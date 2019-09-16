«Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп и Анчелотти нейтрализуют друг друга

17 сентября на стадионе «Сан-Паоло» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сойдутся старые знакомые «Наполи» и «Ливерпуль». По мнению экспертов, больше шансов на победу у мерсисайдцев. Поставить на красных в букмекерских конторах можно за 2.39. Виктория неаполитанцев доступна за коэффициент 3.07.

Прогноз матча «Наполи» — «Ливерпуль» (17.09.2019)

«Наполи» и «Ливерпуль» второй сезон подряд попадают в одну группу в Лиге чемпионов. Неаполитанцы имели реальные шансы на то, чтобы выбить из соревнования будущего обладателя трофея ещё до наступления стадии плей-офф. В нынешнем розыгрыше турнира обе команды практически наверняка дойдут до матчей навылет, однако и те, и другие явно не против занять первую строчку в квартете С.



Мерсисайдцы, естественно, смотрятся предпочтительнее. Коллектив Юргена Клоппа завоевал Суперкубок УЕФА, а в АПЛ оторвался от «Манчестер Сити» на пять очков. У красных одни сплошные победы во внутреннем первенстве, великолепная атмосфера в команде и никаких признаков спада или усталости. Салах, Мане и Фирмино разрывают любую линию обороны, поэтому итальянцев ждёт тяжелейший поединок.



«Наполи» продолжил оставаться одной из самых невезучих команд Европы. Неаполитанцы героически отыгрались с 0:3 в гостях у «Ювентуса», но из-за дурацкого автогола в компенсированное время не смогли сохранить даже ничью. После сумасшедших матчей в двух стартовых турах Карло Анчелотти решил навести порядок в обороне, что привело к сухой победе над «Сампдорией».



Аналитики ожидают верховой исход в ближайшем матче, что вполне оправдано, если смотреть исключительно на результаты последних матчей «Ливерпуля» и «Наполи» во внутренних турнирах. С другой стороны, в двух очных встречах в Лиге чемпионов в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счётом 1:0. На наш взгляд, стоит проверить общий тотал меньше 3 за 1.73.



Порой за год некоторые клубы могут сменить стратегию, продать или купить огромное количество новых футболистов, но ничего подобного в стане мерсисайдцев и неаполитанцев мы не видим. Клопп и Анчелотти продолжают трудиться на своих местах, рисунок и основные действующие лица всё те же, поэтому не стоит исключать очередной низовой встречи.



В прошлом сезоне соперники постарались максимально качественно нейтрализовать сильные стороны друг друга и сыграть в тактические шахматы. Сейчас мы рассчитываем на повторение ситуации, и для этого есть определённые предпосылки. «Ливерпулю» нельзя терять очки в АПЛ, у красных чудовищный график, а впереди битва с «Челси».



При столь напряжённом календаре Юрген Клопп не станет заставлять своих футболистов биться из последних сил в первом туре группового этапа. Плей-офф Лиги чемпионов от «Ливерпуля» всё равно никуда не денется, так как в квартете С выступают ещё «Ред Булл Зальцбург» и «Генк». Гости постараются по возможности затратить минимум энергии.



«Наполи» пропустил семь мячей за два матча с «Фиорентиной» и «Ювентусом». Лезть на рожон против одной из лучших атак мира хозяева не будут. Карло Анчелотти сведёт к минимуму риск на своей половине поля и лишит соперника его козырей. Неаполитанцы умеют действовать грамотно и выполнять тренерскую установку.

Ставка на матч «Наполи» — «Ливерпуль»

«Наполи» и «Ливерпуль» результативно играют в своих чемпионатах, но в прошлом сезоне эти команды обменялись минимальными победами в Лиге чемпионов. Анчелотти и Клопп могут повторить тактические шахматы, поэтому за 1.74 мы возьмём общий тотал меньше 3.



Ставка: тотал меньше 3 за 1.74.



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