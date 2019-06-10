Бельгия — Шотландия. Прогноз: «дьяволы» вновь забьют быстрый гол

11 июня в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» состоится матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2020 между сборными Бельгии и Шотландии. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.15.

Анализ матча Бельгия — Шотландия (11.06.2019)

Сборная Шотландии на старте отборочного цикла Евро-2020 совсем не впечатляет по качеству футбола. Тем не менее, она умудряется с горем пополам побеждать и пока остаётся в седле. После разгромного поражения в Казахстане (0:3) терять очки было никак нельзя, с этой задачей команда справилась.



Сперва была натужная победа над Сан-Марино (2:0). Шотландцы, разумеется, владели инициативой и подолгу осаждали чужую штрафную площадь, но ничего лучше навесов с дальними ударами не придумали. На фоне России (9:0) и Кипра (5:0) результат кажется скромным.



Затем случилась битва с киприотами на своём поле, в которой подопечные Стива Кларка отскочили (2:1). При абсолютно равной игре (51-49 по владению, 5-6 по ударам в створ) они сумели украсть победу благодаря голу Оливера Бёрка на 89-й минуте. Теперь Шотландия набрала шесть очков и делит второе место с Россией.



Бельгийцы с девятью баллами занимают чистое первое место в группе I. В случае победы в четвёртом туре они окончательно превратят выход на Евро-2020 в формальность, потому что оторвутся от третьей строчки на шесть очков.



«Дьяволы» в последнее время повадились одерживать аккуратные победы в режиме экономии энергии. 2:0 с Кипром и 3:0 с Казахстаном сложились по одному сценарию: два гола к 18-й минуте и спокойное доигрывание встречи в невысоком темпе, при котором противник может на определённых отрезках контролировать мяч, но ничего толком не создаёт.



Пожалуй, вероятность повторения истории существует. Сборная Бельгии традиционно удачно играет с шотландцами: три победы в трёх матчах за последние пять лет с общим счётом 8:0. Разница в индивидуальном мастерстве огромна, а свои трибуны не позволят подолгу валять дурака.



Свои 2-3 мяча «дьяволы» наверняка положат, так что аккуратная ставка П1 с форой "-2" за 1.69 смотрится здорово. Града голов ждать не стоит, поскольку бельгийцы явно находятся не на пике формы после тяжелейшего сезона с полуфиналом ЧМ-2018 и клубными турнирами. Да и с характером у Шотландии порядок, бросать играть до финального свистка они не привыкли.

Вариант на любителя — «гол к 22-й минуте» за 1.92. Во всех трёх матчах квалификации подопечные Роберто Мартинеса агрессивно начинали и забивали на этом отрезке. Скорее всего, без мощного дебюта не обойдётся и сейчас.

Ставки на матч Бельгия — Шотландия

«Дьяволы» в последнее время повадились одерживать аккуратные победы. 2:0 с Кипром и 3:0 с Казахстаном сложились по одному сценарию: два гола к 18-й минуте и спокойное доигрывание встречи в невысоком темпе. Свои 2-3 мяча «дьяволы» наверняка забьют, так что аккуратная ставка П1 с форой "-2" за 1.69 смотрится здорово.



Ставка №1: победа Бельгии с форой "-2" за 1.69.



Ставка №2: гол к 22-й минуте за 1.92.

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