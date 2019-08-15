«Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз: «кельты» обязательно забьют

17 августа на стадионе «Балаидос» в первом туре Примеры «Сельта» примет мадридский «Реал». В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям и предлагают поставить на победу «сливочных» за 1.66. Виктория «кельтов» оценена экспертами коэффициентом 5.25.

Прогноз матча «Сельта» — «Реал Мадрид» (17.08.2019)

«Реал» в межсезонье проделал большую работу по усилению состава, но Зидан всё равно недоволен имеющимися ресурсами. «Сливочные» пока так и не нашли клуб Бэйлу, отложили трансфер Мбаппе, не сумели приобрести Погба, а звёздный Азар уже успел развеселить публику лишним весом. Другие новички мадридцев взяты скорее на перспективу, тренеру предстоит тяжелейшая работа.

«Сельта» сохранила свой костяк, подобрала несколько толковых исполнителей и практически не потеряла действительно важных футболистов. Прошлый сезон сложился для «кельтов» не лучшим образом. Болельщики провинциального клуба хотят видеть свою команду в зоне еврокубков, а не смотреть на борьбу за выживание. У Франа Эскриба приличный состав по меркам Примеры, многое будет зависеть от стартового отрезка во внутреннем первенстве.

«Реал» по традиции колесил по миру, участвовал в различных турнирах и заставлял своих фанатов с тревогой смотреть на происходящее. «Сливочные» могли уступить 3:7, а затем выиграть 5:3, о какой-либо стабильности и сыгранности говорить не приходится. Пожалуй, именно в ближайшем сезоне станет понятен уровень Зидана как тренера, на настоящий момент скептицизм в отношении мадридцев вполне уместен.

В личных встречах преимущество «Реала» не вызывает сомнений. «Сельта» является одним из самых удобных соперников для «сливочных» в последние годы. Начиная с сезона-2014/15 мадридцы выиграли 9 из 10 поединков, во всех случаях отгружали не меньше двух мячей и в общей сложности соорудили 37 голов. Статистика целиком и полностью на стороне гостей, но текущая форма фаворита отталкивает от, казалось бы, простой и очевидной ставки.

На наш взгляд, перспективнее смотрится вариант с индивидуальным тоталом «Сельты» больше 1 за 1.84. По итоговому результату в очных противостояниях мадридцы сильнее ближайшего оппонента, но «кельты» поражали ворота «сливочных» во всех без исключения домашних матчах после возвращения в Примеру в 2012 году. Один гол принесёт нам возврат, а каждый следующий забитый мяч в исполнении хозяев гарантирует прибыль.

Вратари «сливочных» всё ещё находится под давлением, в защитной линии у «Реала» настоящий бардак, а в опорной зоне тот же Каземиро порой остаётся один против превосходящих сил соперника. В прошлом и позапрошлом сезонах «Сельта» забила «сливочным» по два мяча, так что Аспас и компания умеют пробивать и Куртуа, и Наваса.

Ещё одним интересным выбором выглядит ставка на первую жёлтую карточку после 26-ой минуты. Противостояние «Сельты» и «Реала» в последние годы не назвать принципиальным и зубодробительным. В январе 2017 года Рамос не сдержался и получил ранний горчичник, затем команды провели ещё 6 матчей и ни в одном из них судьи не показывали предупреждений в первые полчаса.

Ставки на матч «Сельта» — «Реал Мадрид»

«Сельта» забивала «Реалу» во всех девяти домашних матчах после возвращения в Примеру. Индивидуальный тотал «кельтов» больше 1 за 1.84 смотрится достаточно надёжно. У Зидана проблемы в обороне и в опорной зоне, что отчётливо показали предсезонные встречи.

Ставка №1: индивидуальный тотал «Сельты» больше 1 за 1.84

Ставка №2: первая жёлтая карточка после 26-ой минуты за 1.83.

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