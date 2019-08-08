«Ливерпуль» — «Норвич Сити». Прогноз: «красные» проснутся не сразу

9 августа на «Энфилде» стартует новый сезон АПЛ. В матче первого тура «Ливерпуль» сразится с «Норвич Сити», хозяева считаются безоговорочным фаворитом предстоящего поединка. Фора «-2» на «красных» доступна в букмекерских конторах за 1.71, а чистая победа «канареек» идёт за сумасшедший коэффициент 18.0. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Норвич Сити» (09.08.2019)

«Норвич Сити» спустя несколько сезонов вернулся в элитный дивизион английского футбола и сразу же попадает под раздачу. В первых пяти турах «канарейкам» придётся сыграть с «Ливерпулем», «Челси» и «Манчестер Сити». Старт попросту чудовищный. Тем не менее, парни Даниэля Фарке всё межсезонье готовились к битвам с грандами, поэтому вероятность сенсации в теории существует.



У красных активное и богатое на события начало сезона. Несколько дней назад Салах и компания рубились с «Манчестер Сити» в битве за Суперкубок Англии, совсем скоро старт АПЛ с «Норвич Сити», а на следующей неделе «Ливерпуль» ожидает сражение с «Челси» за Суперкубок Европы. Некоторые футболисты в составе команды Юргена Клоппа после изнурительного сезона принимали участие в турнирах за национальные сборные, из-за чего физическая форма конкретных исполнителей далека от идеала.



По мнению аналитиков, расклад сил в нашей паре классический. Грозный фаворит на своём поле проэкзаменует скромного аутсайдера, вопрос лишь в разнице забитых мячей. Фора «-1,5» на хозяев идёт за слишком скромный коэффициент, а ожидать разгром опрометчиво. В АПЛ абсолютно любой клуб способен упереться даже на выезде, да и самому «Ливерпулю» понадобится время, чтобы набрать оптимальные кондиции.



В поединке с «Манчестер Сити» коллектив Юргена Клоппа долго запрягал. Понятно, что «Норвич» — это совсем другой уровень, но мы отважимся поставить на первый гол в матче с 24 по 90 минуту за коэффициент 2.0. Главная задача «канареек» очевидна любому: выдержать стартовый штурм, а затем уже постепенно устраивать свои набеги на чужие ворота.



На фоне последних соперников «Ливерпуля» «канарейки» выглядят как-то несерьёзно. До летней паузы красные одолели «Тоттенхэм» в финале ЛЧ, совсем недавно уступили «Манчестер Сити» по пенальти, а скоро новая битва с «Челси». Когда между такими грандами попадается какой-то аутсайдер после отпуска, то выдать максимум на первых же минутах практически нереально.



Логично ожидать от гостей самый настоящий автобус, на взлом которого понадобится немало усилий. Салах с «Манчестер Сити» не реализовал пару потрясающих возможностей, Мане вымотался в матчах за Сенегал, а Фирмино получил приличную нагрузку на Кубке Америки. Все три главных форварда Клоппа сейчас не в идеальной форме, из-за чего мы не ждём быстрый гол.



Если стартовый натиск «Норвич» ещё способен выдержать, то рано или поздно класс и уровень исполнителей обязательно скажутся. Команда Даниэля Фарке на фоне усталости после перерыва станет чаще ошибаться, поэтому за 2.03 есть смысл проверить индивидуальный тотал «Ливерпуля» во втором тайме больше 1,5. Клоппу есть кем усиливать игру, а у «канареек» даже в основе футболисты, не поражающие своими возможностями.

В определённый момент защита гостей даст трещину, и тогда ситуация для красных изменится в лучшую сторону. После первого гола «Ливерпуль» сможет спокойно добивать оппонента, а «Норвич» рискует рассыпаться из-за отсутствия опыта. «Энфилд» не позволит хозяевам расслабиться, поэтому команде Юргена Клоппа придётся весь матч висеть на чужих воротах.

Ставки на матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити»

«Норвич» бросит все силы на оборону в стартовом игровом отрезке, а лидеры атаки «Ливерпуля» сейчас не в лучшей форме, чтобы давать результат моментально. За 2.0 мы поставим на первый гол с 24 по 90 минуту. После перерыва «канарейки» устанут, у хозяев появится пространство, что парни Юргена Клоппа с радостью воплотят в голы. Индивидуальный тотал красных во втором тайме больше 1,5 за 2.03 выглядит перспективно.



Ставка №1: первый гол с 24 по 90 минуту за 2.0



Ставка №2: индивидуальный тотал «Ливерпуля» во втором тайме больше 1,5 за 2.03