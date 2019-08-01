Азмун, Чалов, Дзюба или Смолов? Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2019/20

В материале, опубликованном накануне, мы обсудили шансы команд на титул РПЛ, фаворитов на попадание в топ-3 и наиболее вероятных кандидатов на вылет в ФНЛ. Теперь пришло время поговорить о снайперских свершениях как отдельных личностей, так и целых клубов. При оценке возможных показателей мы снова доверимся букмекерам и проверим самые интересные линии аналитиков на текущий розыгрыш высшего футбольного дивизиона России.

Кто главный фаворит гонки бомбардиров

По мнению экспертов, лучшие шансы выиграть гонку бомбардиров РПЛ в сезоне-2019/20 имеет Сердар Азмун. У форварда «Зенита» стабильное место в основном составе, сине-бело-голубые создают огромное количество опасных моментов, а сам нападающий обладает отличной статистикой в команде Сергея Семака. Если иранец завоюет индивидуальную награду, то сыграет ставка за 2.5.

Следующим претендентом на почётный приз букмекеры называют Фёдора Чалова. Нападающий ЦСКА стал лучшим снайпером прошлого сезона и вполне способен закрепить успех в нынешнем первенстве. Девятый номер «армейцев» действует на острие и продолжает развиваться. При Викторе Гончаренко талантливый футболист сборной России готов прибавлять, поэтому у поклонников красно-синих есть достаточно поводов для оптимизма. Поставить на победу Чалова можно за коэффициент 3.0.

Главной опасностью при выборе в пользу Азмуна или Чалова является возможный переезд снайперов в зарубежный чемпионат зимой. Сердар и Фёдор достаточно молоды, оба выступают за ведущие клубы России, а осенью постараются проявить себя в еврокубках. Если боссам «Зенита» или ЦСКА поступит достойное предложение, например, из Англии, то за приз лучшему бомбардиру РПЛ в сезоне-2019/20 будут бороться уже другие исполнители.

В списке теневых фаворитов букмекеры называют Артёма Дзюбу (коэффициент 5.0), Фёдора Смолова (7.0), Ари, Александра Соболева (по 10.0), Эльдора Шомуродова (14.5), Себастьяна Дриусси (15.0), Антона Миранчука (50.0), Андрея Панюкова и Алексея Миранчука (по 100.0).

Сколько голов ожидать от лучших снайперов

На каждого из упомянутых претендентов эксперты выставляют ожидаемый индивидуальный рубеж результативности по итогам всего чемпионата. В большинстве случаев коэффициенты на преодоление планки или недобор идентичные и близки к отметке 1.90. Разумеется, серьёзный эффект способны оказать травмы, переходы, пропуски матчей и игровой тонус, но линия аналитиков уже выставлена. В конце сезона мы сможем сверить итоговый результат с нынешним прогнозом, а кто-то, возможно, получит прибыль в случае грамотной ставки. Пока же рассмотрим тоталы на потенциально лучших снайперов:

— Андрей Панюков и братья Миранчуки по 6,5 (это означает, что букмекеры ожидают около 6-7 голов от каждого из указанных футболистов)

— Себастьян Дриусси — 7,5

— Эльдор Шомуродов, Фёдор Смолов, Александр Соболев по 9,5

— Ари — 10,5

— Артём Дзюба — 12,5

— Фёдор Чалов — 14,5

— Сердар Азмун — 17,5.

По мнению автора, самой перспективной ставкой выглядит низ Ари за коэффициент 1.9. Чтобы выбор оказался успешным, нам нужно от российского бразильца 10 или менее голов, и для этого есть сразу несколько причин. Во-первых, девятый номер «Краснодара» до сих пор остаётся игроком настроения, который не может похвастать стабильными выступлениями на дистанции.

Ари в России с 2010 года, и за это время он ни разу не забил больше 10 мячей за сезон во внутреннем первенстве. В РФПЛ сезона-2011/12 тогда ещё форвард «Спартака» наколотил десятку, после чего до двузначного показателя так и не добрался. Более того, тот турнир стал переходным на систему осень-весна, из-за чего нападающий провёл аж 38 матчей.

В декабре бразильцу стукнет 34, у него уже были серьёзные травмы, а в своём нынешнем клубе он не является безоговорочной первой опцией в нападении. Мурад Мусаев доверяет молодёжи, а Ари чаще действует в оттяжке или с фланга. У «Краснодара» прекрасный выбор в атакующей группе, и распределение забитых голов в стане «быков» наверняка сложится равномерно между многими исполнителями.

Таким образом, Ари уже староват, не имеет гарантированного места в старте, ни разу в России не забивал больше 10 во внутреннем первенстве, а букмекеры дают тотал на отметке 10,5 гола. Ставка на низ выглядит вполне логичной и обоснованной.

Сможет ли «Краснодар» обойти «Зенит» по результативности

В котировках аналитиков по поводу чемпионства в РПЛ сезона-2019/20 заметен очевидный перекос в сторону «Зенита». Команда Сергея Семака является безоговорочным фаворитом, но в споре за звание самого результативного клуба во внутреннем первенстве не всё так очевидно. В прошлом сезоне сине-бело-голубые отправили в ворота соперников 57 мячей, а «Краснодар» 55. По мнению букмекеров, именно эти два коллектива и должны разыграть титул самого атакующего.

На победу «Зенита» в указанной номинации букмекеры предлагают поставить за 2.4, а на «быков» за 3.2. Шансы трёх московских грандов оцениваются существенно ниже по объективным причинам. На триумф ЦСКА в споре самых результативных команд РПЛ в нынешнем сезоне установлен коэффициент 7.0, на «Локомотив» 8.0, а на «Спартак» 11.0.

Сложнее всего поверить в успех «железнодорожников». Юрий Сёмин не сторонник тотального доминирования, красно-зелёные не создают огромного количества голевых моментов, а те же Смолов и Эдер редко поражают зрителей своими снайперскими умениями. У «Спартака» есть шанс выстрелить в хорошем смысле слова. Кононов, по крайней мере на словах, старается ставить атакующий футбол.

Да, в прошлом сезоне красно-белые забили даже меньше тульского «Арсенала» и «Оренбурга», но оба основных форварда отправлены в зарубежные клубы, поэтому существует вероятность появления нового лидера в нападении. ЦСКА сложно претендовать на статус самого результативного клуба России из-за молодости и нестабильности своего состава. Одним Чаловым сыт не будешь, а остальные форварды красно-синих пока не дотягивают до нужного уровня.

Очевидно, выбирать стоит между «Зенитом» и «Краснодаром», однако здесь уже дело вкуса и некоторой доли удачи. В теории можно поставить одинаковую сумму на оба клуба в споре за звание самой результативной команды РПЛ, а коэффициент сильно выше двойки принесёт неплохую прибыль. Московским командам поможет только какое-либо необычное стечение обстоятельств.

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