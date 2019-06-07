Беларусь — Германия. Прогноз: Лёв уверенно победит в Борисове

8 июня в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» состоится матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2020 между сборными Беларуси и Германии. Букмекеры считают явным фаворитом гостей: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.20.
Анализ матча Беларусь — Германия (08.06.2019)
Всерьёз изучать расклады и оценивать шансы соперников даже немного смешно. У сборной Германии в последнее время хватает проблем, но она по-прежнему находится на принципиально ином уровне. Чужим полем и концовкой сезона гигантский перевес в исполнительском мастерстве не затмить.
Беларусь существенно снизила собственные шансы на успешное прохождение квалификационного этапа Евро-2020 ещё в марте. 0:4 от сборной Нидерландов — это понятно, а вот поражение от Северной Ирландии со счётом 1:2 при довольно блеклой игре расстроило куда сильнее. Теперь даже третья строчка в группе кажется непростой задачей.
Немцам повезло с жеребьёвкой, а потому провал в Лиге наций ничего не изменил. Место в топ-2 при таких конкурентах бундестим займёт даже четвёртым составом. Соответственно, Йоахим Лёв получил время на планомерную перестройку и обновление коллектива. До старта Евро-2020 остаётся год.
Естественно, сборная Германии будет меняться и много экспериментировать. Отказ от нескольких футболистов с мировым именем — лишь начало пути. Вариантов у тренерского штаба предостаточно, а список кандидатов весьма широк. Есть над чем поломать голову.
Обновление состава и концовка сезона — небольшие аргументы в пользу Беларуси. Большинство игроков сборной Германии провели тяжелейший год: минимум отдыха после чемпионата мира в России, плотный клубный сезон. И вот теперь битвы с Беларусью и Эстонией. Понятно, что летать по газону на таком фоне затруднительно.
Тем не менее, подопечные Игоря Криушенко сейчас совсем не впечатляют, да ещё и остались без нескольких важных игроков. Скорее всего, скорости будут не самыми высокими и бундестим постарается победить на классе: агрессивный дебют, а затем ставка на контроль мяча вперемешку с экспериментами и проверкой резерва.
Искромётного футбола и выноса аутсайдера не ждём, но методичную победу с разницей в 2-3 мяча немцы наверняка оформят. П2 с форой "-2" за 2.07 и ИТБ 1 гола Германии в первом тайме за 1.88 смотрятся здорово. Гости постараются побыстрее создать задел, чтобы не тратить лишние силы.
Ставки на матч Беларусь — Германия
Подопечные Игоря Криушенко сейчас совсем не впечатляют, да ещё и остались без нескольких важных игроков. Скорее всего, скорости будут не самыми высокими и бундестим постарается победить на классе. П2 с форой "-2" за 2.07 и ИТБ 1 гола Германии в первом тайме за 1.88 смотрятся здорово. Гости наверняка постараются побыстрее создать задел, чтобы не тратить лишние силы.
Ставка №1: победа Германии с форой "-2" за 2.07.
Ставка №2: ИТБ 1 гола Германии в первом тайме за 1.88.
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