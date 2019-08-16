«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Прогноз:«шпоры» навяжут борьбу

В прошлом сезоне «горожане» ни разу не одолели «шпор» с разницей в два мяча или более.

17 августа на «Этихад – Сити оф Манчестер» в матче второго тура АПЛ коллектив Хосепа Гвардиолы примет «Тоттенхэм Хотспур». По мнению аналитиков, победа достанется хозяевам. Поставить на успех «горожан» можно за 1.38. На викторию «шпор» букмекеры предлагают коэффициент 8.50. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (17.08.2019)

«Манчестер Сити» продолжает доминировать на Туманном Альбионе и побеждать всех соперников во внутренних турнирах. В битве за Суперкубок Англии «горожане» по пенальти переиграли «Ливерпуль», а в первом туре уничтожили «Вест Хэм». Теперь машину Гвардиолы ожидает соперник, который помешал сотворить одну из величайших историй в прошлом сезоне. Агуэро и компания могли завоевать максимально возможное число трофеев.

«Тоттенхэм» в стартовом поединке АПЛ-2019/20 долго возился с «Астон Виллой», но в конечном итоге добился своего из-за глупейшего привоза соперников. Прошедший поединок ещё раз показал, как сильно «шпоры» зависят от Кристиана Эриксена. С датским плеймейкером команда Маурисио Почеттино демонстрирует намного более привлекательный и содержательный футбол.

Очевидно, что в любом матче на своём поле «Манчестер Сити» идёт фаворитом как минимум во всех внутренних турнирах. Тем не менее, коэффициент на «горожан» упал до совсем чудовищной отметки, из-за чего гораздо выгоднее и перспективнее проверить фору «+1,5» на «Тоттенхэм» за 1.84. В теории, хозяева способны выиграть и 5:0, но более вероятным выглядит вариант, при котором «шпоры» навяжут борьбу.

Маурисио Почеттино является одним из самых неудобных оппонентов для Хосепа Гвардиолы. Да, каждый тренер знает, чего ожидать от испанского наставника, однако тренер «Тоттенхэма» один из немногих, кто обладает приличными ресурсами для сопротивления и не боится менять схему под конкретного противника. «Шпоры» постараются сыграть именно в тот футбол, который наименее приятен для «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне в АПЛ «горожане» дважды выиграли со счётом 1:0, а в Лиге чемпионов команды обменялись победами с разницей в один мяч, позволившими «Тоттенхэму» выйти в финал. Таким образом, за четыре встречи «Манчестер Сити» ни разу не пробил выбранный нами гандикап, поэтому с точки зрения статистики фора «+1,5» на гостей имеет высокие шансы на проход.

Главной проблемой для «шпор» станет недостаток скоростных футболистов в атакующей группе, но тройка Кейн – Эриксон – Моура способна затерзать любую оборону даже без Алли с Соном. «Манчестер Сити» уязвим к быстрым выпадам противника, да и один Родриго Эрнандес может затеряться в опорной зоне. Гвардиоле придётся выбирать между бесконечным давлением с риском получить много моментов у своих ворота или более осторожной игрой.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встречались четыре раза. «Горожане» трижды выиграли с минимальным счётом, а ещё в одном случае успех отпраздновал коллектив Маурисио Почеттино. Фора «+1,5» на «шпор» идёт за 1.84, и к данному варианту стоит присмотреться. Гвардиола столкнётся с одним из самых неудобных соперников, лёгкой жизни у хозяев не будет.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой «+1,5» за 1.84