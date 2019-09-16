«Челси» — «Валенсия». Прогноз: Абрахам поможет Лэмпарду усмирить испанцев

17 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Валенсией». Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу синих можно с коэффициентом 1.90.

Анализ матча «Челси» — «Валенсия» (17.09.2019)

Несмотря на трансферный бан и уход Эдена Азара, выход в плей-офф Лиги чемпионов «Челси» явно по плечу. С соперниками по квартету Н определённо повезло: «Лилль» откровенно уступает по качеству состава и амбициям, «Аякс» пока находится далековато от уровня прошлого сезона, а «Валенсия» переживает смутное время.



За последние 15 лет синие пересекались с «летучами мышами» в Лиге чемпионов трижды. И всякий раз результат был одним и тем же – победа в одном матче и ничья в другом. В сезоне-2006/07 лондонцы с горем пополам прошли испанский клуб в четвертьфинале. Дома сыграли 1:1, а на «Месталье» всё решил гол+пас от Андрея Шевченко (2:1).



В следующем году команды пересеклись на групповом этапе. «Челси» вновь оказался сильнее на выезде (2:1), а на своём поле в шестом туре спокойно скатал ничью (0:0), поскольку уже обеспечил себе первое место в квартете. В сезоне-2011/12 команды разошлись миром в Испании (1:1), а на «Стэмфорд Бридж» дубль и голевой пас Дидье Дрогба оформили разгром (3:0).



С тех пор много воды утекло, но на своём поле синие по-прежнему идут явным фаворитом. Обе команды имели на отдых сопоставимое количество времени, так как сыграли в национальных первенствах в субботу. Правда, качество футбола и результаты получились противоположными.



«Челси» абсолютно по делу разгромил крепкий «Вулверхэмптон» (5:2) в гостях, а Тэмми Абрахам добавил к хет-трику гол в свои ворота. Уже к 55-й минуте счёт стал 4:0, что позволило футболистам сэкономить силы. Фрэнк Лэмпард, например, досрочно снял с игры Матео Ковачича и того же Абрахама.



«Валенсия» же умудрилась отправить в отставку пользовавшегося большим уважением среди игроков Марселино прямо перед выездом на «Камп Ноу». Причина, разумеется, нефутбольная – конфликт с президентом клуба. Конец немного предсказуем: 0:2 к седьмой минуте и итоговые 2:5. При этом «Барселона» спокойно могла забить 7-8 мячей, хотя обходилась без Месси.

Ситуация кажется примерно такой: лондонцам сильно не везло на старте сезона, однако постепенно фортуна начала возвращать долги. А «Валенсия», в свою очередь, находится в непростом положении – уход Марселино стал неприятным сюрпризом для футболистов, а новый тренер даже не имеет самостоятельного опыта работы.



Потому не будем мудрить: П1 за 1.90 или даже П1 с форой «-1» за 2.70 смотрятся чудесно. Также можно рассмотреть гол «Челси» в первом тайме за 1.77. Как правило, синие хорошо действуют до перерыва и часто забивают именно на этом отрезке.

Ставки на матч «Челси» — «Валенсия»

Лондонцам не везло на старте сезона, однако постепенно фортуна начала возвращать долги. А «Валенсия» находится в непростом положении – уход Марселино стал неприятным сюрпризом для футболистов, а новый тренер даже не имеет самостоятельного опыта работы. Потому не будем мудрить: П1 за 1.90 или даже П1 с форой «-1» за 2.70 смотрятся чудесно.



Ставка №1: гол «Челси» в первом тайме за 1.77.



Ставка №2: победа «Челси» с форой «-1» за 2.70.