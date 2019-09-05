«Динамо М» — «Спартак». Прогноз: Знарок наберёт очки в московском дерби

6 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве встретится со «Спартаком». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам льда: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.20.

Анализ матча «Динамо М» — «Спартак» (06.09.2019)

На старте сезона таблица часто бывает обманчива. Вот, например, «Динамо» начало регулярный чемпионат с двух побед в основное время и набрало максимально возможные четыре очка, а «Спартак» уже успел проиграть в Риге. На первый взгляд, бело-голубые смотрятся предпочтительнее, но всё не так очевидно.



Непосредственно по качеству игры они не впечатлили. Благо что обе встречи проводили на своём льду. Победа над «Торпедо» (3:2) ознаменовалась несколькими сомнительными судейскими решениями. Нижегородцы играли как минимум не хуже, а во второй половине и вовсе не слезали с ворот хозяев. Но слабая реализация и пропущенный гол в большинстве решили исход.

Затем был поединок минским «Динамо» (3:2). В нём подопечные Владимира Крикунова выглядели совсем тяжеловато, да ещё и Иван Бочаров неслабо начудил: привёз первую шайбу и получил удаление в третьем периоде, с которого «зубры» забили второй гол. Результаты у бело-голубых отличные, но это скорее везение, чем закономерность.



«Спартак», напротив, прибавляет от игры к игре. Поражение в Риге (1:2ОТ) получилось закономерным: они проспали два периода и включились только в заключительной 20-минутке. Вполне могли дожать противника и в основное время (моменты были, плюс удаление Мейи в концовке), однако в целом два очка не заслужили.



А вот с «Локомотивом» (5:2) выдался совсем другой хоккей. Дебют красно-белые снова завалили, зато теперь включились не с третьего, а со второго периода. И вчистую переиграли соперника, что косвенно видно даже по статистике. Достаточно назвать счёт по броскам в заключительные 40 минут – 10:27.



Редко кому удаётся добиться такого доминирования в Ярославле. У «Спартака» получалось практически всё: голы забивались на любой вкус, а опешившие «железнодорожники» даже не могли толком преодолеть среднюю зону. Если подопечные Олега Знарка сыграют на том же уровне в дерби, без очков они вряд ли останутся.



Похоже, красно-белые постепенно выходят из-под нагрузок. Им нужно какое-то время, чтобы разбегаться, но с каждым матчем это случалось всё быстрее и быстрее. Потому сыграем от аутсайдера. Вариантов хватает: П2 за 2.80, П2 с нулевой форой за 2.15, Х2 за 1.63. Тут уж по вкусу.

Ставки на матч «Динамо М» — «Спартак»

Красно-белые впечатлили в Ярославле, достаточно назвать счёт по броскам в заключительные 40 минут – 10:27. Им нужно какое-то время, чтобы разбегаться, но с каждым матчем это случалось всё быстрее и быстрее. Потому сыграем от аутсайдера. Победа «Спартака» с нулевой форой за 2.15 – нормальный вариант.



Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.15.