«Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз: косяков Магуайра хватит на всех

После перехода Магуайра из «Лестера» в «МЮ» и те, и другие регулярно пропускают

14 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер Сити». Эксперты продолжают верить в «красных дьяволов» и предлагают поставить на чистую победу хозяев за 2.02. Виктория «лис» оценивается букмекерами коэффициентом 4.08. Отметим, что аналитики ожидают верховой исход и дают 1.92 на тотал больше 2,5.

Прогноз матча ««Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» (14.09.2019)

«Манчестер Юнайтед» ударно стартовал в новом сезоне АПЛ, разгромив строящийся «Челси» 4:0, но затем «красные дьяволы» стали одним из главных разочарований последних недель. Погба и Рэшфорд по очереди запарывают пенальти, Уле-Гуннар Сульшер получает заслуженную порцию критики, а Гарри Магуайр напоминает неповоротливый шкаф.

«Лестер Сити», конечно, вряд ли повторит одну из самых невероятных сказок завершающегося десятилетия, но пока «лисы» идут в группе лидеров и демонстрируют привлекательный футбол. Брендан Роджерс пришёл в себя после упущенного чемпионства в «Ливерпуле», и теперь один из самых интересных английских специалистов переживает очередной подъём в тренерской карьере.

Вполне возможно, что «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» ближе к концовке чемпионата станут прямыми конкурентами, например, за шестую строчку в таблице, но и сейчас в данном противостоянии есть особая изюминка. Речь, разумеется, о Магуайре, которого боссы «лис» впарили «красным дьяволоам» за рекордные для защитника деньги.

Любопытно, но Брендан Роджерс пока выглядит более приспособленным к потере столь важного исполнителя, чем Сульшер, которому это чудо свалилось на голову. Выбирать победителя в предстоящем поединке непросто. Логично смотрится ставка Х2 на гостей, но когда-то «Манчестер Юнайтед» всё же должен радовать фанатов на «Олд Траффорд».

На наш взгляд, стоит проверить гол в исполнении обеих команд за 1.75. Да, коэффициент не самый приличный, но выбор выглядит надёжным. У «красных дьяволов» в трёх последних матчах следующие результаты: по 1:1 с «Вулверхэмптоном» и «Саутгемптоном», а также 1:2 с «Кристал Пэлас».

У команды Брендана Роджерса также приятная для нас статистика: 1:1 с «Челси», 2:1 с «Шеффилд Юнайтед» и 3:1 с «Борнмутом». К тому же «лисы» в дополнительное время выбили «Ньюкасл Юнайтед» в кубковом противостоянии после 1:1 по итогам 90 минут. Неповоротливая оборона «красных дьяволов» идеально подходит для Варди и компании, а сам «Лестер» также небезгрешен на своей половине поля.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»

Переход Магуайра из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед» сказался на оборонительных порядках и тех, и других. За коэффициент 1.75 мы поставим на гол в исполнении обеих команд. Выбранный нами вариант срабатывал и в трёх последних поединках «красных дьяволов», и в четырёх недавних матчах с участием «лис».

Ставка: обе забьют за 1.75.

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