«Локомотив» — «Урал», «Ахмат» — «Спартак». Прогноз на матчи РПЛ

11 августа на стадионе «РЖД Арена» в матче пятого тура РПЛ «Локомотив» примет «Урал». Букмекеры не сомневаются в успехе «железнодорожников» и выставляют коэффициент 1.61 на викторию красно-зелёных. В тот же день на «Ахмат-Арене» коллектив Рашида Рахимова встретится со «Спартаком». На викторию хозяев можно поставить за 2.23.

Прогноз матча «Локомотив» — «Урал» (11.08.2019)

«Локомотив» на старте нынешней РПЛ ещё не набрал максимальные обороты, пока команда выдаёт средненькие результаты. Семь очков за четыре тура не назвать достижением для коллектива, который второй сезон подряд будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов, однако всё могло быть и хуже. «Железнодорожники» разошлись миром с «Рубином», по делу уступили ЦСКА и даже победа над «Крыльями Советов» получилась натужной.

Об «Урале» в последние три сезона говорят незаслуженно мало, хотя самобытный клуб заслуживает особого внимания. Дмитрий Парфёнов в отличии от многих коллег, обладающих скромными ресурсами, пытается выстраивать атакующий футбол и не стесняется пробовать разные тактические варианты. У «шмелей те же семь очков, впрочем, встреч с настоящими грандами у Бикфалви и компании пока ещё не было.

Котировки букмекеров предсказуемы. Красно-зелёные выступают на своём поле при поддержке домашних трибун, да и уровень исполнительского мастерства у «железнодорожников» существенно выше, чем у соперников из Екатеринбурга. За последние несколько лет противостояние «Локомотива» и «Урала» стало действительно значимым для российского футбола. В 2017 и в 2019 годах Юрий Сёмин завоевывал национальный кубок как раз в соперничестве со «шмелями».

Тем не менее, ставить на хозяев невыгодно. У красно-зелёных лишь две победы и обе одержаны с разницей в один мяч. Чистая виктория идёт за низкий коэффициент 1.61, а ожидать пробития форы слишком опрометчиво. На наш взгляд, стоит проверить классический вариант с обменом ударами. В обороне и у тех, и у других наблюдаются проблемы, которые не так уж и просто исправить.

Ставка на гол в исполнении обеих команд доступна за сочные 2.15, щедрое предложение аналитиков. В матчах с участием «Локомотива» в нынешней РПЛ выбранный нами вариант сработал в трёх поединках из четырёх, а у «шмелей» заход был ровно в половине случаев. Согласитесь, с точки зрения статистики перспективы на прибыль уже неплохие. Однако не будем забывать и о личных встречах.

Очные дуэли в финалах кубка мы учитывать не будем, так как битва за трофей по умолчанию заставляет оппонентов действовать более осторожно. Начиная с сезона-2015/16, «железнодорожники» и «шмели» встретились в РПЛ восемь раз и только в одном случае дело не дошло до обмена ударами, в остальных семи матчах обязательно отличались обе команды, поэтому поверим в продолжение тенденции.

Ставка на матч «Локомотив» — «Урал»

В нынешнем сезоне в трёх из четырёх матчах с участием «Локомотива» отличались обе команды, у «Урала» подобное происходило в половине случаев. В личных встречах в рамках РПЛ соперники в семи из восьми последних дуэлей обменивались ударами. Букмекеры дают коэффициент 2.15 на гол в исполнении и тех, и других, что слишком соблазнительно. Стоит проверить.

Ставка: обе забьют за 2.15

Прогноз матча «Ахмат» — «Спартак» (11.08.2019)

«Спартак» ещё в четверг сражался в Швейцарии в матче Лиги Европы, а уже совсем скоро красно-белым предстоит тяжёлый поединок на выезде в рамках национального первенства. Трансферная кампания московского гранда проходит увлекательно и интересно, но в тяжёлой ситуации находится главный тренер. Олегу Кононову приходится вписывать новичков прямо по ходу сезона, что вызывает дополнительные трудности.

«Ахмат» тренируется в привычном недельном цикле и готовится к принципиальному сопернику. Три последних домашних встречи против «Спартака» грозненцы завершили неудачно и теперь хозяева постараются взять реванш за прошлые поражения. Рашид Рахимов в очередной раз качественно подготовил команду к сезону, но самобытному коллективу не хватает стабильности, слишком уж резкими получаются перепады в игре.

Матч красно-белых с «Туном» оставил немало вопросов. С одной стороны, «Спартак» грамотно наказывал соперника за небрежность на своей половине поля, но даже на уровне скромного швейцарского клуба игра коллектива Олега Кононова вызывала тревогу. Многим футболистам необходимо прибавлять, как в личной опеке, так и при командных перемещениях.

У «Ахмата» есть преимущество своего поля, а также несколько лишних дней на восстановление, поэтому склонность экспертов в сторону хозяев представляется логичной. Четвёртая подряд гостевая победа на грозненцами станет перебором для красно-белых. История личных встреч, разумеется, в пользу москвичей, но кого одолел именно нынешний «Спартак»?

Все мы помним, как и за счёт чего красно-белые взяли верх дома над «Сочи», а викторию на выезде против «Туна» не стоит считать серьёзным показателем. Фора «0» на «Ахмат» идёт за скромный коэффициент 1.68, однако в данном случае риск минимален. Красно-белым предстоит второй достаточно далёкий выезд за четыре дня, выдержать нагрузку будет нелегко. Некоторые новички ещё не набрали оптимальные кондиции, а тот же Шюррле пока не готов приносить пользу 90 минут.

Особую пикантность матчу придаст первое после ухода из «Спартака» противостояние Глушакова с коллективом Олега Кононова. Бывшие футболисты красно-белых любят огорчать клуб Леонида Федуна, поэтому за 5.0 поставим на гол Дениса. Полузащитник «Ахмата» сделает всё возможное и невозможное, чтобы вновь заявить о себе и заставить руководство москвичей пожалеть о своём решении.

Ставки на матч «Ахмат» — «Спартак»

«Спартак» попал в непростое положение с точки зрения графика и кадров. Олегу Кононову по ходу сезона доставляют новичков, а красно-белых ожидает третий матч за девять дней. «Ахмат» постарается прервать серию неудачных поединков с принципиальным соперником именно сейчас, ведь лучшей возможности может и не быть. За 1.68 мы возьмём фору «0» на хозяев, а за 5.0 поставим на гол мотивированного до предела Глушакова.

Ставка №1: победа «Ахмата» с форой «0» за 1.68

Ставка №2: Глушаков забьёт за 5.0

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