ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов ограничит атаку Никитина

3 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве встретится с «Ак Барсом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам льда: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.51.

Анализ матча ЦСКА — «Ак Барс» (03.09.2019)

ЦСКА уже проиграл матч открытия сезона «Авангарду» (1:3). Хуже соперника он не выглядел, но несколько деталей и невезение склонили чашу весов в пользу гостей. «Армейцы» доминировали в первые 15 минут: открыли счёт и могли забить ещё, но после нереализованного большинства подсели.



Затем было необязательное удаление Мамина. «Ястребы» вспомнили прошлогодний плей-офф и моментально реализовали численный перевес, а ближе к середине второго периода случился чудо-гол Чудинова из своей зоны — шайба проскочила между щитков Юханссона. Красно-синие получили два гола практически на ровном месте.

«Бабочка» вратаря явно выбила хозяев из колеи. В последующие 10 минут «Авангард» здорово защищался и кусал «армейцев» быстрыми контратаками, на этом отрезке он точно смотрелся острее. Фаворит, в свою очередь, долго собирался с мыслями, моменты пошли ближе к перерыву.



В третьем периоде у владений Бобкова было весело. Затяжные атаки накатывали волнами, однако результата не дали: голкипер гостей тащил всё, а ещё дважды ему помог каркас ворот. Третья шайба тоже залетела из своей зоны, но уже в пустые ворота. Теперь москвичам надо реагировать на неудачный старт.



В целом они выглядели неплохо, но нехватка концентрации обошлась слишком дорого. Три необязательных удаления (в том числе за нарушение численного состава) и зазевавшийся Юханссон решили исход встречи. Тем не менее он получит шанс исправиться. Игорь Никитин уже сказал, что с «Ак Барсом» на лёд выйдет именно швед.



В «Ак Барс» пришёл Дмитрий Квартальнов, умеющий ставить надёжную оборону и вертикальный хоккей. Состав за лето укрепился, подписаны несколько интересных игроков, да и предсезонные матчи команда провела недурно. Словом, к старту чемпионата «барсы» готовы как надо.



Котировки букмекеров немного удивляют. 1.51 на П1 – как-то маловато, всё же «армейцы» в первом матче выглядели средненько, а казанцы не кажутся удобным соперником. Разумеется, шансы хозяев повыше, но не настолько. В связи с этим мы бы выбирали между П2 с форой «+1,5» за 1.91 и ИТМ 3 шайбы ЦСКА за 1.72.



В четырёх предыдущих очных встречах «армейцы» забивали не меньше трёх раз, но приход Квартальнова и шведского вратаря Адама Рейдеборна повышает шансы прервать эту серию.



Второй вариант – ИТМ 30,5 броска в створ ЦСКА за 1.93, по ощущениям планка завышена на два-три пункта.

Ставки на матч ЦСКА — «Ак Барс»

Котировки букмекеров немного удивляют, всё же «армейцы» в первом матче выглядели средненько, а казанцы не кажутся удобным соперником. Разумеется, шансы хозяев повыше, но не настолько. В «Ак Барс» пришёл Дмитрий Квартальнов, умеющий ставить надёжную оборону и вертикальный хоккей.



Ставка №1: ИТМ 3 шайбы ЦСКА за 1.72.



Ставка №2: ИТМ 30,5 броска в створ ЦСКА за 1.93.