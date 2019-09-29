«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз: «канониры» дадут бой

30 сентября на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в центральном матче седьмого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал». Букмекеры склоняются к победе хозяев и предлагают поставить на «красных дьяволов» за 2.5. Виктория «канониров» оценивается экспертами коэффициентом 2.94. Отметим, что аналитики ожидают результативный поединок. Тотал больше 2,5 идёт в конторах за 1.75.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (30.09.2019)

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» формально находятся в тяжёлом графике, но не стоит придавать данному факту большое значение. Сульшер и Эмери предоставляли отдых большинству основных исполнителей и в Лиге Европы, и в Кубке английской лиги, поэтому сил у футболистов должно быть предостаточно.



Старт сезона получается для «красных дьяволов» скомканным. После многообещающего разгрома «Челси» Погба и компания попали в некоторый кризис. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражения от «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед», а каждая победа даётся парням Уле-Гуннара Сульшера с большим трудом.



«Арсенал» опережает «красных дьяволов» в АПЛ лишь на три очка, но коллектив Унаи Эмери во многих компонентах существенно превосходит своего ближайшего соперника. «Канониры» куда увереннее смотрелись в Лиге Европы и Кубке английской лиги, но главное – лондонский клуб вполне прилично выступает во внутреннем первенстве.



У «Арсенала» пока лишь одно поражение, но где оно получено? На «Энфилде». В гостях у «Ливерпуля» даже одно очко набрать невероятно трудно. Также у «канониров» были ничьи с «Тоттенхэмом» и «Уотфордом», а в остальных поединках коллектив Унаи Эмери доводил дело до победы.



У «Манчестер Юнайтед» огромные проблемы с позиционным нападением, Сульшер пока так и не поставил игру. «Арсенал» способен применять разные тактические варианты и подстраиваться под соперника. «Канониры» готовы отдать мяч хозяевам и оставить скоростную парочку Обамеянг – Пепе для разрыва медлительной обороны «красных дьяволов». При необходимости парни Унаи Эмери могут подолгу контролировать мяч на чужой половине и создавать моменты даже при плотной обороне. Опыт работы с Дзюбой пошёл на пользу испанскому наставнику.



Букмекеры отдают преимущество «Манчестер Юнайтед», пожалуй, только из фактора своего поля. В данный конкретный момент «Арсенал» смотрится интереснее. Х2 на гостей идёт слабенький коэффициент 1.62, но, если добавить общий тотал меньше 4,5, то выйдут более привлекательные 1.83. «Красные дьяволы» показывают, что в нынешнем сезоне в матчах с их участием не стоит ожидать большого количества забитых мячей.



В прошлом сезоне на «Олд Траффорд» соперники сыграли вничью 2:2, однако тогда хозяевами руководил Жозе Моуриньо. Изменил ли Сульшер «Манчестер Юнайтед» в лучшую сторону за прошедшее время? Норвежский специалист скорее напоминает Кононова, а не тренера великого клуба с победными традициями.

«Красные дьяволы» постараются воспользоваться посредственной обороной «канониров». Если юркие форварды хозяев смогут на постоянной основе оставаться один в один против защитников «Арсенала», то у гостей возникнут серьёзные неприятности. Впрочем, Унаи Эмери уж точно не станет играть так, как хотелось бы Сульшеру. «Манчестер Юнайтед» получит контроль и территорию, но не извлечёт из этого пользу.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

В первой части сезона-2019/20 «Арсенал» смотрится предпочтительнее «Манчестер Юнайтед». Команда Унаи Эмери проиграла только в гостях «Ливерпулю», а во всех остальных поединках набирала очки. За коэффициент 1.83 мы возьмём Х2 на «канониров» при общем тотале меньше 4,5. «Красные дьяволы» испытывают трудности в позиционном нападении, что позволит сопернику отдать мяч и действовать на контратаках.



Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 4,5 за 1.83.



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