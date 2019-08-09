«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: «горожане» поберегут силы

10 августа на стадионе «Олимпийский» состоится матч первого тура АПЛ, в котором «Вест Хэм Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Букмекеры не сомневаются в победе «горожан» и предлагают коэффициент 1.26 на успех коллектива Хосепа Гвардиолы. Виктория «молотобойцев» идёт за 12.0. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» (10.08.2019)

«Манчестер Сити» начал сезон с очередного трофея и продолжил победную поступь. «Горожане» по пенальти выиграли борьбу за Суперкубок Англии у «Ливерпуля», а единственным неприятным событием стала травма Зане. Команда Хосепа Гвардиола осталась верна своему фирменному стилю, но с физической точки зрения к действующим чемпионам АПЛ есть вопросы.

«Вест Хэм Юнайтед» вряд ли может записать себе в актив прошлый сезон, однако перспектив у «молотобойцев» хватает. Столица Англии, шикарный стадион, огромное количество болельщиков и финансовое благополучие выглядят потрясающим плацдармом для строительства симпатичной команды. У Мануэля Пеллегрини и так солидный подбор исполнителей, необходима лишь качественная работа тренерского штаба.

В прошлом сезоне в очных противостояниях «Манчестер Сити» оказался сильнее 1:0 и 4:0, к тому же в одном из летних турниров в Азии «горожане» взяли верх со счётом 4:1. Котировки аналитиков понятны и предсказуемы. В пользу фаворита дают серьёзный гандикап, но на лицо явная недооценка коллектива Мануэля Пеллегрини. «Вест Хэм Юнайтед» всегда отличался великолепной физической формой, неуступчивостью и яростной поддержкой фанатов.

Разумеется, «Манчестер Сити» не смутить какими-либо выступлениями чужих болельщиков, зато ситуация с игровым тонусом может оказаться в пользу хозяев. Пусть «молотобойцы» и не получали практику официального матча, но Мануэль Пеллегрини умеет качественно готовить команду к старту сезона, а Гвардиоле спешка ни к чему. «Горожан» ожидает тяжелейший сезон, на пик логичнее выходить постепенно, поэтому за 1.75 мы возьмём фору «+2» на хозяев.

Сравнивать уровень исполнительского мастерства ни к чему, всё очевидно, но и у «Вест Хэм Юнайтед» на поле выходят не деревья из десятой лиги, а очень сильные личности. Например, стоимость всех исполнителей «молотобойцев» составляет порядка € 350 млн. Дома коллектив Мануэля Пеллегрини способен на многое, однако мы даже не рассчитываем на сенсацию.

Для прохода ставки достаточно хотя бы поражения хозяев с разницей в один мяч, а потеря средств произойдёт только в случае разгрома. С «Ливерпулем» команда Хосепа Гвардиолы серьёзно просела во втором тайме, поэтому можно предположить повторение ситуации. Главное опасностью является физическое состояние «Вест Хэм Юнайтед», о котором пока лишь можно строить догадки.

Прогноз в первом туре долгосрочного турнира всегда коварен, и в данном поединке мы стараемся выбрать меньшее из двух зол. Без идеальных кондиций «Вест Хэм» обладает хорошими шансами оказать достойное сопротивление именитому противнику. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» лишь в третьем гостевом поединке смог разгромить оппонента, которым оказался несчастный «Кардифф Сити».

Ставка на матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не показал оптимальных физических кондиций в матче с «Ливерпулем», поэтому лёгкой прогулки для «горожан» не ожидается и в ближайшем матче. «Вест Хэм» обладает приличным составом, и на своём стадионе коллектив Мануэля Пеллегрини постарается навязать борьбу фавориту. За 1.75 предлагаем присмотреться к форе «+2» на «молотобойцев».

Ставка: победа «Вест Хэм Юнайтед» с форой «+2» за 1.75