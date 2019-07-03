«Спартак» — «Краснодар». Прогноз: Кононов останется без трофея

4 июля в Австрии на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в третьем туре Кубка Париматч Премьер «Спартак» встретится с «Краснодаром». Букмекеры выставляют примерно равные коэффициенты на обе команды, а ничья идёт за 3.60.

Прогноз матча «Спартак» — «Краснодар» (04.07.2019)

«Спартак» исправился за поражение в первом туре предсезонного турнира с «Ростовом», одолев затем ЦСКА. Дерби получилось эмоциональным, не обошлось без грубости и огромного количества ошибок. Кроме того, красно-белые выехали в соседнюю Венгрию и разгромили клуб «Дьёр».

«Краснодар» одолел и «Ростов», и ЦСКА, хотя какой-то выдающейся игры «быки» не демонстрировали. Мурад Мусаев продолжает пробовать различные связки, но делать серьёзные выводы по фактически товарищеским матчам мы не будем. Постараемся извлечь пользу из рассуждений о физических кондициях и предыдущих результатах.

Перед заключительным матчем у «Спартака» три очка с нейтральной разницей мячей, у «Краснодара» шесть баллов и «+4». Красно-белым необходима победа, при этом не минимальная, и тогда Кононов завоюет уже второй трофей с москвичами. Тем не менее, не стоит списывать со счетов номинальных гостей. Так как линия на матч ровная, то перспективнее проверять варианты именно в пользу «быков».

Да, с клубом «Дьёр» Кононов выпустил далеко не основной состав, но тот же Луис Адриано отбегал целый тайм, а ЗеЛуиша в клубе уже нет. К тому же, поединок со скромным клубом проходил в Венгрии, а для встречи с «Краснодаром» красно-белым придётся возвращаться в Австрию. Для предсезонной подготовки нагрузка выпадает достаточно тяжёлая.

«Быки», разумеется, не пожёвывали травку на лугах все прошедшие дни, а продолжали работу в своём графике, однако есть все основания полагать, что коллектив Мурада Мусаева будет иметь преимущество в движении. Например, с «Ростовом» «Краснодар» вышел практически в сильнейшем сочетании на первых минутах, следовательно, идёт явный акцент на обкатку боевого состава.

Кононову наверняка придётся вносить коррективы в расстановку, что может серьёзно сказаться на качестве игры «Спартака». Фора «0» на «Краснодар» за 1.96 смотрится интересно. Да, в матчах без серьёзной турнирной мотивации возможно всякое, но «быки» и выпускают всех сильнейших, да и перед матчем на выезжали в Венгрию ради очередного «товарняка».

Команда Мурада Мусаева даже на предсезонке действует сосредоточено, ведь каждый борется за место в составе. Красно-белые вряд ли получат подарки, аналогичные привозам «армейцев» в недавнем дерби, а созидать самостоятельно у «Спартака» пока получается только с соперниками явно ниже классом. «Краснодар» как минимум не хуже, так что шансы Кононова на трофей невелики.

Ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»

«Спартак» провёл дополнительный товарищеский матч в Венгрии и задействовал несколько основных футболистов. «Краснодар» должен выглядеть свежее, поэтому за 1.96 проверим фору «0» на «быков». Команда Мурада Мусаева не проигрывает с апреля.

Ставка: победа «Краснодара» с форой «0» за 1.96

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