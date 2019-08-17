«Рубин» — «Арсенал». Прогноз: казанцы продлят серию без побед

18 августа на стадионе «Центральный» в матче шестого РПЛ «Рубин» примет «Арсенал». Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, и предлагают поставить на казанцев за 2.15. Виктория туляков оценена коэффициентом 3.72. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Рубин» — «Арсенал» (18.08.2019)

На старте нового сезона РПЛ «Рубин» стал одной из самых любопытных и приятных команд для нейтральных болельщиков. Казанцы несмотря на проблемы с составом стараются демонстрировать атакующий футбол, Роман Шаронов поразил футбольную общественность своими умениями в роли мотиватора, а фанаты потянулись даже на “Центральный”.



Впрочем, график не пожалел «Рубин». После бойкого начала казанцев поставили на место фавориты РПЛ. Коллектив Романа Шаронова последовательно уступил ЦСКА и «Краснодару» с минимальным счётом, теперь самобытный клуб ожидает ещё один непростой соперник. Если учесть два подряд поражения, штраф тренеру и очередную порцию слухов о «Казань Арене», то негативный фон может сильно помешать хозяевам ближайшего поединка.



Если «Рубин» пресса и болельщики в основном хвалят, то «Арсенал», который набрал 10 очков в пяти турах, получил, возможно, самую большую порцию критики за всю свою историю. Туляки провалились в квалификации Лиги Европы, осложнив борьбу России за сохранение шестой строчки в клубном рейтинге УЕФА. С другой стороны, у парней Игоря Черевченко всё в порядке во внутреннем первенстве.



Котировки аналитиков на предстоящий матч несколько удивляют. В пользу казанцев говорит домашнее поле, но других серьёзных козырей в колоде у Романа Шаронова попросту нет.



Если абстрагироваться от клубных симпатий, то на «Центральном» сойдутся две примерно равные по возможностям команды, хотя по именам состав у «Арсенала» выглядит солиднее. Победа «Рубина» за 2.15 похожа на явный перебор, поэтому за коэффициент 1.72 мы проверим Х2 на туляков.



Коллектив Романа Шаронова старается больше созидать, вот только у «Рубина» три забитых мяча за пять туров, а у «Арсенала» уже восемь. Да, у туляков есть проблемы в обороне, но разобраться с неприятностями в защите гораздо проще, чем поставить на поток создание голевых моментов у чужих ворот. Если казанцы порой полагаются на отвагу и юношеский задор, то Черевченко опирается на опытных исполнителей.

В нынешней РПЛ у «Рубина» две победы, у «Арсенала» лишь одно поражение, шансы на викторию у казанцев приличные, но не в районе 45%, как нам пытаются внушить букмекеры. Встреча пойдёт на три результата, из-за чего мы не можем пройти мимо коэффициента 1.72, который принесёт прибыль при ничьей или при успехе туляков. Хочется, чтобы у Романа Шаронова всё получилось, однако и Игорь Черевченко своей работой вызывает уважение.

Ставка на матч «Рубин» — «Арсенал»

«Рубин» одержал две победы в пяти турах, забил лишь три мяча и находится в середине турнирной таблицы. «Арсенал», если смотреть исключительно на РПЛ, выглядит более стабильным и мастеровитым коллективом. Ставка Х2 за 1.72 похожа на подарок от букмекеров, хозяев слишком переоценивают.



Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.72.