«Парма» — «Ювентус». Прогноз: Роналду и Жервиньо начнут сезон ярко

24 августа в матче первого тура чемпионата Италии «Парма» на стадионе «Эннио Тардини» сыграет с «Ювентусом». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу туринского клуба можно с коэффициентом 1.34.

Анализ матча «Парма» — «Ювентус» (24.08.2019)

В прошлом сезоне «Ювентус» с «Пармой» намучался. На выезде случилась трудовая победа со счётом 2:1 благодаря голам Манджукича и Матюиди. А вот в Турине фаворит потерял очки: «крестоносцы» вернулись в игру после 0:2 и вырвали ничью в концовке (3:3), Криштиану Роналду и Жервиньо отметились дублями.



В межсезонье «старая синьора» заметно обновилась. Состав пополнили сразу несколько видных игроков – де Лигт, Рэмси, Рабьо, Данило. Из «ПСЖ» вернулся Джанлуиджи Буффон, а самое главное – разжившийся в Англии долгожданными трофеями Маурицио Сарри возглавил команду вместо Массимилиано Аллегри.

Разумеется, приход Сарри означает изменение стиля игры, но постановка яркого и атакующего футбола требует времени. Ведь даже маэстро Кононову, как мы помним, нужно на это четыре месяца. На данный момент «Ювентус» не готов играть по-новому на высоком уровне, но огромный запас в индивидуальном мастерстве наверняка поможет собирать очки в рабочем графике.



Предсезонные матчи туринцы провели слабовато: всего одна победа в пяти встречах, да и та над скромнейшей «Триестиной» из Серии С со счётом 1:0. В остальном – поражения от «Тоттенхэма» (2:3) и «Атлетико» (1:2), да ничьи с «Интером» (1:1, 4:3 пен) и сборной звёзд южнокорейской К-Лиги (3:3).



Сарри в первую очередь стремится наладить общую структуру игры и позиционное нападение, так что проблемы с обороной поначалу наверняка возникнут. У «Пармы» достойная группа атаки, а тот же Жервиньо всегда может придумать гол из ничего. Похоже, свои 3-4 момента хозяева получат, для гола вполне может хватить.



«Крестоносцы» уже успели провести официальный матч. Неделю назад они уверенно разобрались с «Венецией» (3:1) в Кубке Италии. В команде много арендованных футболистов (среди них Эрнани из «Зенита»), но общий рисунок наверняка останется прежним. «Парма» старается играть весело и редко паркует автобусы.



Четыре из пяти предыдущих очных встреч в Серии А выдались верховыми. Скорее всего, тенденция вновь сработает: «Ювентус» старается освоить красивый и результативный футбол, а «Парма» хорошо бежит в контратаки и часто ошибается сзади. ТБ 2,5 мяча за 1.79 – неплохо, обе забьют + ТБ 2,5 мяча за 2.64 – вариант посмелее.



«Юве», конечно, явный фаворит, но в предсезонке он не впечатлил, а соперник попался довольно колючий. Потому лезть в большие форы опасно, вероятность разгрома невысока, а П2 с форой «-1» идёт скромные 1.48. Любители рисковать могут взять гол Жервиньо за 4.50: в прошлом чемпионате он забил 11 мячей, из них три – «старой синьоре».

Ставки на матч «Парма» — «Ювентус»

Предсезонные матчи туринцы провели слабовато: одна победа в пяти встречах, да и та над скромнейшей «Триестиной» из Серии С со счётом 1:0. Четыре из пяти предыдущих очных встреч в Серии А выдались верховыми. Скорее всего, тенденция сработает: «Юве» старается освоить результативный футбол, а «Парма» хорошо бежит в контратаки и часто ошибается сзади



Ставка №1: ТБ 2,5 мяча за 1.79.



Ставка №2: гол Жервиньо за 4.50.