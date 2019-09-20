«Зенит» — «Рубин». Прогноз: чемпион РПЛ единолично возглавит таблицу

21 сентября на стадионе «Газпром Арена» в матче десятого тура РПЛ «Зенит» примет «Рубин». Эксперты не сомневаются в победе сине-бело-голубых и предлагают поставить на команду Сергея Семака за 1.39. Виктория казанцев оценивается букмекерами коэффициентом 8.7.

Прогноз матча «Зенит» — «Рубин» (21.09.2019)

В девятом туре РПЛ «Зенит» не без труда на своём поле сломил сопротивление «Арсенала». Команда Сергея Семака пропустила в начале второго тайма, но сумела дожать туляков. Конкуренция в России невероятно высока, поэтому претенденты на чемпионство обязаны брать дома максимум очков.

На неделе сине-бело-голубые неплохо начали свою еврокубковую кампанию. Гостевую ничью с «Лионом» следует считать достойным результатом хотя бы потому, что прямой конкурент дома уже потерял очки. Типичной проблемой для российских клубов является выступление на несколько фронтов, и здесь многое для «Зенита» будет зависеть от физических кондиций.

«Рубин», который перехвалили на старте сезона, проиграл в пяти из шести последних матчей и уже находится в опасной близости от подвала турнирной таблицы. Если оборону казанцев ещё можно назвать достойной, то к нападению накопилось немало претензий. Разумеется, нельзя забывать об ограниченных кадровых ресурсах Шаронова, но ведь наставника команды отмечали как раз за атакующую направленность.

Главный вопрос простой: хватит ли у «Зенита» сил и концентрации, чтобы на своём уровне сыграть с «Рубином»? На наш взгляд аргументов для положительного ответа достаточно. Сине-бело-голубые сражались с «Лионом» во вторник, а матч с казанцами проведут на родном стадионе. Времени для восстановления достаточно, лишний перелёт совершать не пришлось.

У Сергея Семака одна из самых глубоких скамеек во всей лиге. Наверняка любой футболист из запаса «Зенита» мог бы претендовать на место в основе в «Рубине» или даже на роль лидера коллектива. Классическая виктория хозяев идёт за 1.39, коэффициент слишком маленький. В таком случае мы можем рассмотреть победу сине-бело-голубых при общем тотале меньше 3,5 за 1.95.

С точки зрения общей результативности мы получаем практически идеальный вариант. Лишь в одном поединке с участием «Зенита» в нынешнем сезоне в РПЛ забивалось больше трёх мячей, у «Рубина» подобных матчей до сих пор не было. Много голов было бы возможно будь коллектив Сергея Семака свеж и полон сил, но прямо сейчас сине-бело-голубых устроит любая победа.

Сами три очка «Зениту» не гарантированы, хозяевам придётся попотеть. «Рубин» хоть и на спаде, но раненый зверь опасен вдвойне. Тем не менее, мы заметно увеличили коэффициент за счёт комбинирования с ещё одним вариантом, который статистически выглядит безопасно. Нас устроит несколько возможных итогов в пользу сине-бело-голубых: 1:0, 2:0, 3:0 или 2:1.

Ставка на матч «Зенит» — «Рубин»

«Рубин» практически перестал радовать своих поклонников. У казанцев пять поражений в шести последних матчах, и это перед выездом в Санкт-Петербург. За коэффициент 1.95 мы возьмём победу «Зенита» при тотале меньше 3,5. В нынешнем сезоне в РПЛ сине-бело-голубые и команда Романа Шаронова провели на двоих 18 поединков, лишь в одном из которых забивалось больше трёх мячей.

Ставка: победа «Зенита» при тотале меньше 3,5 за 1.95

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