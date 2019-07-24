«Арсенал» — «Нефтчи», «Будучность» — «Заря». Прогнозы на Лигу Европы

24 июля в Туле на стадионе «Арсенал» одноимённый клуб встретится с бакинским «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры отдают предпочтение команде Игоря Черевченко и предлагают поставить на победу хозяев за коэффициент 1.59. В Черногории «Будучность» примет «Зарю» на той же стадии турнира, однако в этом поединке аналитики считают фаворитом уже гостевой коллектив. Виктория украинской дружины доступна за 1.90.

Прогноз матча «Арсенал» — «Нефтчи» (24.07.2019)

«Нефтчи» пришлось стартовать в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, и бакинский клуб с невиданной лёгкостью расправился с оппонентом. Чёрно-белые уничтожили с общим счётом 9:0 «Сперанцу», но не стоит переоценивать столь солидный гандикап. Молдавская команда в своём национальном первенстве занимает шестую позицию из восьми возможных. Ниже только два коллектива, набравшие в сумме 9 очков за 30 матчей.



«Арсенал» после серии товарищеских поединков прилично стартовал в РПЛ, взяв победу и ничью в двух турах. По игре туляки выглядят солидно, а главное – заметен очевидный акцент на физическое состояние футболистов. Черевченко нацелен на достойное выступление в Европе, поэтому «пушкари» прямо сейчас находятся в прекрасном тонусе, а по игровой практике, пожалуй, даже обладают преимуществом.



«Нефтчи» в июле выдал лишь два поединка с упомянутой «Сперанцой», что вряд ли позволит всерьёз подготовиться к предстоящей битве с туляками. У «Арсенала» не только более мастеровитый состав, но и отлаженные взаимодействия, несмотря на некоторые кадровые проблемы. Эмоции от дебюта в Лиге Европы и горячая поддержка фанатов должны помочь хозяевам, вопрос только в выборе ставки.



Классическая победа «пушкарей» идёт за 1.59, согласитесь, вариант не самый выгодный с точки зрения потенциальной прибыли. Если «Арсенал» и сможет создать перевес перед ответной встречей, то вряд ли матч завершится со счётом 1:0, поэтому предлагаем присмотреться к ставке на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 за 1.83.



Последний серьёзный соперник у «Нефтчи» был в мае, и тогда даже дома чёрно-белые умудрились пропустить три мяча от «Карабаха». «Арсенал» отличился с «Динамо», затем отгрузил трёшку «Крыльям Советов», а ведь ближайший оппонент туляков не превосходит конкурентов по РПЛ. У Игоря Черевченко в руках все козыри, нужно лишь умело ими распорядиться.



Да, туляки не сумели сохранить всех лидеров, но руководство клуба нашло приемлемые замены. Статус европейского матча придаст сумасшедшую мотивацию игрокам. Для многих подобные встречи являются чуть ли не единственным шансом засветиться перед многими скаутами. Стоит ожидать фантастическую самоотдачу. Разумеется, всё это можно сказать и про «Нефтчи», однако чёрно-белые попросту ниже уровнем.



В атакующей линии у Черевченко достаточно качественный подбор исполнителей. «Арсенал» способен удивить и тактическим рисунком, и выбором в нападении. Оборона «Нефтчи» не представляет из себя единый монолит, моменты у хозяев будут, вопрос лишь в реализации. Порой чрезмерное желание проявить себя негативно сказывается в завершающей стадии, но понадеемся, что у туляков всё получится.

Ставка на матч «Арсенал» — «Нефтчи»

Чистая победа «Арсенала» идёт за слишком скромный коэффициент, поэтому за 1.83 мы проверим индивидуальный тотал хозяев больше 1,5. Туляки забили «Динамо», после чего отгрузили три мяча «Крыльям Советов». «Нефтчи» явно слабее упомянутых коллективов, а с последним серьёзным соперником чёрно-белые выдали 2:3 во внутреннем первенстве.



Ставка: индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1,5 за 1.83

Прогноз матча «Будучность» — «Заря» (24.07.2019)

«Заря» в последнем туре УПЛ уступила на выезде «Мариуполю», из-за чего не сумела удержать четвёртую строчку в турнирной таблице и теперь вынуждена начинать свой еврокубковый поход со второго квалификационного раунда. Коллектив из Луганска считается фаворитом даже на выезде, а по итогам противостояния с «Будучностью» из двух матчей букмекеры отдают явное предпочтение украинскому клубу.



Бело-голубые в конце мая завоевали национальный кубок, а совсем недавно уверенно преодолели первое препятствие в виде «Нарвы». Черногорцы взяли верх с общим счётом 6:1, однако теперь в Подгорицу пребывает соперник совсем иного уровня и калибра. Тем не менее, у хозяев есть определённые шансы хотя бы сохранить интригу перед ответной встречей, на чём мы и попытаемся сыграть.



Оценить форму футболистов «Зари» сейчас невероятно трудно, но пару фактов должны настораживать поклонников украинской команды. Во-первых, чёрно-белые пропускали голы в пяти подряд товарищеских поединках. То есть, до выстраивания солидной обороны здесь ещё очень далеко. Кроме того, у клуба из Луганска нет официальной практики, а проводить первый матч на выезде с малознакомым оппонентом очень непросто.



1Х на «Будучность» идёт за 1.89, мы попросту не имеем права пройти мимо столь щедрого предложения. «Заре» обязательно понадобится время на раскачку и поиск игрового ритма. Рисковать в первом матче гостям абсолютно не нужно, украинским клуб способен решить все вопросы дома. Ничья станет результатом, который наверняка устроит обоих соперников.

В Подгорице настоящая жара, и даже позднее время начала матча вряд ли сильно поможет футболистам. Темп спадёт, поэтому разница в классе не будет ощущаться столь явно, как это могло бы быть при комфортных условиях. Домашний стадион и практика официальных поединков должны помочь хозяевам зацепиться. «Заря» практически в любом случае останется фаворитом, но в первой встрече «Будучность» даст бой.

Ставка на матч «Будучность» — «Заря»

У «Зари» лишь одна победа в пяти последних товарищеских встречах, проблемы с обороной и полное отсутствие практики официальных матчей. У «Будучности» есть преимущество в виде своего стадиона, лучшего тонуса и ужасно жаркой погоды. 1Х на хозяев за 1.89 нас вполне устраивает, бело-голубые должны выжать максимум и сохранить интригу перед ответным поединком.



Ставка: «Будучность» не проиграет за 1.89



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