в одном из эпизодов и в целом провёл качественный поединок.

«Торонто» — «Голден Стэйт». Прогноз: «Уорриорз» начнут с победы «Голден Стэйт» возьмёт первый матч финала, Ванвлит наберёт от 9 очков — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 27 205 фишек.

Заход дня: dacascos поставил на «Рэпторс» с форой «-6,5» за 2.75.

3 июня мск на паркете «Скотиабанк-Арены» состоится второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Торонто» и «Голден Стэйт». Пока «Рэпторс» впереди 1-0, и букмекеры снова отдают предпочтение канадцам. Поставить на чистую победу коллектива Ника Нёрса с учётом овертайма можно за коэффициент 1.74.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (03.06.2019)

Перед вторым матчем возможны некоторые изменения в ротации. Дюрант всё ещё восстанавливается и встречу пропустит, Игуодала сыграет несмотря на травму, но непонятно, станет ли Керр снижать нагрузку на своего ветерана. Наверняка чуть больше восьми минут проведёт на паркете Казинс. Демаркус настроен серьёзно. Готов получить определённое время Ануноби.

В первом поединке «Уорриорз» затруднили жизнь Каваю, а вот с остальными баскетболистами «Рэпторс» не справились. «Торонто» получил больше свободных бросков, «Голден Стэйт» совершил огромное количество потерь, у канадцев порой залетали даже фонари, судьи позволяли хозяевам в защите слишком многое, а Сиакам выдал запредельную эффективность.

На наш взгляд, у «Уорриорз» достаточно внутренних ресурсов и без Дюранта, чтобы провести более качественный матч и сравнять счёт в серии. Победа «Голден Стэйт» с учётом овертайма за 2.2, а также тотал «Рэпторс» меньше 108,5 очка за 1.88 выглядят перспективно. Стив Керр должен найти нужные слова и сделать выводы из прошлого поражения, защита действующего чемпиона слишком хороша, чтобы дважды подряд пропускать под 120 баллов.

У «Торонто» семь баскетболистов совершило не менее шести бросков с игры, при этом сразу трое продемонстрировали от 60% точности. В составе «Голден Стэйт» ни один из исполнителей, атаковавших более пяти раз в поле, не добрался и до 50% реализации. Если судьи перестанут закрывать глаза на маленькие хитрости «Рэпторс», то процент попадания у соперников должен подравняться.

Похоже, «Уорриорз» предположили, что успех можно достичь, снизив КПД Кавая, но «Рэпторс» показали командный потенциал. Газоль выходит на свой ожидаемый уровень, Грин вспомнил о собственных снайперских талантах, Сиакам пользуется малейшим промедлением противника в обороне, Лоури помогает чем может в каждом эпизоде, Ибака и Ванвлит дают огня со скамейки.

Теперь «Голден Стэйт» осознал силу «Торонто», сделает необходимые выводы и проведёт поединок на высочайшем уровне концентрации. Пожалуй, сейчас от «Уорриорз» логично ожидать повторения чего-то похожего на шестой матч серии с «Рокетс». С другой стороны, защита «Рэпторс» выглядит солиднее, чем у «Хьюстона», поэтому Стиву Керру предстоит грамотно разобраться в ситуации.

Сиакам реализовал 7 из 10 против Грина и 7 из 7 против остальных игроков «Голден Стэйт». Если при разменах камерунец ещё может продолжать атаковать с высочайшей эффективностью, то давать 70% через Дрэймонда на постоянной основе – это явный перебор. «Уорриорз» серьёзнее отнесутся к Паскалю, снизят количество потерь и получат приличные шансы на победу. За коэффициент выше двойки сложно не ставить на действующего чемпиона.

В личной статистике мы продолжим гнуть выбранную линию. Букмекеры повысили планку результативности Ванвлита до 10,5 балла (за 1.80), но в одной из контор можно успеть взять щедрое предложения на тотал больше 10,5 пункта по сумме очков и подборов за 1.83. Вполне возможно, что здесь кроется ошибка, так как коэффициент на выбранный нами вариант даже чуть выше.

Разумеется, мы не считаем Фреда королём в борьбе за отскоки, но раз букмекеры предлагают нам повысить вероятность прохода без снижения потенциальной прибыли, то ставку стоит проверить. В четырёх последних матчах после рождения сына в указанных статистических компонентах Фред выдаёт 13+1, 21+1, 14+0, 15+1.

За 2.5 снова поставим на блок-шот в исполнении Кавая. В данном случае мы воспользуемся так называемым «догоном». Негоже одному из лучших оборонительных игроков лиги оставлять соперников без «горшков». Из-за высокого коэффициента указанный вариант стоит дожимать даже в случае будущих неудач, увеличивая сумму ставки. Леонард слишком хорош, и рано или поздно лидер «Торонто» накроет кого-либо из баскетболистов «Уорриорз».

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

У «Голден Стэйт» достаточно внутренних ресурсов, чтобы провести работу над ошибками и разобраться с «Рэпторс». Победа «Голден Стэйт» за 2.2 с учётом овертайма и тотал «Торонто» меньше 108,5 очка за 1.88 нас полностью устраивают. Сиакам уж точно не повторит 14 из 17.

В личной статистике продолжим верить в Ванвлита. Тотал больше 10,5 балла по сумме очков и подборов за 1.83 выглядит странновато, так как букмекеры дают такую же планку результативности за 1.8. Попробуем сделать «догон» блок-шота Кавая. Коэффициент всё ещё сильно выше двойки, а шансы на проход вполне приличные. Рано или поздно Леонард накроет одного из оппонентов.

Выбор №1: победа «Уорриорз» с учётом овертайма за 2.2.

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 600 фишек).

Выбор №2: индивидуальный тотал «Рэпторс» меньше 108,5 очка за 1.88.

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 440 фишек).

Выбор №3: индивидуальный тотал суммы очков и подборов Фреда Ванвлита больше 10,5 за 1.83.

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек).

Выбор №4: индивидуальный тотал Кавая Леонарда больше 0,5 блок-шота за 2.5.

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 750 фишек).

Долгосрочная ставка №7: Дрэймонд Грин станет самым ценным игроком серии за 8.8.

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 7800).

Долгосрочная ставка №8: тотал технических фолов у тренеров за всю серию больше 0,5 за 4.5.

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 3500).

Итого: сделано 4 ставок на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 25 205 фишек.

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