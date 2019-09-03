«Трактор» — СКА. Прогноз: спецбригадам в Челябинске будет где разгуляться

4 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске встретится со СКА. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.51.

Анализ матча «Трактор» — СКА (04.09.2019)

СКА здорово начал регулярный чемпионат, добыв победу в Магнитогорске (3:1). Нельзя сказать, что питерцы полностью доминировали, но соперника они определённо превзошли и выиграли по делу. Первый период провели великолепно, второй – средненько, а третий – более чем неплохо.



Судьбу матча решили спецбригады. Удалений было огромное количество, а потому нет ничего удивительного в том, что три из четырёх шайб состоялись в неравных составах. Единственным исключением оказался заключительный гол – там было подправление, хорошая игра на пятаке и добивание.



В целом спецбригады «армейцев», хотя и неслабо изменились в межсезонье в связи с кадровыми перестановками, смотрелись интереснее. Шайба в большинстве ходила недурно, защитники выводились на комфортные позиции. А самое главное – СКА сумел выстоять в третьем периоде, когда из-за глупых удалений Якупова с Ткачёвым пришлось играть «3 на 4» и «4 на 5».



«Трактор» выглядел похуже. Количество бросков впечатляет (аж 38), однако основная часть была нанесена с неопасных позиций – от бортов, без помех вратарю. А добраться до отскоков удавалось редко. Поражение от «Витязя» на своём льду (2:4) – точно не та премьера, на которую рассчитывал Петерис Скудра.



«Мишки» много двигались, старались действовать агрессивно и при любой возможности проверяли Илью Ежова. Проблема крылась в огромном количестве брака – игра в пас совсем не клеилась (особенно в первом периоде), а постоянные потери в средней зоне приводили к опасным контратакам.



В принципе, ожидать чего-то другого на старте сезона трудно. Разумеется, новому тренерскому штабу потребуется время, чтобы наладить взаимопонимание и поставить внятную атакующую игру. Но на данном этапе желания и мотивации у челябинцев ощутимо больше, чем освоенных наработок и сыгранности.



Разумеется, гости будут фаворитом, однако П2 за 1.51 – слишком скучно, а лезть в большие форы опасно, ведь колючий и энергичный «Трактор» точно не будет плюшевой мишкой перед родными трибунами. Тем более после обидного поражения от средненького «Витязя».



Первый вариант – ИТМ 1,5 шайбы «Трактора» за 1.97. Алексей Кудашов уже сейчас наладил крепкую оборону. В шести заключительных предсезонных матчах и игре с ММг его команда пропускала не более одной шайбы. Если ненужных удалений после фолов в чужой зоне у «армейцев» будет немного, шансы на проход вполне хороши. В равных составах даже «магнитка» ничего толком не создала.

Вторая ставка – ТБ 14,5 минут штрафа за 1.87, 8-9 удалений вполне реальны. На старте сезона арбитры стараются свистеть каждый зацеп, чтобы хоккеисты быстрее привыкли к новым правилам. Неслучайно в основной массе вчерашних встреч удаления случались чаще обычного. По той же причине неплохо смотрится ТБ 1,5 шайбы в большинстве за 2.20.

Ставки на матч «Трактор» — СКА

Разумеется, гости будут фаворитом, однако П2 за 1.51 – слишком скучно, а лезть в большие форы опасно. Возьмём ИТМ 1,5 шайбы «Трактора» за 1.97. Алексей Кудашов уже сейчас наладил крепкую оборону. В шести заключительных предсезонных матчах и игре с ММг его команда пропускала не более одной шайбы.



Ставка №1: ИТМ 1,5 шайбы «Трактора» за 1.97.



Ставка №2: ТБ 14,5 минут штрафа за 1.87.



Ставка №3: ТБ 1,5 шайбы в большинстве за 2.20.