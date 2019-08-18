«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: «волки» снова огорчат де Хеа

«МЮ» чудом не пропустил от «Челси», но на этот раз «Вулверхэмптон» оставит де Хеа без «сухаря».

19 августа на стадионе «Молине» в заключительном матче второго тура АПЛ «Вулверхэмптон» встретится с «Манчестер Юнайтед». Эксперты считают фаворитом гостей и предлагают поставить на «красных дьяволов» за 2.44. Победа «волков» в букмекерских конторах доступна за коэффициент 3.26.

Прогноз матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» (19.08.2019)

Старт АПЛ-2019/20 для «Манчестер Юнайтед» вышел потрясающим. «Красные дьяволы» на своём поле добились победы, прямой конкурент за место в топ-4 потерял очки, разгромная разница в счёте может оказаться полезной по итогам всего турнира, а де Хеа записал в актив первый «сухарь». Теперь команде Уле-Гуннара Сульшера предстоит встреча с соперником, с которым в прошлом сезоне у великого клуба были огромные проблемы.

«Вулверхэмптон» в первом туре скатал безголевую ничью на выезде с «Лестер Сити». Согласитесь, результат вполне приемлемый. «Волки» отдали инициативу хозяевам поля, полагаясь на контратаки. Несколько моментов парни Нуну Эшпириту Санту всё же создали и даже сумели отличиться, но рефери отменил взятие ворот.



В прошлом сезоне именно «Вулверхэмптон» стал одним из главных открытий АПЛ. Самобытный клуб финишировал в чемпионате первым после «Большой шестёрки», добрался до полуфинала одного из национальных кубков, а теперь ещё и успешно стартовал в квалификации Лиги Европы. Нуну Эшпириту Санту проверял ближайший резерв в поединках с «Пюник», и стоит отметить, что даже запасные исполнители у «волков» в полном порядке.



«Манчестер Юнайтед» разнёс «Челси» не без доли везения, а фортуна далеко не всегда станет помогать команде Уле-Гуннара Сульшера. Медлительный Магуайр может стать настоящей проблемой «красных дьяволов» в ближайшем поединке, так как гостям придётся проявлять инициативу и заниматься позиционным нападением.

Нуну Эшпириту Санту в прошлом сезоне показал, как и за счёт чего «волки» готовы доставлять неприятности «Манчестер Юнайтед». По итогам трёх очных сражений на счету «Вулверхэмптона» две домашние победы с одинаковым счётом 2:1 и ничья на «Олд Траффорд» 1:1. На наш взгляд, следует проверить индивидуальный тотал хозяев больше 1 за 1.94. «Красные дьяволы» ещё далеки от решения всех проблем в обороне.

Де Хеа остаётся одним из лучших вратарей мира, но этого явно мало для второго подряд «сухаря». Хотя бы гол хозяева забьют с огромной вероятностью, а, учитывая историю личных встреч, «Вулверхэмптон» этим не ограничится. У «волков» прекрасная полузащита и талантливое нападение при том, что у «Манчестер Юнайтед» в защите вполне проходимые исполнители.

Ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» на своём поле дважды одолел «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Индивидуальный тотал хозяев больше 1 в букмекерских конторах доступен за коэффициент 1.94. «Манчестер Юнайтед» чудом не пропустил от «Челси», а «волки» были близки к голу с «Лестер Сити». По итогам второго тура на пару в таблице должно стать меньше.



Ставка: индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1 за 1.94



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