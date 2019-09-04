Армения – Италия. Прогноз: Манчини не отдаст очки Мхитаряну и компании

5 сентября на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в матче пятого тура группы J квалификации Евро-2020 сборная Армении примет национальную команду Италии. Букмекеры практически не сомневаются в успехе гостей и предлагают поставить за 1.26 на победу коллектива Роберто Манчини. Виктория Генриха Мхитаряна и компании оценена экспертами коэффициентом 12.5.

Прогноз матча Армения – Италия (05.09.2019)

Клубный футбол в Старом Свете поставлен на паузу, что означает возобновление квалификации Евро-2020 среди сборных команд. В группе J складывается интересная ситуация. Спустя четыре тура Италия, как и подобает главном фавориту, уверенно лидирует, зато за вторую прямую путёвку бьются сразу несколько коллективов.

Армения благодаря сенсационной победе в гостях над Грецией остаётся в игре, но в первом круге Мхитарян и компания ещё не соперничали с Италией. В предстоящем поединке у парней Армена Гюльбудагянца поля минимальные шансы на успех, однако хозяева обязательно дадут бой при поддержке своих фанатов.

В двух стартовых турах Армения уступила Боснии и Герцеговине, а затем Финляндии, однако затем легко расправилась с Лихтенштейном и добыла три очка в Греции. У Италии по ходу текущего отбора осечек не было. «Скуадра адзурра» встречалась с теми же соперниками, что и ближайший противник, и во всех случаях оказывалась сильнее.

Котировки букмекеров на предстоящее сражение логичны и предсказуемы. Гости выступают в роли явного фаворита, а хозяевам уготована роль аутсайдера. На наш взгляд, основной выбор стоит сделать в пользу сухой победы Италии за коэффициент 1.8. Армения не сумела отличиться в матче с Финляндией, а против Боснии и Герцеговины Мхитарян забил на третей компенсированной арбитром минуте с пенальти, когда соперник уже расслабился.

У Роберто Манчини с обороной если не полный порядок, то близко к этому. Италия пропустила только один мяч за текущий отборочный цикл, позволив оппонентам нанести в сумме лишь восемь ударов в створ за четыре поединка. Так как «скуадра адзурра» ещё не гарантировала себе прямое попадание на Евро-2020, то никаких поблажек от гостей ожидать не стоит.

Армении прилично повезло в противостоянии с Грецией, а удача не может всегда оставаться на одной стороне. В том матче парни Армена Гюльбудагянца победили 3:2, притом что уступили 29-71 по владению, 11-24 по ударам и 0-16 по угловым. Вератти и Жоржиньо возьмут под контроль центр поля, хозяева останутся без мяча, а дальше уже дело за малым.

Другим интересным предложением, вытекающим из территориального преимущества гостей, следует считать индивидуальный тотал угловых Армении меньше 3,5 за коэффициент 1.82. Против Италии сборная Финляндии даже не добралась до корнеров, Лихтенштейн и Греция исполнили по одному, а Босния и Герцеговина четыре.

Согласитесь, по атакующему потенциалу Армения прилично уступает команде, в которой есть Джеко и Пьянич. Хозяева не смогут подолгу владеть мячом и предпочтут выдавать быстрые контратаки. При указанном подходе у команды Армена Гюльбудагянца будет ограниченное количество стандартов.

Ставки на матч Армения – Италия

За четыре матча квалификации к Евро-2020 команда Роберто Манчини пропустила лишь один мяч, поэтому за 1.8 мы проверим победу Италии всухую. Гости завладеют территорией в центре поля за счёт связки Вератти – Жоржиньо, а хозяева смогут ответить лишь редкими контратаками. За 1.82 можно добавить индивидуальный тотал угловых Армении меньше 3,5.

Ставка №1: победа Италии всухую за 1.8.

Ставка №2: индивидуальный тотал угловых Армении меньше 3,5 за 1.82.

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