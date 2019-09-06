«Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз: ставим на голы в Новосибирске

7 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на стадионе «Сибирь» в Новосибирске встретится с «Салаватом Юлаевым». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.16.

Анализ матча «Сибирь» — «Салават Юлаев» (07.09.2019)

Старт сезона получается для «Салавата Юлаева» непростым. Два матча в Китае с «Куньлунем» (3:4Б и 2:0) стали настоящей проверкой. Плохой лёд затруднял осмысленные атаки, а грубая игра и провокации хоккеистов китайского клуба стали вишенкой на торте. Говорить о посещаемости лишний раз не хочется.



В целом уфимцы с выпавшими на них задачами справились. Игра далеко не всегда давалась (в таких условиях это было крайне затруднительно), но во втором матче получилось лучше. Гости не реагировали на выкрутасы соперника, а Юха Метсола оформил первый «сухарь». Три очка из четырёх возможных – хороший результат.

Теперь «СЮ» ожидает третья ранняя встреча подряд, на этот раз – в Новосибирске. В прошлом году в четырёх матчах с «Сибирью» удалось добыть лишь одну победу, да и ту на своём льду в сентябре, когда противник находился в ужасном состоянии. На выезде набрать очки не удалось – 2:4 и 0:1.



Подопечные Николая Заварухина получили в начале регулярного чемпионата очень приятный календарь, которым сполна воспользовались. Две домашние игры со скромными дальневосточными командами – две победы в основное время. Правда, получились они довольно разными.



С «Амуром» (2:1) всё могло решиться ещё в первом периоде: «Сибирь» полностью доминировала (22-5 по броскам) на этом отрезке и могла забить три-четыре шайбы, но зевнула контратаку на пересменке, а стоявший на голове Марек Лангхамер пропустил лишь раз. Дальше игра выравнялась, а после второй шайбы хозяева прижались к воротам и едва не упустили победу.



Зато победа над «Адмиралом» (5:1) получилась железной. Не смутил даже глупый гол на первой же минуте. В дальнейшем «моряки» не создали ровным счётом ничего и уступили по всем статьям, пропустив пять раз в равных составах. «Сибирь» впечатлила, даже несмотря на невысокий уровень соперника.



Индивидуального мастерства у «СЮ», конечно, больше, но набравшие ход новосибирцы в третий раз подряд сыграют на своём льду, а уфимцы завершают выездное турне после утомительных встреч в Китае. Шансы гостей выше, но П2 за 2.16 смотрится на любителя. Зацепиться за овертайм «Сибири» точно по силам.



Нам нравится гол «Сибири» в первом периоде за 2.07, в предыдущих матчах команда бодро проводила дебют и много создавала. Второй вариант – обе забьют к концу 30-й минуты за 2.20. Атаковать обе команды умеют, так что коэффициент кажется завышенным.

Ставки на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев»

Индивидуального мастерства у «СЮ», конечно, больше, но набравшие ход новосибирцы в третий раз подряд сыграют на своём льду, а уфимцы завершают выездное турне после утомительных встреч в Китае. Нам нравится гол «Сибири» в первом периоде за 2.07, в предыдущих матчах команда бодро проводила дебют и много создавала.



Ставка №1: гол «Сибири» в первом периоде за 2.07.



Ставка №2: обе забьют к концу 30-й минуты за 2.20.