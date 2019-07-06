Бразилия – Перу. Прогноз: без Фарфана у «инков» нет шансов

7 июля на стадионе «Маракана — Марио Филью» между сборными Бразилии и Перу состоится финальный матч на Кубке Америки-2019. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам турнира и предлагают поставить на победу жёлто-зелёных в основное время за 1.31. Виктория «инков» идёт за 12.5, а ничья по итогам 90 минут оценена коэффициентом 5.4.

Прогноз матча Бразилия — Перу (07.07.2019)

Бразилия не без судейского скандала добралась до главного матча на домашнем турнире и теперь попросту не имеет права оступиться. В полуфинале жёлто-зелёные остановили Аргентину, ведомую Месси, показав приличный, но не самый качественный футбол. Команда Тите существенно превосходит всех остальных соперников по уровню состава, однако потенциал атакующей группы реализуется лишь в незначительной степени.



Перуанцы прыгнули выше головы и стали главной сенсацией Кубка Америки-2019. «Инки» вышли из группы лишь с третьего места, с огромной доли удачи прошли Уругвай по пенальти, а затем тактически переиграли чилийцев, и мечта стала реальностью. С другой стороны, самую оглушительную трёпку и единственное поражение на турнире коллектив Рикардо Гареки получил как раз от Бразильцев.

Жёлто-зелёные ещё не пропускали на нынешнем Кубке Америки, ставка на сухую победу хозяев так и напрашивается, но букмекеры дают коэффициент в районе 1.65 на данный вариант, что слишком невыгодно. Из очевидных вариантов в пользу команды Тите можно проверить фору «-1,5» за двойку или викторию в первом тайме и во всём матче за 1.86. Здесь дело вкуса.



Разумеется, нельзя судить о перспективах ближайшего матча исключительно по личной встрече на групповом этапе, однако и забывать её не стоит. Проход перуанцев в финал – это не только выдающаяся работа футболистов и тренерского штаба, но и определённая доля удачи. По силе составов в Южной Америки Бразилия сейчас вне конкуренции, серьёзно отстают по возможностям Уругвай, Аргентина, Колумбия и, возможно, Чили, а «инки» находятся где-то в третьем эшелоне претендентов.



У Тите есть всё для уверенной победы. Колоссальная поддержка трибун придаст хозяевам дополнительную уверенность, а в случае проблем всегда на выручку готовы прийти арбитры или охрана президента Бразилии. Здесь и близко нет ситуации, когда Португалия одолела Францию на её стадионе в финале Евро-2016. В битве за титул Кубка Америки-2019 расклад сил слишком очевиден.



Единственным фактором, способным сыграть против хозяев, может стать давление. Перуанцы уже превысили ожидания, коллектив Рикардо Гареки прыгнул выше головы и теперь может достойно сразиться в логове льва. На «инков» нет никакого пресса со стороны СМИ или фанантов. Уступят с разгромным счётом – ничего страшного, сотворят сенсацию – станут легендами.



У бразильцев положение совершенно иное. Для футбольной нации победа на домашнем турнире является обязательным пунктом программы, а со столь скромным соперником в финале зрители ещё наверняка потребуют красивую игру. Любой успех Тите будет воспринят как должное, а за неудачу жёлто-зелёных могут уничтожить пресса и свои же болельщики. Однако, в опыте большинства исполнителей сомневаться не приходится, какого-то излишнего волнения со стороны хозяев быть не должно.



Вполне вероятно, что команды выйдут с одинаковыми схемами 4-2-3-1, вот только у Бразильцев крайние защитники будут жить в зоне атаке, а опорные хавбеки сосредоточатся на доставке мяча вперёд. Перуанцы окажутся запертыми, а без Фарфана «инки» ещё реже смогут создавать хотя бы подобие остроты впереди. Всегда есть шанс дожить до серии пенальти, но вряд ли коллектив Рикардо Гареки сумеет повторить тот же трюк, что и с Уругваем.

Ставки на матч Бразилия — Перу

Бразилия разнесла Перу на групповом этапе, «инки» остались без травмированного Фарфана и имели на день меньше отдыха. Всё складывается в пользу хозяев турнира, поэтому за двойку проверим викторию жёлто-зелёных с форой «-1,5», а за 1.86 поставим на победу команды Тите в первом тайме и в матче.



Ставка №1: победа Бразилии с форой «-1,5» за 2



Ставка №2: победа Бразилии в первом тайме и в матче за 1.86



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